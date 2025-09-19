México

La mañanera de hoy 19 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

Por Eduardo Marsan

Destino de los recursos

Juan Ramón de la Fuente, titular de la SRE, indicó que los recursos obtenidos del sorteo 303 de la Lotería Nacional en honor a los migrantes mexicanos serán destinados en su totalidad para apoyar las necesidades más apremiantes para los connacionales a través de la Unidad para América del Norte, en acciones y programas de corto plazo.

Cada tres meses se dará un reporte para informar el destino de los recursos.

Los recursos serán ejercidos en seis acciones específicas:

  1. Apoyar la representación y la orientación legal en materia migratoria y legal.
  2. Reforzamiento de capacidades en las sedes con mayor demanda en materia de protección.
  3. Programa de visitas de protección consular a centros de detención, de trabajo y prisiones.
  4. Jornadas extraordinarias de protección preventivas en lugares lejanos a la sede.
  5. Emergencias por desastres naturales.
  6. Difusión de programas preventivos y materiales informativos.
12:38 hsHoy

Sorteo récord

Olivia Salomón Vibaldo, titular de la Lotería Nacional, indicó que el Sorteo Especial 303 que honró a los migrantes mexicanos, tuvo un premio mayor de 255 millones, cuya bolsa se dividió en 10 ganadores para ganar 25 millones cada uno.

Se obtuviern 338.5 millones de pesos por venta de boletos.

Los estados en donde más se vendieron boletos fueron CDMX, Nuevo León, Jalisco, Puebla, Estado de México, Yucatán, Guanajuato, Sonora, Tabasco y Veracruz.

Los números ganadores del premio mayor cayeron en la CDMX, Morelos, Tabasco y venta digital.

Fue el sorteo más vendido del año que dejó una utilidad de 115.9 millones de pesos.

12:38 hsHoy

“Hoy es 19 de septiembre”, así inició la presidenta su Conferencia del Pueblo, nuestro cariño y abrazo a todos aquellos que perdieron la vida en los sismos de 1985 y 2017, dijo.

Indicó que los temas centrales serán la Lotería Nacional, temas migrantes y Reforma a la Ley de Amparo.

12:38 hsHoy

Recuerdo de los sismos

Previo al inicio de la Conferencia del Pueblo, Claudia Sheinbaum Pardo en su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, en compañía de la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina; los titulares de la DEFENSA, General Ricardo Trevilla Trejo; de la SEMAR, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; de la SSPC, Omar García Harfuch.

Así como también el titular de la GN, General de División de Estado Mayor Hernán Cortés Hernández; de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; y el presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, Carlos Freaner Figueroa, procedió a izar a media asta el lábaro patrio en memoria de víctimas de los sismos 1985 y 2017.

12:38 hsHoy

Hoy es viernes, y la presidenta Claudia Sheinbaum informa sobre programas de gobierno y temas de relevancia nacional e internacional.

Minuto a minuto de la Conferencia del Pueblo en Infobae

