Sheinbaum confirma acuerdo de seguridad con Canadá para combatir a cárteles y tráfico de drogas en ambos países

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que existe un acuerdo cooperación en materia de seguridad para que México y Canadá puedan hacer frente al combate al narcotráfico, así como al tráfico de drogas entre ambas naciones; entre ellas, el trasiego de fentanilo en diversos puntos de Norteamérica.
Sheinbaum Pardo mencionó que este tema fue tocado como un tercer apartado principal de la visita que el primer ministro canadiense, Mark Carney, hizo el día de ayer a Palacio Nacional.
Información en desarrollo...
