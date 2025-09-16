Pensión Mujeres Bienestar 2025: suspenderán pagos a algunas beneficiarias por esta razón

La Pensión Mujeres del Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Mujeres del Bienestar es un programa social del Gobierno de México, el cual beneficia a adultas mayores de todo el país.

De manera bimestral, las beneficiarias reciben un total de mil 900 pesos en sus respectivas tarjetas del Banco del Bienestar.

La finalidad de este programa social es que este grupo de la población tenga una pensión de manera periódica, la cual garantice una vejez digna y plena.

Asimismo, se trata de un apoyo económico antes de ingresar de manera oficial a la Pensión del Bienestar, la cual es universal para todos los adultos mayores de 65 años en adelante.

La Secretaría del Bienestar otorga este programa social a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión del Bienestar es otorgada por el Gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar, dependencia encargada de los trámites, pagos, registros y todo lo relacionado con este programa social.

Cabe destacar que, para esta ayuda económica, las personas que pueden acceder son aquellas que tengan de 60 a 64 años y pertenezcan al sexo femenino.

Anteriormente, el programa estaba destinado únicamente a mujeres de 63 y 64 años de edad, pero la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, redujo la edad de ingreso a 60 años.

La inscripción para mujeres de 60 a 64 años de edad será en el mes de agosto. Crédito: Youtube/Gobierno de México.

El pasado lunes 1 de septiembre, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar de este mes de septiembre.

Señaló que el depósito será de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

Algunas beneficiarias ya han recibido la dispersión correspondiente, que abarca el quinto bimestre de este 2025, de los meses septiembre y octubre.

Algunos otros no y tendrán que esperar, ya que la Secretaría del Bienestar notificó que los pagos se suspenderán de manera temporal y explicó las razones, así como las beneficiarias afectadas.

¿Por qué se suspenderán temporalmente los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar en este mes de septiembre?

De acuerdo al calendario oficial de pagos y a lo declarado por las autoridades federales, los pagos se suspenderán debido a que este martes 16 de septiembre es considerado como día festivo no oficial.

Por dicha razón y ya que los bancos no operan, los depósitos serán suspendidos este día y nuevamente se reanudarán el próximo miércoles 17 de septiembre.

Por lo tanto, solamente será un día que los depósitos se suspendan y, hasta el momento, las beneficiarias cuyo apellido comienza con la letra M han recibido el pago; por lo tanto, quedará esperar a las personas que tengan la letra N.

Calendario oficial de la Pensión del Bienestar. Foto: Secretaría del Bienestar.