México

Majo Aguilar manda mensaje a Los Aguilar tras conflicto entre Pepe y Emiliano

La cantante rompió el silencio respecto al escándalo que persigue a sus parientes

Por Adriana Castillo

Guardar
(Especial Infobae: Jovani Pérez)
(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Majo Aguilar ha procurado mantenerse al margen de las controversias que constantemente enfrentan su tío Pepe Aguilar y sus primos, en especial luego de que encabezó titulares por rumores de una supuesta rivalidad artística con Ángela Aguilar.

Sin embargo, en un reciente encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, respondió una pregunta sobre el conflicto que existe entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar.

“Esos temas para mí son en privado (...) Yo lo único que deseo es amor para todos y siempre he dicho, puro amor y que todo esté bonito. A todos los quiero mucho, quiero que todo esté bonito, que todos estemos bien”, declaró.

Majo Aguilar reveló que le
Majo Aguilar reveló que le incomoda que internautas escriban comentarios de odio en sus redes sociales contra su prima. (@majo__aguilar)

De esta manera, la intérprete de regional mexicano evitó compartir su opinión respecto a la controversia y refrendó su apoyo a todos sus familiares.

Emiliano Aguilar quiere grabar una canción con su prima Majo Aguilar

En diversas ocasiones, el rapero ha externado la admiración que siente por su prima Majo y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer una colaboración.

La cantante de música no se quedó atrás y en una transmisión en vivo en redes sociales reveló que ya ha hablado con su primo al respecto.

Emiliano Aguilar aseguró que su
Emiliano Aguilar aseguró que su prima se abrió paso en la música por ella misma, IG/majo__aguilar IG/emiliano_aguilar.t

“Un dueto con Emiliano sí estaría muy bueno, lo hemos pensado, lo hemos platicado”, dijo.

¿Majo Aguilar quiere ser actriz? Esto dijo

La cantante concedió una entrevista para el programa ‘Hoy’, donde externó su interés por explorar nuevos horizontes en el mundo de la actuación, siguiendo el legado de sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

La cantante bajó del escenario para cantar con sus fans TikTok: @tvaztecahidalgo

“Me gusta mucho, pero siempre con todo respeto. No es cualquier cosa la actuación, le tengo muchísimo respeto a los actores. Sí me gustaría hacerlo y si sucede, pues prepararme como tiene que ser, porque no es fácil, pero me encantaría”, dijo.

La cantante manifestó su admiración y respeto por la profesión y expresó su deseo de prepararse adecuadamente si surge la oportunidad, ya sea en cine o telenovelas.

La artista dejó claro que, si decide dar el paso hacia la actuación, lo hará con dedicación y respeto, consciente de la exigencia que implica este arte.

Temas Relacionados

Majo AguilarEmiliano AguilarPepe AguilarÁngela AguilarLeonardo Aguilarmexico-entretenimiento

Más Noticias

Fátima Bosch: así es la poderosa familia que rodea a la Miss Universo México y su relación con la 4T

La tabasqueña representará a México en el certamen internacional que se realizará el 21 de noviembre en Pak Kret, Tailandia

Fátima Bosch: así es la

Sheinbaum reacciona a dichos de Zedillo contra reforma electoral y minimiza críticas de expresidentes: “Son muy desesperados”

En una entrevista reciente, el expresidente Ernesto Zedillo, dijo que AMLO había asesinado a la democracia en México y que Sheinbaum era su cómplice

Sheinbaum reacciona a dichos de

Sheinbaum resalta importancia de las mujeres en la política

La presidenta destacó la participación histórica de las mujeres al encabezar por primera vez el Grito de Independencia

Sheinbaum resalta importancia de las

Exministro sobre Norma Piña: “Gran jurista, pero inexperta en política; no pudo con la presión de todo el Estado”

Juan Luis González Alcántara Carrancá afirmó que la expresidenta de la SCJN carecía de experiencia política para “enfrentar la presión” de Andrés Manuel López Obrador; advirtió que la reforma judicial impulsada por el expresidente no tendrá vigencia superior a una década

Exministro sobre Norma Piña: “Gran

Sheinbaum alista nota diplomática para EEUU por asesinato de migrante mexicano durante operativo de ICE en Chicago: “No estamos de acuerdo”

El hombre, cocinero originario de Michoacán, fue abatido el 12 de septiembre por agentes de ICE

Sheinbaum alista nota diplomática para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cancillería de México busca acelerar

Cancillería de México busca acelerar el proceso de extradición de Hernán Bermúdez: “Le espera su juicio aquí”, sentencia Sheinbaum

John K. Hurley viaja a México: en la mira financiamiento ilícito de cárteles y flujo de fentanilo hacia EEUU

Director del FBI propone “cazar” a cárteles mexicanos como a organizaciones terroristas; Trump reclama acciones más agresivas

Secretario de Seguridad afirma que Sinaloa está a salvo tras masacre: “Navolato está reforzado desde hace tiempo”

¿Quiénes son Los Rusos y cómo se convirtieron en el brazo armado de La Mayiza?

ENTRETENIMIENTO

Fátima Bosch: así es la

Fátima Bosch: así es la poderosa familia que rodea a la Miss Universo México y su relación con la 4T

La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo

La Chilindrina reaparece tras fuertes problemas de salud y manda un mensaje al pueblo mexicano: “Un abrazo”

Susana Zabaleta defiende a su novio Ricardo Pérez tras zafarrancho con la prensa y rumores de presunta infidelidad: “Aquí estoy dando la cara”

“Ella no apuñaló a nadie”: Erika González defiende a Ángela Aguilar y la compara con Marianne Gonzaga

DEPORTES

Todos los partidos de la

Todos los partidos de la MLB hoy 17 de septiembre: horarios y estadios

Selección Mexicana confirma a su último rival del año 2025: conoce a quién se enfrentará

CMLL 92 Aniversario en vivo: cartelera, a qué hora y dónde el magno evento de la lucha libre mexicana

Diablos Rojos de México anuncia celebración en su estadio por el Bicampeonato en la Serie del Rey

Apertura 2025: qué partidos de la jornada 9 serán transmitidos por televisión abierta