México

Adrián Uribe se confunde en su regreso a Televisa y promociona programa de TV Azteca: “Ya me salió el Pedrito Sola”

El conductor sorprendió a todos al confundir el nombre de su nuevo programa con el de la competencia, desatando carcajadas y mostrando su lado más espontáneo en su esperado retorno a la televisora

Por Armando Guadarrama

Guardar
El conductor protagoniza un momento
El conductor protagoniza un momento divertido al confundir el nombre de su nuevo show con el de la competencia (Foto: Instagram/@adrianuribe)

El regreso de Adrián Uribe a la televisión mexicana estuvo marcado por un momento inesperado durante la presentación de su nuevo programa de concursos.

En medio de la conferencia de prensa, el conductor confundió el nombre de su proyecto con el de la competencia, lo que generó risas entre los reporteros y evidenció la presión del evento. Este incidente se produjo mientras Uribe respondía preguntas sobre su retorno a Televisa y la dinámica de su nueva propuesta.

Después de seis años alejado de la conducción de concursos, Adrián Uribe vuelve a la pantalla caracterizado como ‘El Vítor’ en el programa ‘Piensa rápido’, una producción conjunta entre Televisa y Sony.

'Piensa rápido' se estrena el
'Piensa rápido' se estrena el 22 de septiembre por Canal de Las Estrellas, en el horario de la tarde (Televisa)

Este formato enfrenta a equipos de concursantes que deben completar frases para acumular puntos, con la promesa de cumplir un sueño a los ganadores. El estreno está programado para el 22 de septiembre y se emitirá de lunes a viernes a las 15:30 por Las Estrellas, ocupando el espacio que antes tenía el programa de Paul Stanley.

Durante la presentación ante los medios, Uribe expresó su entusiasmo por el proyecto y destacó el carácter familiar del programa: “Que opinen lo que sea, lo importante es que vean el programa, que lo disfruten, que se diviertan, es un programa para reunir a la familia a la hora de la comida, para que jueguen y para que se rían”, afirmó.

Al ser consultado sobre la reacción de su hija, el conductor relató: “la invité a algunas grabaciones, estaba feliz”.

Adrián Uribe retoma la conducción
Adrián Uribe retoma la conducción de concursos tras seis años, caracterizado como 'El Vítor' (Instagram/@adrianuribe)

El momento más comentado de la jornada ocurrió cuando Uribe intentó referirse al estreno de ‘Piensa rápido’ y, por error, mencionó el nombre de su anterior programa: “yo me muero de ganas de que salga aquí en México, ‘100 mexicanos’ (….) digo ‘100 mexicanos’ no, no espérate, espérate, ves, bueno también que lo vean”.

La confusión provocó risas entre los presentes y llevó al conductor a bromear sobre la situación: “ya me salió el Pedrito Sola”, en alusión a otros lapsus famosos en la televisión mexicana.

Cabe recordar que ‘100 mexicanos dijieron’, programa que Uribe condujo durante una década, actualmente se transmite por TV Azteca, bajo la conducción de El Capi Pérez.

El regreso de ‘El Vítor’ como conductor se produce tras el final de ‘100 mexicanos dijieron’ en 2019. Entre 2009 y 2019, Adrián Uribe lideró ese formato, tomando el relevo de Marco Antonio Regil y consolidando su presencia en el género de concursos.

Adrián Uribe regresa a la
Adrián Uribe regresa a la televisión mexicana con el programa de concursos 'Piensa rápido' (Televisa)

En 2021, después de 23 años de relación laboral, el actor y conductor decidió no renovar su exclusividad con Televisa, a pesar de que la empresa se lo propuso.

“Yo estuve 20 años siendo exclusivo y finalmente les dije: ‘mejor trabajemos por proyecto’ (…) estoy muy agradecido con la empresa, por tantos años de haber estado ahí como exclusivo”, declaró Uribe en su momento.

A pesar de haber renunciado a la exclusividad, Adrián Uribe ha mantenido una presencia constante en el mundo del espectáculo y continúa colaborando con Televisa en nuevos proyectos.

100 mexicanos con el Capi
100 mexicanos con el Capi Pérez - Foto: Azteca

“Que vean ‘Piensa rápido’, a partir de este lunes 22 por Las Estrellas a las 3:30 de la tarde para que se diviertan”, invitó el conductor al cierre de la presentación.

Temas Relacionados

Adrián UribePiensa rápidoTelevisamexico-entretenimiento

Más Noticias

Fiscalía de CDMX busca a familiares de personas en calidad de “Desconocido” tras explosión de pipa

Luego del accidente ocurrido en Iztapalapa, las autoridades emitieron fotoboletines de dos víctimas

Fiscalía de CDMX busca a

Coparmex advierte sobre las consultas del T-MEC: “Deben ser incluyentes” y transdisciplinarias

Las consultas en curso deben integrar la voz de empresarios, trabajadores y sociedad civil, de modo que cada tema acordado refleje el interés compartido de los tres países

Coparmex advierte sobre las consultas

Pensión del Bienestar 2025: en qué letra de beneficiarios va el pago de este mes de septiembre

El programa social va dirigido a personas adultas mayores de 65 años que reciben un total de 6 mil 200 pesos de manera bimestral

Pensión del Bienestar 2025: en

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Mar Contreras llora tras bailar en bikini por temor a funa

La actriz compartió su ansiedad y preocupación por ser juzgada como madre dentro del programa, dejando ver la presión que siente al equilibrar su personalidad con las expectativas del público

La Casa de los Famosos

Simulacro 19 de septiembre: cuál será el horario y qué debes hacer al sonar la alerta

El ejercicio de prevención implementará un sistema de notificación inalámbrica que busca alcanzar a dispositivos móviles en México

Simulacro 19 de septiembre: cuál
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora, enfrentará orden de aprehensión por delincuencia organizada

UIF realiza bloqueo administrativo de cuentas a Hilda Araceli Brown, sancionada por EEUU por vínculos con La Mayiza

Cuáles son las empresas que EEUU sancionó por lavado de dinero a la facción de La Mayiza del Cártel de Sinaloa

Hilda Araceli Brown, diputada de Morena, rechaza bloqueo de cuentas en EEUU por nexos con “La Mayiza” en Baja California

“¿Dónde están los millones de Sandra Cuevas?”: la exalcaldesa revela detalles familiares y enfrenta su pasado con La Chokiza

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO Hoy 18 de septiembre: Mar Contreras llora tras bailar en bikini por temor a funa

Marie Claire Harp revela que la abuelita de Aldo de Nigris casi llora durante su encuentro con Mariana Botas en LCDLFMX

Wendy y Poncho se burlan del meme que le hicieron a Doña Alegría, abuela de Aldo de Nigris

Quién es la actriz mexicana de telenovelas más millonaria de todas

Qué tan grave es la lesión que sufrió Belinda por la que le sacaron líquido del cuerpo

DEPORTES

David Benavidez presume foto con

David Benavidez presume foto con Crawford tras derrota de Canelo Álvarez

¿Cómo quedará el Cruz Azul vs Juárez de acuerdo a la IA?

Elaine Haro revela sus futbolistas favoritos tras salir de La Casa de los Famosos México 2025, ellos son

Místico confiesa que podría retirarse de la lucha libre si pierde su máscara ante MJF: “sin ella sería algo muy complicado”

Filtran imágenes de Paco Palencia y Conejo Pérez en el Mundial de Francia 98 divirtiéndose con extranjeras