Simulacro Nacional 2025: así sonará la alerta sísmica el 19 de septiembre en celulares de todo México

Laura Velázquez indicó que el mensaje de alerta sísmica se enviará a todos los celulares del país. | Presidencia

Laura Velázquez Alzúa, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que la alerta sísmica se emitirá en todos los celulares del país durante el Simulacro Nacional que se realizará este viernes 19 de septiembre, por la conmemoración de los terremotos que ocurrieron en 1985 y 2017.

En La Mañanera del Pueblo, de la presidenta Claudia Sheinbaum, la funcionaria federal indicó que esta será la primera vez que la alerta sísmica por telefonía celular se emitirá de forma simultánea en los 32 estados del país, así como en altavoces, estaciones de radio y canales de televisión.

Detalló que en la mayoría de los estados el simulacro se llevará acabo con una hipótesis de sismo magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Sin embargo, de acuerdo con los riesgos mas frecuentes, se definió que en Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur, la hipótesis sea por huracán.

Mientras que en Durango, Guanajuato y Tamaulipas, se manejará una hipótesis de incendio urbano y en Baja California, será por tsunami.

¿En dónde sonará la alerta sísmica?

Velázquez Alzúa señaló que México cuenta con un desarrollo único en el mundo, el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX), el cual es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES), el cual opera en la Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Michoacán, Morelos, Colima, Chiapas y el Estado de México.

La señal del alertamiento sísmico será activada para el simulacro nacional y transmitida por diferentes medios:

Altoparlantes: 14 mil 491 bocinas.

Telefonía celular: hay más de 80 millones de usuarios en todo el país.

Radio comercial en 100 estaciones de AM / FM.

Televisión: 11 canales.

¿Cómo y dónde sonará la alerta por los teléfonos celulares?

La comisionada nacional de Protección Civil indicó que este año, la alerta de prevención se activará en todos los celulares en todo el país, sin importar la marca, modelo o compañía telefónica.

Durante la conferencia, presentó el sonido que emitirán los dispositivos celulares, que es un timbre agudo, con variaciones en el volumen, similares a las de una sirena de ambulancia, haciendo un llamado a que la ciudadanía lo identifique, junto con el mensaje que se mostrará mientras suena.

“Este sonido característico que tenemos que empezar identificar en todo nuestro territorio nacional es el alertamiento por telefonía celular, este próximo 19 de septiembre, por primera ocasión y por instrucciones de la presidenta de México se va a realizar esta prueba a nivel nacional para el envío de un mensaje a todos los teléfonos celulares que se encuentren en México”, concluyó.

La comisionada de Protección Civil mostró el sonido que se emite en la alerta por telefonía celular Crédito: YouTube Claudia Sheinbaum

Resaltó que este sistema fue desarrollado por la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones e implementado por Altan Redes, AT&T y Telcel.