México

Fiscalía de CDMX busca a familiares de personas en calidad de “Desconocido” tras explosión de pipa

Luego del accidente ocurrido en Iztapalapa, las autoridades emitieron fotoboletines de dos víctimas

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Fiscalía de CDMX emitió dos
Fiscalía de CDMX emitió dos fotoboletines para buscar a familiares de personas no identificadas tras explosión de pipa en Iztapalapa. (Foto: @FiscaliaCDMX)

La tarde de este jueves 18 de septiembre, tal como lo adelantó la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, las autoridades han emitido dos fotoboletines de las personas que aún se encuentran en calidad de “Desconocidas” tras el accidente ocurrido en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, una hospitalizada y otra fallecida, con la finalidad de que exista mayor posibilidad de que las familias logren localizarlos.

Después de 8 días de la trágica volcadura de una pipa de gas que terminó en una explosión, la cual ha cobrado la vida de 21 personas, la fiscal comentó que realizaría acciones para que los familiares de ambas víctimas pudieran reconocerlos.

La información compartida en los boletines confirma lo compartido por Alcalde Luján, la persona que se encuentra en estado crítico es una mujer, de entre 15 y 25 años, quien presuntamente se llama Giovanna y se encuentra en el Hospital de traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.

La víctima tiene una estatura aproximada de 1.45 metros, cuenta con una cicatriz vertical de una probable cesárea, se confirmó que presenta cuatro tatuajes: uno de corazón atravesado con una rosa de color negro en la espalda baja, otro con forma de pulsera tipo greca en el antebrazo derecho, un tatuaje con una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo y otro ubicado en la pierna derecha del cual sobresale una “H”.

La mujer que se encuentra
La mujer que se encuentra grave de salud por la explosión de pipa en Iztapalapa tiene cuatro tatuajes. (Fiscalía CDMX)

Las autoridades capitalinas reportan a un hombre sin identificar, quien ya falleció y tiene entre 26 y 35 años de edad, mide 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello corto, color castaño, piel moreno claro, con nariz aguileña, ingresó sin prendas ni pertenencias, con un nombre probable de Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López.

La Fiscalía de CDMX agregó en estos boletines de identificación la línea telefónica 55-5484-0430 para que los familiares se comuniquen al área correspondiente.

El hombre fallecido por el
El hombre fallecido por el accidente en Iztapalapa no se ha logrado identificar y no se cuenta con señas particulares. (Fiscalía de la CDMX)

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

IztapalapaPuente de la ConcordiaCDMXFiscalía de CDMXSecretaría de SaludBertha AlcaldeClara Brugadapipaexplosiónmexico-noticias

Más Noticias

Rodrigo Huescas debuta y da asistencia con el Copenhague en Champions League

El extremo mexicano cumplió 22 años el mismo día que disputó su primer partido en el torneo más importante de Europa

Rodrigo Huescas debuta y da

Asesinan a Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde de Santiago Sochiapan y a su colaborador en Veracruz

Los cuerpos de ambos fueron localizados en un tramo carretero con proyectiles de arma de fuego

Asesinan a Ignacio Pablo Sánchez,

Adrián Uribe se confunde en su regreso a Televisa y promociona programa de TV Azteca: “Ya me salió el Pedrito Sola”

El conductor sorprendió a todos al confundir el nombre de su nuevo programa con el de la competencia, desatando carcajadas y mostrando su lado más espontáneo en su esperado retorno a la televisora

Adrián Uribe se confunde en

Coparmex advierte sobre las consultas del T-MEC: “Deben ser incluyentes” y transdisciplinarias

Las consultas en curso deben integrar la voz de empresarios, trabajadores y sociedad civil, de modo que cada tema acordado refleje el interés compartido de los tres países

Coparmex advierte sobre las consultas

Pensión del Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de septiembre

El programa social va dirigido a personas adultas mayores de 65 años que reciben un total de 6 mil 200 pesos de manera bimestral

Pensión del Bienestar 2025: en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan a Ignacio Pablo Sánchez,

Asesinan a Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde de Santiago Sochiapan y a su colaborador en Veracruz

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, enfrentará orden de aprehensión por delincuencia organizada

UIF realiza bloqueo administrativo de cuentas a Hilda Araceli Brown, sancionada por EEUU por vínculos con La Mayiza

Cuáles son las empresas que EEUU sancionó por lavado de dinero a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

Hilda Araceli Brown, diputada de Morena, rechaza bloqueo de cuentas en EEUU por nexos con “La Mayiza” en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Adrián Uribe se confunde en

Adrián Uribe se confunde en su regreso a Televisa y promociona programa de TV Azteca: “Ya me salió el Pedrito Sola”

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Mar Contreras llora tras bailar en bikini por temor a funa

Marie Claire Harp revela que la abuelita de Aldo de Nigris casi llora durante su encuentro con Mariana Botas en LCDLFMX

Wendy y Poncho se burlan del meme que le hicieron a Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris

Quién es la actriz mexicana de telenovelas más millonaria de todas

DEPORTES

David Benavidez presume foto con

David Benavidez presume foto con Crawford tras derrota de Canelo Álvarez

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Juárez de acuerdo a la IA?

Elaine Haro revela sus futbolistas favoritos tras salir de La Casa de los Famosos México 2025, ellos son

Místico confiesa que podría retirarse de la lucha libre si pierde su máscara ante MJF: “sin ella sería algo muy complicado”

Filtran imágenes de Paco Palencia y Conejo Pérez en el Mundial de Francia 98 divirtiéndose con extranjeras