Qué tan grave es la lesión que sufrió Belinda por la que le sacaron líquido del cuerpo

La cantante documentó el problema de salud en sus redes sociales

Por Ignacio Izquierdo

Belinda no dejará "Mentiras"
Belinda no dejará "Mentiras" (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

La cantante y actriz Belinda reveló a través de sus redes sociales que sufrió una rotura de menisco en la rodilla izquierda. Por supuesto, generó inquietud entre sus seguidores.

La propia Belinda compartió una imagen donde se observa su rodilla con una rodillera y conectada a una de manguera, además de informar que los médicos le extrajeron líquido de la articulación. En palabras de la artista, se encuentra estable y ya en proceso de recuperación.

Tras anunciar su estado de salud, surgieron rumores respecto a la posible cancelación de sus presentaciones especiales en el musical Mentiras. Frente a estas especulaciones, Belinda salió al paso y aseguró que no habrá cambios en la agenda prevista:

(IG: @belindapop)
(IG: @belindapop)

“Para todos los que preguntan si estaré en las funciones de Mentiras, la respuesta es sí, claro. Ese es un compromiso super importante y estaré bien para dar lo mejor de mí”.

En ese mensaje, la cantante subrayó el esfuerzo detrás de su carrera, al señalar: “Solo quería compartirles que a veces no todo es tan fácil como parece, hay mucho esfuerzo y sacrificio, pero estaré bien para dar las mejores funciones y dar mi 100 en ese y todos los proyectos que tengo en estos meses”.

A pesar del contratiempo físico, la intérprete reafirmó su compromiso con sus seguidores y prometió mantener su entrega en los compromisos profesionales próximos.

¿Qué tan peligrosa es la rotura del menisco?

(IG: @belindapop)
(IG: @belindapop)

La rotura del menisco es una lesión común en la rodilla, especialmente entre deportistas. Su peligrosidad depende de varios factores, como el tamaño, la localización de la rotura y la condición general de la articulación.

En términos médicos, la lesión puede causar dolor, inflamación, dificultad para mover la rodilla y, en algunos casos, bloqueo articular, donde la articulación queda trabada y no se puede estirar o flexionar correctamente. Una rotura no tratada puede llevar al desgaste progresivo del cartílago y aumentar el riesgo de artrosis en la rodilla a largo plazo.

Las roturas pequeñas o periféricas a veces cicatrizan por sí solas o con tratamiento conservador, que incluye reposo, fisioterapia y medicamentos. Las roturas más grandes, que producen síntomas persistentes, bloqueo o inestabilidad, suelen requerir tratamiento quirúrgico.

Por lo tanto, la peligrosidad varía según el caso. Ante síntomas de dolor de rodilla o bloqueo, se recomienda consultar a un especialista en traumatología para diagnóstico y tratamiento apropiado.

Temas Relacionados

Belindamexico-entretenimiento

