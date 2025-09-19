México

Autoridades sanitarias registran brote de dengue en Oaxaca

El dengue es una infección viral que carece de tratamiento específico, advirtió la secretaría estatal

Por Andrea Rodríguez Eleuterio

Guardar
SSO realiza campaña para evitar
SSO realiza campaña para evitar casos de dengue. Foto: Servicios de Salud de Oaxaca

El estado de Oaxaca enfrenta un brote de dengue que afecta principalmente a niñas y niños de 10 a 14 años, según informó la Secretaría de Salud de Oaxaca (SSO). El último reporte epidemiológico detalla que esa franja de edad acumula 28 de los 153 casos confirmados en la semana 37, lo que representa el 18.3 por ciento del total de pacientes detectados en ese periodo.

La SSO puntualizó que en la última semana se identificaron 20 nuevos contagios, distribuidos en San Juan Bautista Tuxtepec, San Lucas Ojitlán, Ayotzintepec, San Felipe Jalapa de Díaz y San Pedro Ixcatlán. Las autoridades sanitarias atribuyen la expansión del virus a las lluvias recientes, que han favorecido la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

Estadísticas actuales del dengue en
Estadísticas actuales del dengue en el estado de Oaxaca. Foto: Secretaría de Salud de Oaxaca

Según datos oficiales, 31 personas presentan dengue no grave, 104 desarrollaron signos de alarma y 18 pacientes fueron diagnosticados con dengue grave. De ellos, 80 corresponden a mujeres y 73 a hombres. La dependencia confirmó un fallecimiento adicional en la última semana, lo que incrementa a tres el número de decesos por dengue en lo que va del año en la entidad. Estos casos fatales fueron validados por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica (Conave).

Ante el aumento de casos, la SSO reiteró la importancia de adoptar medidas de prevención en los hogares. La estrategia incluye lavar, tapar, voltear y tirar envases u objetos que puedan acumular agua, así como la instalación de mallas en puertas y ventanas para evitar la entrada del mosquito. “La mejor forma de proteger a las familias es mantener limpios los patios, azoteas y áreas comunes, además de utilizar repelente y revisar que no existan criaderos en casa”, indicó la dependencia.

Autoridades sanitarias realizan campañas de
Autoridades sanitarias realizan campañas de prevención del dengue en el estado de Oaxaca. Foto: FB/Servicios de Salud de Oaxaca

En los hospitales, personal médico trata a menores afectados, aunque la SSO precisó que “los adultos mayores representan la mayor cantidad de víctimas mortales en el estado”. Las regiones con mayor incidencia se ubican en la cuenca del Papaloapan, los límites con Veracruz y Chiapas, y áreas urbanas como la ciudad de Oaxaca.

El dengue es una infección viral que carece de tratamiento específico, advirtió la secretaría estatal. La automedicación puede poner en riesgo la salud del paciente, por lo que se recomienda acudir a los servicios de salud en caso de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular o sarpullido. El tratamiento está basado en reposo y una adecuada hidratación, enfatizó la Secretaría de Salud de Oaxaca.

Campaña de difusión para dar a conocer entre la población los síntomas del dengue Crédito: Servicios de Salud de Oaxaca

“Las escuelas públicas también están bajo vigilancia para reducir los contagios”, puntualizó la autoridad, que instó a la población a reforzar el saneamiento básico y atender las recomendaciones ante el incremento de lluvias en la región.

Temas Relacionados

DengueOaxacaSecretaría de Salud de Oaxacamosquitosmexico-noticias

Más Noticias

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

La Máquina usará una camiseta especial inspirada en la cultura mexicana

Este es el diseño especial

Destaca Relaciones Exteriores reunión de Carney con empresarios de México y Canadá

Juan Ramón de la Fuente resaltó que la reunión en Palacio Nacional fue muy productiva y como resultado se concretó el Plan de Acción 2025-2028

Destaca Relaciones Exteriores reunión de

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Este es el top 10

¿Cómo quitar los rayones de la pantalla del celular con un solo ingrediente?

Un método casero permite mejorar el aspecto del móvil usando un producto común del baño

¿Cómo quitar los rayones de

Facultad de Derecho UNAM reanuda lases tras descartar presencia de bomba

Las y los estudiantes del turno matutino tuvieron suspensión durante la revisión

Facultad de Derecho UNAM reanuda
MÁS NOTICIAS

NARCO

Canadá desarticula grupo criminal ligado

Canadá desarticula grupo criminal ligado a cárteles mexicanos y anuncia una incautación récord de cocaína

Avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, aterrizó en el Aeropuerto de Toluca

Carney reconoce que hay cárteles de México en Canadá y “viceversa”, por lo que acordó con Sheinbaum reforzar seguridad

Subsecretario del Tesoro de EEUU se reúne con la Asociación de Bancos de México en CDMX: abordan medidas contra cárteles

EEUU también sancionó a líder de Los Rugrats, grupo afín a Los Mayos, por producir fentanilo en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

Gustavo Adolfo Infante cree que

Gustavo Adolfo Infante cree que Valentina Gilabert y Marianne Gonzaga están “ensuciando su caso” en redes sociales

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Spotify México este día

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Shiky habla a espaldas de Dalílah y desea que se vuelva a caer

Marianne Gonzaga publica perturbador video sobre “volverse loca” y usuarios le piden se controle, recordando a Valentina Gilabert

Hermana de Aldo de Nigris pide que no juzguen al influencer por la polémica entre Doña Lety y Mariana Botas: “Tú no eliges a tu familia”

DEPORTES

Este es el diseño especial

Este es el diseño especial de playeras que usará Cruz Azul para su partido ante Juárez

Leyenda del boxeo mexicano lanza crítica a Canelo Álvarez tras perder contra Crawford: “Le faltó entrar a pelear”

México baja un lugar en el Ranking de la FIFA, esta es su posición

Óscar de la Hoya calificó a Canelo como “un gran fracaso” tras perder contra Terence Crawford

“Checo” Pérez manda mensaje de ánimo a “Canelo” Álvarez