UIF y OFAC congelan activos de 22 objetivos ligados a lavado de dinero y financiamiento al terrorismo

La Unidad de Inteligencia Financiera implementó medidas preventivas contra individuos y compañías identificados por el Departamento del Tesoro estadounidense

Por Fabián Sosa

La UIF de México bloquea cuentas de 22 personas y empresas señaladas por la OFAC por presunto lavado de dinero. (Infobae México / Jesús Áviles)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, anunció en un comunicado que ha dispuesto el bloqueo administrativo a personas identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por su presunta vinculación con una organización dedicada al lavado de dinero.

Según el informe oficial, la OFAC designó a 22 objetivos en México, entre ellos siete personas físicas y 15 personas morales, como parte de acciones internacionales para prevenir el lavado de capitales y el financiamiento al terrorismo.

De acuerdo con el comunicado oficial, tras esta designación y en aplicación de los compromisos internacionales asumidos por el gobierno mexicano, la UIF solicitó bloquear de forma preventiva las operaciones financieras de los involucrados en el sistema bancario nacional.

El bloqueo de la UIF y la OFAC

La UIF dependiente de la Secretaría de Hacienda, destacó que el bloqueo es una medida preventiva. (Imagen de Archivo/ Cuartoscuro)

La integración de estas listas internacionales permite actuar en coordinación para impedir la dispersión de recursos ilícitos en la economía mexicana.

Según el comunicado oficial, el bloqueo anunciado se considera una medida preventiva que no constituye una resolución judicial ni implica de forma automática la existencia de responsabilidad penal, dado que aún no existen elementos probatorios suficientes.

La lista de personas bloqueadas representa, según señala el comunicado, un mecanismo precautorio mientras avanzan los procesos de investigación y análisis de información financiera sobre los señalados.

La UIF subrayó que todas las acciones de cooperación internacional en esta materia se realizan conforme a la ley mexicana, con el objetivo declarado de salvaguardar la integridad del sistema financiero.

En caso de detectarse posibles delitos adicionales durante el análisis financiero, la UIF prevé informar de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se inicien las actuaciones legales correspondientes.

El bloqueo busca impedir la dispersión de recursos ilícitos en el sistema financiero mexicano. (Imagen de Archivo/ REUTERS/Kevin Lamarque)

El documento enfatiza que las medidas de bloqueo administrativo en territorio mexicano están vinculadas tanto a la designación de la OFAC como a los compromisos contraídos en acuerdos internacionales.

Hasta el momento, la UIF no ha divulgado los nombres específicos de las personas y entidades bloqueadas, ni los montos de los activos congelados, ya que persiste el carácter preventivo de la intervención.

“La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, puntualizó la UIF en el documento disponible este 18 de septiembre de 2025.

La OFAC ha mantenido una política de cooperación con autoridades mexicanas orientada a impedir que fondos de origen ilegal ingresen o circulen en el sistema financiero. El comunicado destaca que este tipo de bloqueos forman parte del marco de colaboración interinstitucional entre México y Estados Unidos contra el crimen organizado y el lavado de activos.

La UIF añadió que la revisión de la información de los sujetos designados continúa, y prevé comunicar formalmente a la Fiscalía General de la República si se identifican indicios de actividades ilícitas, conforme a las atribuciones legales establecidas.

