México

“Andy” López Beltrán niega que él y su hermano tramitaran amparos: “Se trata de un montaje”

La noticia ha acaparado la discusión en redes sociales, por lo que el morenista emitió un comunicado

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Andrés Manuel López Beltrán fue
Andrés Manuel López Beltrán fue señalado por presuntamente tramitar un amparo. (CUARTOSCURO)

Tras la polémica generada por un supuesto amparo promovido por los hijos de Andrés Manuel López Obrador, su hijo secretario de Organización de Morena, Andrés "Andy" Manuel López Beltrán, emitió un comunicado desmintiendo la información que ha circulado en las últimas horas a través de distintos medios de comunicación y redes sociales.

El tema que ha acaparado los reflectores en redes sociales, también involucra a Gonzalo "Bobby" Alfonso López Beltrán, quien junto con su hermano, supuestamente habrían recibido una suspensión por cualquier orden de captura otorgada por un juez federal.

En el comunicado emitido por Andy López Beltrán le habla de primera instancia a los militantes y simpatizantes de Morena: “El día de hoy el hampa del periodismo, cuyos jefes son la mafia del poder económico en este país y los deudos del extinto sistema de corrupción institucional, publicaron notas tendenciosas refiriéndose a una demanda de amparo supuestamente tramitada a nuestro favor”.

En su publicación busca aclarar por medio de cinco puntos la información que ha circulado, la cual ha llamado como una “nueva mentira”.

“En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo”, destaca el comunicado; cabe destacar que el amparo se encuentra registrado en el Órgano de Administración Judicial (antes Consejo de la Adjudicatura Federal), bajo el número 2098/2025-IV.

El secretario de Morena tachó la información publicada como un montaje y dijo: “No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación”.

El hijo de AMLO señaló que este amparo, el cual sí se encuentra tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, es una operación “malintencionada planeada”, al asegurar que ninguno de los López Beltrán lo tramitó, confirmó: “Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que sabemos que no se trata de un sólo trámite, sino de muchos realizados en varios juzgados”.

Argumentó que esta situación se debe a una “campaña de desprestigio”, tal como lo ha señalado en otras ocasiones donde se le ha criticado por los lujos que ostenta o su viaje a Japón, “está tratando de relacionarnos a mi y a nuestra familia con una práctica delictiva con la cual no solo no tenemos nada que ver, sino que estamos de acuerdo en continuar con su combate y desmantelamiento”.

Ante los últimos avances y la política de combate en contra del huachicol realizada desde la administración de Claudia Sheinbaum, Andy López Beltrán reiteró su apoyo “para solucionar este problema de seguridad en el país”.

Temas Relacionados

Andy López BeltránBobby López BeltránAMLOSuspensión judicialConsejo de la Judicatura FederalHuachicol fiscalmexico-noticias

Más Noticias

Elaine Haro admite estar decepcionada de Mariana Botas tras hacerla ver como “hipócrita” en La Casa de los Famosos 3

La joven actriz se ha puesto al corriente de lo que pasó mientras estaba dentro del reality show 24/7

Elaine Haro admite estar decepcionada

Refuerzan vigilancia en 20 Colegios de Bachilleres tras amenazas de violencia a estudiantes

Los mensajes se difundieron en redes sociales y alertaron a la comunidad de al menos tres planteles

Refuerzan vigilancia en 20 Colegios

Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS

El defensa brasileño deberá recompensar al club Universidad Nacional por su incumplimiento de contrato

Cuánto tendrá que pagar Dani

Licencia de conducir Edomex 2025: dónde estarán las unidades móviles para tramitar el permiso rápido

Con la medida más personas podrán acceder a su permiso sin necesidad de recorrer largas distancias ni esperar largos periodos de tiempo

Licencia de conducir Edomex 2025:

Aseguran precursores para la creación de metanfetamina valuados en más de 100 millones de pesos en Sinaloa

Dos acciones en los municipios de Culiacán, Cosalá y Badiraguato resultaron en la incautación de los químicos

Aseguran precursores para la creación
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran precursores para la creación

Aseguran precursores para la creación de metanfetamina valuados en más de 100 millones de pesos en Sinaloa

La crisis que cimbró al Cártel de Sinaloa y redefinió el mapa del narco en México

Así es el Altiplano, la cárcel donde será recluido Hernán Bermúdez Requena a su llegada a México

De prisionero en EEUU a ser el narco más poderoso: la historia del Mencho

Arsenal incautado: vinculan a proceso a tres personas por portar armas exclusivas de las Fuerzas Armadas y miles de cartuchos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo y Shiky aclaran su pelea tras la visita de Doña Alegría

Ex de Emiliano Aguilar revela que el rapero fue acuchillado en el pasado por la mamá de una de sus hijas: “Es posesivo”

Alicia Villarreal desmiente a Cruz Martínez y pide que no involucren a sus hijos en la batalla legal: “Yo no los ando publicando”

Arturo Carmona no puede creer que el hombre que abusó de su hija Melenie siga trabajando con Alicia Villarreal

Aldo de Nigris llora al recordar a su tío Antonio de Nigris, futbolista que murió de un paro cardiaco a los 31 años

DEPORTES

Cuánto tendrá que pagar Dani

Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS

Chivas vs Tigres EN VIVO: minuto a minuto del encuentro pendiente de la jornada 1

Alerta SSPC por estafas en boletos y paquetes turísticos para el Mundial 2026: sólo FIFA venderá entradas

Julio César Chávez afirma que Canelo Álvarez ya está “cansado” de boxear tras perder contra Crawford

¿Dónde y a qué hora ver al Copenhague de Rodrigo Huescas en la Champions League?