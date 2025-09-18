Adrián Uribe se confunde en su regreso a Televisa y promociona programa de TV Azteca: “Ya me salió el Pedrito Sola”

El conductor protagoniza un momento divertido al confundir el nombre de su nuevo show con el de la competencia (Foto: Instagram/@adrianuribe)

El regreso de Adrián Uribe a la televisión mexicana estuvo marcado por un momento inesperado durante la presentación de su nuevo programa de concursos.

En medio de la conferencia de prensa, el conductor confundió el nombre de su proyecto con el de la competencia, lo que generó risas entre los reporteros y evidenció la presión del evento. Este incidente se produjo mientras Uribe respondía preguntas sobre su retorno a Televisa y la dinámica de su nueva propuesta.

Después de seis años alejado de la conducción de concursos, Adrián Uribe vuelve a la pantalla caracterizado como ‘El Vítor’ en el programa ‘Piensa rápido’, una producción conjunta entre Televisa y Sony.

'Piensa rápido' se estrena el 22 de septiembre por Canal de Las Estrellas, en el horario de la tarde (Televisa)

Este formato enfrenta a equipos de concursantes que deben completar frases para acumular puntos, con la promesa de cumplir un sueño a los ganadores. El estreno está programado para el 22 de septiembre y se emitirá de lunes a viernes a las 15:30 por Las Estrellas, ocupando el espacio que antes tenía el programa de Paul Stanley.

Durante la presentación ante los medios, Uribe expresó su entusiasmo por el proyecto y destacó el carácter familiar del programa: “Que opinen lo que sea, lo importante es que vean el programa, que lo disfruten, que se diviertan, es un programa para reunir a la familia a la hora de la comida, para que jueguen y para que se rían”, afirmó.

Al ser consultado sobre la reacción de su hija, el conductor relató: “la invité a algunas grabaciones, estaba feliz”.

Adrián Uribe retoma la conducción de concursos tras seis años, caracterizado como 'El Vítor' (Instagram/@adrianuribe)

El momento más comentado de la jornada ocurrió cuando Uribe intentó referirse al estreno de ‘Piensa rápido’ y, por error, mencionó el nombre de su anterior programa: “yo me muero de ganas de que salga aquí en México, ‘100 mexicanos’ (….) digo ‘100 mexicanos’ no, no espérate, espérate, ves, bueno también que lo vean”.

La confusión provocó risas entre los presentes y llevó al conductor a bromear sobre la situación: “ya me salió el Pedrito Sola”, en alusión a otros lapsus famosos en la televisión mexicana.

Cabe recordar que ‘100 mexicanos dijieron’, programa que Uribe condujo durante una década, actualmente se transmite por TV Azteca, bajo la conducción de El Capi Pérez.

El regreso de ‘El Vítor’ como conductor se produce tras el final de ‘100 mexicanos dijieron’ en 2019. Entre 2009 y 2019, Adrián Uribe lideró ese formato, tomando el relevo de Marco Antonio Regil y consolidando su presencia en el género de concursos.

Adrián Uribe regresa a la televisión mexicana con el programa de concursos 'Piensa rápido' (Televisa)

En 2021, después de 23 años de relación laboral, el actor y conductor decidió no renovar su exclusividad con Televisa, a pesar de que la empresa se lo propuso.

“Yo estuve 20 años siendo exclusivo y finalmente les dije: ‘mejor trabajemos por proyecto’ (…) estoy muy agradecido con la empresa, por tantos años de haber estado ahí como exclusivo”, declaró Uribe en su momento.

A pesar de haber renunciado a la exclusividad, Adrián Uribe ha mantenido una presencia constante en el mundo del espectáculo y continúa colaborando con Televisa en nuevos proyectos.

100 mexicanos con el Capi Pérez - Foto: Azteca

“Que vean ‘Piensa rápido’, a partir de este lunes 22 por Las Estrellas a las 3:30 de la tarde para que se diviertan”, invitó el conductor al cierre de la presentación.