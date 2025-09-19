La mañanera de hoy 19 de septiembre | En vivo

Destino de los recursos

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, indicó que los recursos obtenidos del sorteo 303 de la Lotería Nacional en honor a los migrantes mexicanos serán destinados en su totalidad para apoyar las necesidades más apremiantes para los connacionales a través de la Unidad para América del Norte, en acciones y programas de corto plazo.