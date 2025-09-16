¡Cazzu, Cazzu! Así recibieron a Ángela Aguilar en concierto gratuito en Guadalajara por las fiestas patrias

Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. (Instagram)

Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar ofrecieron un concierto gratuito en Guadalajara, Jalisco, el 15 de septiembre como parte de la celebración por el 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

Padre e hijos se presentaron pese a una petición que se abrió en Change.org para que se cancelara su show musical; la cual recaudó más de 213 mil firmas antes de que comenzara el evento.

El evento no se transmitió en redes sociales, pero en TikTok circulan varios videos de las presentaciones de Los Aguilar en conjunto y por separado.

(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Le gritan Cazzu a Ángela Aguilar en show de Guadalajara

El concierto de Los Aguilar se llevó a cabo sin ningún contratiempo; no obstante, durante la presentación algunos asistentes expresaron su descontento con Ángela Aguilar gritando el nombre artístico de Julieta Cazzuchelli.

“Cazzu, Cazzu”, se escuchó entre el público antes de que comenzara el concierto y cuando la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ comenzó su presentación individual.

Pese a los ‘abucheos’, Ángela Aguilar continuó con su presentación.

(Captura de pantalla: change.org)

En cuanto terminó el evento, Leonardo Aguilar publicó un video en sus historias de Instagram donde agradeció, en compañía de su hermana, al público por su asistencia.

“Guadalajara, muchisísimas gracias. Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡Viva México! De verdad, no hay manera de agradecerles todo lo que nos brindaron el día de hoy", comentaron los hermanos Aguilar.

Cabe recordar que Ángela Aguilar lleva más de un año envuelta en controversia por su romance con Christian Nodal. Y es que surgieron muchos señalamientos en conta de ambos en cuanto se hizo pública su relación, los cuales han aumentado con el tiempo debido a algunas entrevistas que han concedido para diversos medios de comunicación.

(IG: @pepeaguilar_oficial)

Esto aunado a que Cazzu, ex pareja de Christian Nodal, ha revelado que tiene diferencias con el cantante mexicano por temas relacionados con la custodia de su hija en común: Inti.

Pepe Aguilar presume apoyo del público tras petición de cancelación

El patriarca de la dinastía Aguilar no se ha pronunciado sobre los ‘abucheos’ que recibió su hija en Guadalajara, pero sí presumió que el lugar se abarrotó de asistentes pese a la petición de cancelación.

“Siempre he creído eso de que una imagen habla más que mil palabras. ¡Viva México", escribió en sus historias de Instagram y añadió una fotografía que su equipo tomó desde el escenario con vista al público.

Hasta el momento, se desconoce el número aproximado de personas que acudieron al show; sin embargo, en la imagen se puede ver que el lugar estuvo repleto.