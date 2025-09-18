Fiscalía de CDMX busca a familiares de personas en calidad de “Desconocido” tras explosión de pipa

Fiscalía de CDMX emitió dos fotoboletines para buscar a familiares de personas no identificadas tras explosión de pipa en Iztapalapa. (Foto: @FiscaliaCDMX)

La tarde de este jueves 18 de septiembre, tal como lo adelantó la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, las autoridades han emitido dos fotoboletines de las personas que aún se encuentran en calidad de “Desconocidas” tras el accidente ocurrido en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, una hospitalizada y otra fallecida, con la finalidad de que exista mayor posibilidad de que las familias logren localizarlos.

Después de 8 días de la trágica volcadura de una pipa de gas que terminó en una explosión, la cual ha cobrado la vida de 21 personas, la fiscal comentó que realizaría acciones para que los familiares de ambas víctimas pudieran reconocerlos.

La información compartida en los boletines confirma lo compartido por Alcalde Luján, la persona que se encuentra en estado crítico es una mujer, de entre 15 y 25 años, quien presuntamente se llama Giovanna y se encuentra en el Hospital de traumatología y Ortopedia “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”.

La víctima tiene una estatura aproximada de 1.45 metros, cuenta con una cicatriz vertical de una probable cesárea, se confirmó que presenta cuatro tatuajes: uno de corazón atravesado con una rosa de color negro en la espalda baja, otro con forma de pulsera tipo greca en el antebrazo derecho, un tatuaje con una pulsera de corazones en el tobillo izquierdo y otro ubicado en la pierna derecha del cual sobresale una “H”.

La mujer que se encuentra grave de salud por la explosión de pipa en Iztapalapa tiene cuatro tatuajes. (Fiscalía CDMX)

Las autoridades capitalinas reportan a un hombre sin identificar, quien ya falleció y tiene entre 26 y 35 años de edad, mide 1.64 metros de estatura, complexión mediana, cabello corto, color castaño, piel moreno claro, con nariz aguileña, ingresó sin prendas ni pertenencias, con un nombre probable de Gilberto Arón o Arón Gustavo Hernández López.

La Fiscalía de CDMX agregó en estos boletines de identificación la línea telefónica 55-5484-0430 para que los familiares se comuniquen al área correspondiente.

El hombre fallecido por el accidente en Iztapalapa no se ha logrado identificar y no se cuenta con señas particulares. (Fiscalía de la CDMX)

Información en desarrollo...