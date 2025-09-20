Fallecimiento de Julieta Fierro conmueve a influencers de ciencia en México: así la despidieron

Divulgadores y figuras de la ciencia expresan su pesar y reconocen la influencia de la investigadora, quien motivó a numerosos jóvenes a dedicarse a la comunicación científica en plataformas digitales. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El fallecimiento de Julieta Fierro, figura central en la divulgación científica mexicana, provocó una oleada de reacciones entre los influencers de ciencia del país, quienes expresaron su pesar y reconocieron la huella que dejó en sus trayectorias.

La noticia, confirmada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se difundió rápidamente en redes sociales y plataformas digitales, donde divulgadores y creadores de contenido recordaron la influencia de Fierro en la formación de nuevas generaciones dedicadas a acercar la ciencia al público.

Entre los primeros en manifestar su admiración y tristeza se encontraron Rafa Carbajal y Dulce, de Pregúntale al Biólogo, quienes compartieron imágenes junto a Julieta Fierro en sus perfiles, resaltando la cercanía y el impacto personal de la científica. Por su parte, el canal Astrofísicos en Acción evocó la colaboración que mantuvieron con la astrónoma, en donde subrayaron la importancia de su trabajo conjunto en la promoción del conocimiento astronómico.

La noticia también resonó en las publicaciones de otros divulgadores como La Biologolife y Sergio Sepúlveda. Este último escribió en sus redes sociales: “Murió la extraordinaria Julieta Fierro. Física y maestra en Astrofísica. Mujer de ciencia, hábil y divertida para explicar temas complejos. Sin duda, México y el mundo pierde una mente deslumbrante.”

En redes influencers como Rafa Carbajal compartieron fotos junto a Julieta Fierro. Foto: (Rafa Carbajal)

En tanto, la divulgadora Jenny Ciencia utilizó su cuenta de Facebook para expresar: “Hoy partió una de las divulgadoras que me hicieron amar la astronomía y la divulgación, la Dra. Julieta Fierro. Científica que desafortunadamente no tuve el honor de conocer, sin embargo sus libros me hicieron viajar en el espacio y su pasión por la divulgación me influenciaron e inspiraron a ser divulgadora. DEP la madre de la divulgación en México.”

El legado de Julieta Fierro Gossman se refleja en la inspiración que brindó a quienes hoy lideran la comunicación científica en plataformas digitales. Su labor pionera en la divulgación de la ciencia en México motivó a numerosos creadores de contenido a acercar disciplinas como la biología, las matemáticas, la química y la astronomía a nuevas audiencias, utilizando formatos accesibles y atractivos.

La UNAM destacó que Fierro, fallecida este viernes 19 de septiembre a los 77 años, fue investigadora titular del Instituto de Astronomía y profesora en la Facultad de Ciencias. Durante décadas, dedicó su vida a la investigación y la enseñanza, consolidándose como una divulgadora incansable.

A lo largo de su carrera, escribió 41 libros sobre temas que abarcan desde la vida extraterrestre hasta la posibilidad de colonizar Marte, pasando por la luz y el sonido, siempre con un estilo que facilitó la comprensión de conceptos complejos para públicos de todas las edades.

La científica ha inspirado a nuevas generaciones para la divulgación. Foto: (Archivo)

El reconocimiento a su trayectoria trascendió fronteras. Fierro recibió cuatro doctorados honoris causa, fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y presidió la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional. Su trabajo fue valorado tanto en México como en el extranjero, consolidando su posición como referente en la educación y la divulgación científica.

Hasta el final de su vida, Fierro mantuvo su actividad como investigadora y docente. En una de sus últimas intervenciones públicas, sostuvo que la astronomía permite reencontrarse con los orígenes de la humanidad y la naturaleza, reafirmando su convicción sobre el valor formativo de la ciencia.

La influencia de Julieta Fierro perdura en las nuevas generaciones de estudiantes y divulgadores, quienes reconocen en su figura el impulso para promover el interés por la astronomía y la ciencia en México. Su legado se mantiene vigente en la labor de quienes, inspirados por su ejemplo, continúan acercando el conocimiento científico a la sociedad.