México

Quién fue Julieta Fierro, la ‘rock star’ de la astronomía en México

La UNAM reconoció su trayectoria como astrónoma y su dedicación para acercar la ciencia a varias generaciones

Por Fernanda López-Castro

Julieta Fierro Gossman credito: cuartoscuro
Julieta Fierro Gossman credito: cuartoscuro

La astrónoma Julieta Fierro Gossman falleció esta mañana, a los 77 años de edad, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aunque hasta el momento no se han dado a conocer las causas.

No obstante, personalidades de diversos sectores, en su mayoría académicos, han lamentado el fallecimiento de Fierro Gossman, reconociendo sus aportaciones a la a la astronomía y la ciencia en general.

“La UNAM lamenta el fallecimiento de Julieta Fierro, #OrgulloUNAM, investigadora del Instituto de Astronomía, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, en su nivel más alto, y de la Academia Mexicana de la Lengua. Con su voz y dedicación acercó la ciencia a varias generaciones, dejando un legado que trasciende las fronteras y el tiempo", escribió la UNAM en su cuenta de X.

La UNAM lamentó el fallecimiento
La UNAM lamentó el fallecimiento de Julieta Fierro. | X- UNAM

Información en desarrollo ...

