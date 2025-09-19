Sheinbaum lamenta fallecimiento de Julieta Fierro, astrónoma de la UNAM: “Sin duda, una mujer inspiradora”

Sheinbaum lamentó la muerte de Julieta Fierro. | Presidencia / UNAM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó el fallecimiento de Julieta Fierro Gossman, destacada astrónoma, divulgadora científica y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En su cuenta de X, la mandataria publicó un mensaje en que lamentó la muerte y calificó a Fierro Gossman como “una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”.

“Lamentamos el fallecimiento de Julieta Fierro, destacada divulgadora científica e investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM. Sin duda, una mujer inspiradora que trascenderá el tiempo y el espacio”, escribió Sheinbaum en la red social.

Julieta Fierro falleció este viernes 19 de septiembre a los 77 años de edad, confirmó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a Infobae México.

Personalidades de diversos sectores, en su mayoría académicos, han lamentado el fallecimiento de Fierro Gossman, reconociendo sus aportaciones a la astronomía y a la divulgación científica, por lo que incluso fue bautizada como “la rockstar de la ciencia”.

Presentación de Cosmos Ensayo de una descripción del mundo físico de Alexander von Humboldt, asiste Julieta Fierro y Jesús Reyes Heroles en el Palacio de Minería.

¿Quién fue Julieta Fierro?

Julieta Fierro, nacida en 1948, se consolidó como una de las figuras más emblemáticas de la astronomía y divulgación científica en México.

Formada como doctora en Astronomía, fue investigadora titular y profesora de la UNAM, donde impulsó la popularización de la ciencia a través de conferencias, talleres y actividades en diversos espacios, especialmente para públicos infantiles y juveniles.

Su distintiva manera de vestir y su creatividad para comunicar la ciencia la convirtieron en una referencia popular y académica, reconocida por generaciones de estudiantes, colegas y familias.

Julieta Fierro Gossman fue aceptada como miembro honorario de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias.

A lo largo de su carrera, Fierro publicó 40 libros y decenas de artículos, muchos destinados a acercar la astronomía al público general. Participó de manera activa en programas de radio y televisión, y colaboró en la organización de exposiciones científicas tanto en México como en otros países.

Entre los cargos que ocupó destacan la dirección general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y la dirección del museo Universum.

Fue reconocida internacionalmente como referente en popularización científica. Recibió el Premio Kalinga de la UNESCO y múltiples doctorados honoris causa, además de premios nacionales y extranjeros.

Fierro también ocupó cargos en organismos internacionales y nacionales, como la presidencia de comités dedicados a la educación científica y la divulgación.

Su labor trascendió el ámbito académico, impactando en la formación de nuevas generaciones y dejando su nombre en planetarios y espacios de ciencia, fortaleciendo el acceso al conocimiento y la pasión por la astronomía en México y América Latina.