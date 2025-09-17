México

Pensión Mujeres Bienestar 2025: quiénes faltan de cobrar y cuándo se terminan los depósitos de septiembre

Cada beneficiaria del programa recibe un apoyo bimestral de 3 mil pesos

Por César Márquez

La Pensión Mujeres Bienestar entrega
La Pensión Mujeres Bienestar entrega un apoyo económico de 3 mil pesos

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa federal que comenzó a poner en marcha el gobierno de México desde principios de 2025 con el objetivo de ampliar la cobertura de programas sociales para las personas adultas mayores del país.

La iniciativa va dirigida a mujeres de 60 a 64 años y entrega un apoyo monetario de 3 mil pesos de manera bimestral, mismo que pueden cobrar las beneficiarias de forma directa a través de la tarjeta Bienestar en los distintos cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

El propósito de esta pensión es reconocer a las mujeres por una trayectoria laboral en la que, de manera desigual y a lo largo del tiempo, han asumido la responsabilidad de las tareas domésticas y el cuidado familiar, labores que frecuentemente no reciben el reconocimiento debido.

Sin embargo, cabe indicar que al cumplir 65 años, estas beneficiarias pasarán a ser derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual entrega 6,200 pesos cada dos meses.

¿Quiénes faltan de cobrar el pago de septiembre de la Pensión Mujeres Bienestar?

La dispersión de los pagos de la pensión de este bimestre (septiembre-octubre) comenzó a distribuirse desde el pasado 1 de septiembre y concluirá el 25 del mismo mes. Como es costumbre, los recursos se entregan de forma ordenada según la primera letra de la CURP de cada beneficiaria.

Así que tomando en cuenta este calendario, las adultas mayores que faltan por cobrar el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar son aquellas cuyo primer apellido inicia con las letras N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

  • Letras N,Ñ, O | miércoles 17 de septiembre.
  • Letras P, Q | jueves 18 de septiembre.
  • Letra R | viernes 19 y lunes 22 de septiembre.
  • Letra S | martes 23 de septiembre.
  • Letras T, U, V | miércoles 24 de septiembre.
  • Letras W, X, Y, Z | jueves 25 de septiembre.

¿Cuándo será el próximo pago de la Pensión Mujeres Bienestar?

Las autoridades del programa aún no dan a conocer la fecha exacta del siguiente pago de la pensión. Sin embargo, tomando en cuenta como se ha manejado el calendario de distribución, se espera que el próximo pago para las adultas mayores se realice en el mes de noviembre.

  • Enero-febrero
  • Marzo-abril
  • Mayo-junio
  • Julio-agosto
  • Septiembre-octubre
  • Noviembre-diciembre

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Secretaría de Bienestar y Ariadna Montiel Reyes, titular de la dependencia.

