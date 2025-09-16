México

¡Cazzu, Cazzu! Así recibieron a Ángela Aguilar en concierto gratuito en Guadalajara por las fiestas patrias

La cantante, su hermano y su padre ofrecieron su espectáculo musical pese a la petición de cancelación

Por Adriana Castillo

Guardar
Pepe Aguilar y Ángela Aguilar.
Pepe Aguilar y Ángela Aguilar. (Instagram)

Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar ofrecieron un concierto gratuito en Guadalajara, Jalisco, el 15 de septiembre como parte de la celebración por el 215 aniversario del inicio de la lucha por la Independencia de México.

Padre e hijos se presentaron pese a una petición que se abrió en Change.org para que se cancelara su show musical; la cual recaudó más de 213 mil firmas antes de que comenzara el evento.

El evento no se transmitió en redes sociales, pero en TikTok circulan varios videos de las presentaciones de Los Aguilar en conjunto y por separado.

(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)
(FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

Le gritan Cazzu a Ángela Aguilar en show de Guadalajara

El concierto de Los Aguilar se llevó a cabo sin ningún contratiempo; no obstante, durante la presentación algunos asistentes expresaron su descontento con Ángela Aguilar gritando el nombre artístico de Julieta Cazzuchelli.

“Cazzu, Cazzu”, se escuchó entre el público antes de que comenzara el concierto y cuando la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ comenzó su presentación individual.

Pese a los ‘abucheos’, Ángela Aguilar continuó con su presentación.

(Captura de pantalla: change.org)
(Captura de pantalla: change.org)

En cuanto terminó el evento, Leonardo Aguilar publicó un video en sus historias de Instagram donde agradeció, en compañía de su hermana, al público por su asistencia.

“Guadalajara, muchisísimas gracias. Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡Viva México! De verdad, no hay manera de agradecerles todo lo que nos brindaron el día de hoy", comentaron los hermanos Aguilar.

Cabe recordar que Ángela Aguilar lleva más de un año envuelta en controversia por su romance con Christian Nodal. Y es que surgieron muchos señalamientos en conta de ambos en cuanto se hizo pública su relación, los cuales han aumentado con el tiempo debido a algunas entrevistas que han concedido para diversos medios de comunicación.

(IG: @pepeaguilar_oficial)
(IG: @pepeaguilar_oficial)

Esto aunado a que Cazzu, ex pareja de Christian Nodal, ha revelado que tiene diferencias con el cantante mexicano por temas relacionados con la custodia de su hija en común: Inti.

Pepe Aguilar presume apoyo del público tras petición de cancelación

El patriarca de la dinastía Aguilar no se ha pronunciado sobre los ‘abucheos’ que recibió su hija en Guadalajara, pero sí presumió que el lugar se abarrotó de asistentes pese a la petición de cancelación.

“Siempre he creído eso de que una imagen habla más que mil palabras. ¡Viva México", escribió en sus historias de Instagram y añadió una fotografía que su equipo tomó desde el escenario con vista al público.

Hasta el momento, se desconoce el número aproximado de personas que acudieron al show; sin embargo, en la imagen se puede ver que el lugar estuvo repleto.

Temas Relacionados

Ángela AguilarPepe AguilarGuadalajaraChristian NodalCazzu15 de septiembreGrito de IndependenciaIndependencia de Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Resultados del Tris 15 de septiembre 2025; todos los ganadores

El sorteo de Tris se celebra cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Resultados del Tris 15 de

Chispazo: todos los números ganadores del 15 de septiembre

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Chispazo: todos los números ganadores

Euro: cotización de apertura hoy 16 de septiembre en México

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de apertura hoy

Beca Rita Cetina 2025: paso a paso para el registro y fechas de pago

El registro en línea está abierto del 15 al 30 de septiembre y está dirigido a estudiantes de nuevo ingreso en secundaria pública

Beca Rita Cetina 2025: paso

“Las tradiciones no se cancelan”: Pepe Aguilar desafía campaña en su contra y celebra triunfo en el Grito de Guadalajara

El cantante y su familia se presentaron el 15 de septiembre pese a la campaña que pedía anular el concierto

“Las tradiciones no se cancelan”:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Los dos cárteles detrás del

Los dos cárteles detrás del huachicol fiscal: la red criminal que sacudió a la Marina, políticos y empresarios en México

Caro Quintero seguirá en aislamiento extremo en EEUU: revelan que dirigió red narco desde prisión en México a través de su hermano

Golpe a La Unión Tepito: cayó “El Irving”, uno de los criminales más buscados en la CDMX

Cae “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos y cercano a Iván Archivaldo

EEUU coloca a México en lista de principales países de tránsito de drogas, pide mayor esfuerzo en combate al narco

ENTRETENIMIENTO

“Las tradiciones no se cancelan”:

“Las tradiciones no se cancelan”: Pepe Aguilar desafía campaña en su contra y celebra triunfo en el Grito de Guadalajara

Heavy Metal X’Mas 2025: cartel completo y todo sobre la posada para fanáticos del metal extremo en CDMX

Familia Aguilar en Guadalajara: así fue su concierto en el Grito de Independencia pese a petición de cancelación

Qué pasó en La Casa de los Famosos México la madrugada de este martes 16 de septiembre

Alexis Ayala rompe en llanto durante reencuentro con su esposa Cinthia Aparicio

DEPORTES

Turki Al Sheikh adelanta el

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX