México

¿Qué pasa si dejas el cargador del celular conectado?

Evitar riesgos eléctricos, desgaste innecesario y consumo oculto al desconectar adaptadores sin uso

Por Gerardo Lezama

El consumo vampiro de los cargadores conectados sin uso incrementa la factura eléctrica en los hogares. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dejar el cargador del celular conectado a la corriente sin estar en uso es una práctica común, pero con implicaciones que conviene conocer.

Aunque no representa un riesgo inmediato en todos los casos, sí puede generar efectos acumulativos en el consumo eléctrico, la seguridad del hogar y la vida útil del dispositivo.

Uno de los principales puntos a considerar es el consumo energético. Aunque el cargador no esté conectado al teléfono, sigue utilizando electricidad en modo de espera.

Este fenómeno, conocido como “consumo vampiro”, implica que el adaptador continúa extrayendo energía de la red, aunque no esté realizando ninguna carga.

Si se multiplica por todos los dispositivos que permanecen conectados sin uso, el impacto en la factura eléctrica puede ser significativo, sobre todo en hogares con múltiples aparatos electrónicos.

Dejar el cargador del celular enchufado puede provocar sobrecalentamiento y riesgos de cortocircuito. (Foto: iStock)

Además del consumo, existe un riesgo potencial de sobrecalentamiento. Algunos cargadores, especialmente los de baja calidad o con componentes desgastados, pueden generar calor incluso sin estar en uso.

Este calentamiento constante puede deteriorar el adaptador, provocar cortocircuitos o, en casos extremos, desencadenar incendios. Aunque estos eventos son poco frecuentes, se han documentado incidentes relacionados con cargadores defectuosos que permanecieron conectados por largos periodos.

Otro aspecto relevante es la degradación del propio cargador. Al estar expuesto de forma continua a la corriente eléctrica, sus componentes internos pueden sufrir desgaste prematuro.

Esto no solo reduce su eficiencia, sino que también puede afectar la calidad de la carga cuando se conecta al teléfono. En el largo plazo, un cargador deteriorado puede dañar la batería del dispositivo móvil, afectando su rendimiento y reduciendo su vida útil.

Desde el punto de vista ambiental, mantener cargadores conectados sin uso contribuye al desperdicio energético.

El desgaste prematuro de los cargadores conectados afecta la vida útil de los dispositivos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el impacto individual pueda parecer mínimo, a escala global representa una carga innecesaria para las redes eléctricas y una mayor emisión de gases contaminantes, especialmente en regiones donde la generación eléctrica depende de fuentes fósiles.

En términos de seguridad doméstica, dejar cargadores conectados en enchufes accesibles también puede representar un riesgo para niños o mascotas.

La exposición constante a corriente eléctrica aumenta la posibilidad de accidentes, sobre todo si el adaptador presenta daños visibles o está ubicado en zonas húmedas.

Por estas razones, los especialistas en eficiencia energética y seguridad recomiendan desconectar los cargadores cuando no se estén utilizando. Esta acción sencilla ayuda a reducir el consumo eléctrico, prolonga la vida útil de los dispositivos y disminuye riesgos potenciales en el hogar.

Adoptar este hábito cotidiano forma parte de una cultura de prevención y responsabilidad energética que beneficia tanto al usuario como al entorno.

