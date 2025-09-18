México

Cómo aliviar de dolor de cabeza con este remedio natural

Es importante considerar que en casos más severos y constantes es necesaria la atención médica

Por Jesús Tovar Sosa

El dolor de cabeza podría
El dolor de cabeza podría estar relacionado con la falta de líquidos en el cuerpo.

La combinación de hidratación, reposo y compresas se ha consolidado como la estrategia más eficaz y segura para mitigar el dolor de cabeza leve o moderado. Frente a la amplia variedad de remedios caseros que circulan en la cultura popular, estos tres elementos básicos destacan por su accesibilidad y respaldo profesional.

El primer paso recomendado ante la aparición de una cefalea consiste en beber uno o dos vasos de agua natural, preferentemente tibia. La deshidratación figura entre las causas más frecuentes de este malestar, por lo que reponer líquidos puede marcar una diferencia significativa, especialmente en personas que han descuidado su ingesta diaria.

El segundo pilar del alivio reside en descansar en un ambiente oscuro y silencioso. Alejarse de estímulos como el ruido y la luz intensa favorece la relajación corporal y contribuye a reducir la tensión muscular o visual, factores que suelen agravar el dolor de cabeza.

En casos leves o moderados
En casos leves o moderados la hidratación y el descanso son la clave. Foto: (iStock)

El tercer recurso, las compresas aplicadas en la frente o la nuca, debe adaptarse al tipo de dolor. Las compresas frías resultan especialmente útiles en casos de migraña o cefaleas de origen vascular, mientras que las calientes, colocadas en la parte posterior del cuello, benefician a quienes padecen dolores tensionales al relajar la musculatura.

Más allá de estas medidas principales, existen otras alternativas naturales que pueden complementar el tratamiento. Las infusiones de plantas como la manzanilla, el jengibre o la menta gozan de popularidad por sus propiedades antiinflamatorias, relajantes o vasodilatadoras.

El té de manzanilla se valora por su capacidad para reducir la inflamación y promover la calma, el té de jengibre se utiliza para aliviar migrañas leves y náuseas asociadas, y el té de menta puede contribuir a relajar los vasos sanguíneos y disminuir la tensión.

En casos más fuertes es
En casos más fuertes es necesario acudir con un médico. Foto: (iStock)

Otras recomendaciones incluyen limitar el uso de pantallas, ingerir alimentos ligeros si el dolor se relaciona con el ayuno y evitar el consumo excesivo de cafeína.

No obstante, es necesario considerar que estos remedios caseros solo son apropiados para dolores de cabeza ocasionales y de baja intensidad. Ante síntomas como vómito persistente, fiebre alta, alteraciones en la visión o el habla, o entumecimiento en alguna parte del cuerpo, se impone la consulta médica inmediata, ya que podrían indicar un trastorno neurológico de mayor gravedad.

En síntesis, la hidratación adecuada, el descanso en un entorno tranquilo y el uso de compresas constituyen el enfoque más efectivo para aliviar la mayoría de los dolores de cabeza leves sin recurrir a medicamentos.

