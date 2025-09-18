“Andy” López Beltrán niega que él y su hermano tramitaran amparos: “Se trata de un montaje”

Andrés Manuel López Beltrán fue señalado por presuntamente tramitar un amparo. (CUARTOSCURO)

Tras la polémica generada por un supuesto amparo promovido por los hijos de Andrés Manuel López Obrador, su hijo secretario de Organización de Morena, Andrés "Andy" Manuel López Beltrán, emitió un comunicado desmintiendo la información que ha circulado en las últimas horas a través de distintos medios de comunicación y redes sociales.

El tema que ha acaparado los reflectores en redes sociales, también involucra a Gonzalo "Bobby" Alfonso López Beltrán, quien junto con su hermano, supuestamente habrían recibido una suspensión por cualquier orden de captura otorgada por un juez federal.

En el comunicado emitido por Andy López Beltrán le habla de primera instancia a los militantes y simpatizantes de Morena: “El día de hoy el hampa del periodismo, cuyos jefes son la mafia del poder económico en este país y los deudos del extinto sistema de corrupción institucional, publicaron notas tendenciosas refiriéndose a una demanda de amparo supuestamente tramitada a nuestro favor”.

En su publicación busca aclarar por medio de cinco puntos la información que ha circulado, la cual ha llamado como una “nueva mentira”.

“En ningún momento, ni mi hermano Gonzalo ni un servidor tramitamos ninguna demanda de amparo”, destaca el comunicado; cabe destacar que el amparo se encuentra registrado en el Órgano de Administración Judicial (antes Consejo de la Adjudicatura Federal), bajo el número 2098/2025-IV.

El secretario de Morena tachó la información publicada como un montaje y dijo: “No conocemos a los tramitantes de dicho amparo y sospechamos que dicha acción está motivada y fomentada por nuestros adversarios para vincularnos a un tema y actores con los cuales no tenemos ninguna relación”.

El hijo de AMLO señaló que este amparo, el cual sí se encuentra tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, es una operación “malintencionada planeada”, al asegurar que ninguno de los López Beltrán lo tramitó, confirmó: “Renunciamos tajantemente a dicho trámite y solicitamos al área correspondiente del Poder Judicial que investigue sobre el caso, ya que sabemos que no se trata de un sólo trámite, sino de muchos realizados en varios juzgados”.

Argumentó que esta situación se debe a una “campaña de desprestigio”, tal como lo ha señalado en otras ocasiones donde se le ha criticado por los lujos que ostenta o su viaje a Japón, “está tratando de relacionarnos a mi y a nuestra familia con una práctica delictiva con la cual no solo no tenemos nada que ver, sino que estamos de acuerdo en continuar con su combate y desmantelamiento”.

Ante los últimos avances y la política de combate en contra del huachicol realizada desde la administración de Claudia Sheinbaum, Andy López Beltrán reiteró su apoyo “para solucionar este problema de seguridad en el país”.