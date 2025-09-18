La verdad sobre el supuesto abogado de Andy López Beltrán: no aparece su cédula en la SEP

Andy López Beltrán habría sido amparado por un juez federal. (Crédito: Cuartoscuro)

Este 17 de septiembre de 2025 una de las noticias que han acaparado los reflectores es la que involucra a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras darse a conocer una supuesta suspensión de orden de captura en contra de Andrés "Andy" Manuel López Beltrán y Gonzalo "Bobby" Alfonso López Beltrán.

Dicha suspensión fue otorgada mediante un amparo, así lo dio a conocer el periodista Claudio Ochoa Huerta, supuestamente también incluiría a Roberto Blanco Cantú alias 'El señor de los buques’, Fernando Farías Laguna, Diana Heleyn Foullon Gómez alias ‘Lady D, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Bertha Elizabeth Castro, entre otros nombres.

El medio de defensa registrado bajo el número 2098/2025-IV reclama las siguientes acciones “a) Detención, b) Incomunicación, c) No localización, d) Privación de la vida; y, e) Desaparición forzada”, en la cual resuelve de manera temporal la suspensión de cualquier orden de captura, además de dar un plazo de tres días para que las personas mencionadas ratifiquen o no la demanda, el mismo documento señala que la audiencia constitucional se llevará a cabo el 28 de octubre de 2025 a las 12:10 horas.

Resolución publicada en redes sociales. (FOTO: X: @ClaudioOchoaH)

En el debate público un nombre ha saltado y acaparado los titulares, se trata de quien aparece como la persona que presenta de forma electrónica esta demanda, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald.

Quién es el supuesto abogado de Andy López Beltrán

En distintos medios de comunicación ha trascendido que se trataría del mismo abogado que representó a Rafael Caro Quintero, durante julio y agosto de 2022, el abogado Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald.

Sin embargo, la vinculación al abogado es errónea, ya que el documento exhibido por Ochoa Huerta, menciona como promovente a Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, aunque los cambios parecen ser muy similares, no se trata de la misma persona.

Infobae México buscó la cédula profesional de quien sí aparece en la demanda de amparo, sin embargo, la plataforma del Registro Nacional de Profesionistas administrada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), no se tiene ningún registro de a quien se le ha nombrado como abogado de Andy Manuel López Beltrán y Bobby Alfonso López Beltrán.