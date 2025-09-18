México

La verdad sobre el supuesto abogado de Andy López Beltrán: no aparece su cédula en la SEP

El secretario de Organización de Morena ha salido a desmentir la noticia sobre un presunto amparo que también involucra a su hermano “Bobby”

Por Jaqueline Viedma

Guardar
Andy López Beltrán habría sido
Andy López Beltrán habría sido amparado por un juez federal. (Crédito: Cuartoscuro)

Este 17 de septiembre de 2025 una de las noticias que han acaparado los reflectores es la que involucra a los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador, tras darse a conocer una supuesta suspensión de orden de captura en contra de Andrés "Andy" Manuel López Beltrán y Gonzalo "Bobby" Alfonso López Beltrán.

Dicha suspensión fue otorgada mediante un amparo, así lo dio a conocer el periodista Claudio Ochoa Huerta, supuestamente también incluiría a Roberto Blanco Cantú alias 'El señor de los buques’, Fernando Farías Laguna, Diana Heleyn Foullon Gómez alias ‘Lady D, Carlos Estudillo Villalobos, Sergio Varela, Bertha Elizabeth Castro, entre otros nombres.

El medio de defensa registrado bajo el número 2098/2025-IV reclama las siguientes acciones “a) Detención, b) Incomunicación, c) No localización, d) Privación de la vida; y, e) Desaparición forzada”, en la cual resuelve de manera temporal la suspensión de cualquier orden de captura, además de dar un plazo de tres días para que las personas mencionadas ratifiquen o no la demanda, el mismo documento señala que la audiencia constitucional se llevará a cabo el 28 de octubre de 2025 a las 12:10 horas.

Resolución publicada en redes sociales.
Resolución publicada en redes sociales. (FOTO: X: @ClaudioOchoaH)

En el debate público un nombre ha saltado y acaparado los titulares, se trata de quien aparece como la persona que presenta de forma electrónica esta demanda, Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald.

Quién es el supuesto abogado de Andy López Beltrán

En distintos medios de comunicación ha trascendido que se trataría del mismo abogado que representó a Rafael Caro Quintero, durante julio y agosto de 2022, el abogado Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald.

Sin embargo, la vinculación al abogado es errónea, ya que el documento exhibido por Ochoa Huerta, menciona como promovente a Francisco Javier Rodríguez Smith Macdonald, aunque los cambios parecen ser muy similares, no se trata de la misma persona.

Infobae México buscó la cédula profesional de quien sí aparece en la demanda de amparo, sin embargo, la plataforma del Registro Nacional de Profesionistas administrada por la Secretaría de Educación Pública (SEP), no se tiene ningún registro de a quien se le ha nombrado como abogado de Andy Manuel López Beltrán y Bobby Alfonso López Beltrán.

De igual forma, esta tarde El Universal publicó una entrevista con el abogado zacatecano Juan Francisco Rodríguez Smith Macdonald, quien aclaró que no tramitó un amparo a favor de las personas que aparecen en el documento publicado, por lo que aseguró que presentará una denuncia por suplantación de identidad en contra de quien resulte responsable.

Temas Relacionados

Andy López BeltránBobby López BeltránAMLOSuspensión judicialConsejo de la Judicatura FederalHuachicol fiscalmexico-noticias

Más Noticias

Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, se une a La Granja VIP tras supuesto rechazo de La Casa de los Famosos 3

La actriz y cantante fue confirmada como la cuarta participante del reality show de TV Azteca

Sandra Itzel, ex de Adrián

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

Se presume que la alianza comenzó a finales de 2024 y se consolidó a principios de 2025

Así benefició el pacto con

Diputado del PT, Amarante Gómez Alarcón, sufre un infarto y es hospitalizado

Miembros de la bancada del PT reconocen que Gómez Alarcón suele mantener un perfil bajo, por lo que no se tienen muchos detalles

Diputado del PT, Amarante Gómez

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Con estas historias, Prime Video busca mantenerse en el gusto de sus usuarios

Prime Video: Así quedo el

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

En la guerra por el streaming, Netflix sabe que tiene que mejorar su juego y apuesta por estas joyas

Estas son las mejores películas
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así benefició el pacto con

Así benefició el pacto con Los Chapitos al CJNG

¿Quiénes serían las narcotraficantes más poderosos después del Mencho?

Caen cuatro presuntos miembros del CJNG en La Marquesa, Edomex: les fueron asegurados autos de alta gama robados

Aseguran precursores para la creación de metanfetamina valuados en más de 100 millones de pesos en Sinaloa

La crisis que cimbró al Cártel de Sinaloa y redefinió el mapa del narco en México

ENTRETENIMIENTO

Sandra Itzel, ex de Adrián

Sandra Itzel, ex de Adrián Di Monte, se une a La Granja VIP tras supuesto rechazo de La Casa de los Famosos 3

Prime Video: Así quedo el top de las mejores películas de la plataforma en México

Estas son las mejores películas de Netflix para ver hoy en México

Natalia Lafourcade agradece a la Academia las nueve nominaciones a los Latin Grammys: estas son las categorías en las que competirá

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo y Shiky aclaran su pelea tras la visita de Doña Alegría

DEPORTES

Cruz Azul vs Juárez: precios

Cruz Azul vs Juárez: precios de los boletos para el partido de la jornada 9 en el Olímpico Universitario

Selección mexicana femenil jugará en el Estadio Ciudad de los Deportes: cuándo y contra quién será el partido amistoso

Cuánto tendrá que pagar Dani Alves a Pumas tras perder la demanda ante el TAS

Chivas vs Tigres EN VIVO: Si se juega el partido a las 20:50

Alerta SSPC por estafas en boletos y paquetes turísticos para el Mundial 2026: sólo FIFA venderá entradas