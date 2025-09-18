México

Simulacro 19 de septiembre: cuál será el horario y qué debes hacer al sonar la alerta

El ejercicio de prevención implementará un sistema de notificación inalámbrica que busca alcanzar a dispositivos móviles en México

Por Joshua Espinosa

El ejercicio busca fortalecer la prevención y llegará a más de 80 millones de dispositivos móviles. | (Jesús Avilés / Infobae México)

Con el objetivo de fortalecer la cultura de prevención en todo México, el próximo viernes 19 de septiembre se realizará el Segundo Simulacro Nacional 2025. El ejercicio representará un avance tecnológico relevante con la puesta en marcha, por primera vez, del sistema nacional de alertamiento por telefonía celular, pensado para alcanzar simultáneamente a más de 80 millones de dispositivos móviles en el país.

La movilización está programada para iniciar a las 12:00 horas (tiempo del Centro), momento en que los teléfonos celulares que cuenten con señal activa y la función de alertas inalámbricas habilitada recibirán un mensaje de prueba. Este aviso, encabezado por la leyenda de simulacro, tendrá también sonido y vibración distintivos para que el público se familiarice con el mecanismo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no se requiere que el teléfono cuente con saldo, internet o aplicaciones especiales para sonar durante el simulacro; basta la señal celular y la activación de las alertas en el propio equipo.

El simulacro contempla un sismo hipotético de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

El nuevo sistema enviará el aviso de manera segmentada con base en la ubicación de cada usuario, haciendo uso de las antenas de la red celular nacional. La SSPC detalla que la alerta tiene como finalidad notificar con rapidez en casos reales y es gratuita, eficiente y masiva. Constituye un complemento importante a los medios tradicionales como altavoces, radio y televisión, pero no los sustituye.

El escenario simulado para este Segundo Simulacro Nacional contempla un hipotético sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Además del aviso en celulares, se coordinará la emisión de alertas sísmicas a través de 14 mil 491 altavoces distribuidos en dichas zonas, de acuerdo con lo informado por la SSPC. En estados particulares diseñarán ejercicios basados en sus riesgos locales, que pueden incluir ciclones tropicales, incendios, deslizamientos o emergencias químicas.

Cada año, la fecha elegida para el simulacro es significativa en la memoria colectiva nacional, recordando los sismos que han marcado la historia reciente. En este marco, se planea un acto cívico especial en el Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el cuadragésimo aniversario del terremoto de 1985 y homenajear a las víctimas.

El simulacro se realizará el 19 de septiembre a las 12:00 horas, con un mensaje de prueba en teléfonos celulares. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Durante el ejercicio, la recomendación central es mantener el orden y la calma en todo momento. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) enfatiza la importancia de interrumpir las actividades al identificar la alarma, utilizar campanas, sirenas o silbatos para alertar a los presentes y desconectar las fuentes de gas, electricidad y agua cuando sea posible.

También se debe evitar permanecer cerca de objetos o equipos que puedan representar peligro, así como dirigirse rápidamente, pero sin correr, empujar o gritar, hacia los puntos de reunión o las zonas ya identificadas como de menor riesgo.

