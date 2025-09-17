Majo Aguilar manda mensaje a Los Aguilar tras conflicto entre Pepe y Emiliano

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Majo Aguilar ha procurado mantenerse al margen de las controversias que constantemente enfrentan su tío Pepe Aguilar y sus primos, en especial luego de que encabezó titulares por rumores de una supuesta rivalidad artística con Ángela Aguilar.

Sin embargo, en un reciente encuentro con medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, respondió una pregunta sobre el conflicto que existe entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar.

“Esos temas para mí son en privado (...) Yo lo único que deseo es amor para todos y siempre he dicho, puro amor y que todo esté bonito. A todos los quiero mucho, quiero que todo esté bonito, que todos estemos bien”, declaró.

Majo Aguilar reveló que le incomoda que internautas escriban comentarios de odio en sus redes sociales contra su prima. (@majo__aguilar)

De esta manera, la intérprete de regional mexicano evitó compartir su opinión respecto a la controversia y refrendó su apoyo a todos sus familiares.

Emiliano Aguilar quiere grabar una canción con su prima Majo Aguilar

En diversas ocasiones, el rapero ha externado la admiración que siente por su prima Majo y ha puesto sobre la mesa la posibilidad de hacer una colaboración.

La cantante de música no se quedó atrás y en una transmisión en vivo en redes sociales reveló que ya ha hablado con su primo al respecto.

Emiliano Aguilar aseguró que su prima se abrió paso en la música por ella misma, IG/majo__aguilar IG/emiliano_aguilar.t

“Un dueto con Emiliano sí estaría muy bueno, lo hemos pensado, lo hemos platicado”, dijo.

¿Majo Aguilar quiere ser actriz? Esto dijo

La cantante concedió una entrevista para el programa ‘Hoy’, donde externó su interés por explorar nuevos horizontes en el mundo de la actuación, siguiendo el legado de sus abuelos Flor Silvestre y Antonio Aguilar.

La cantante bajó del escenario para cantar con sus fans TikTok: @tvaztecahidalgo

“Me gusta mucho, pero siempre con todo respeto. No es cualquier cosa la actuación, le tengo muchísimo respeto a los actores. Sí me gustaría hacerlo y si sucede, pues prepararme como tiene que ser, porque no es fácil, pero me encantaría”, dijo.

La cantante manifestó su admiración y respeto por la profesión y expresó su deseo de prepararse adecuadamente si surge la oportunidad, ya sea en cine o telenovelas.

La artista dejó claro que, si decide dar el paso hacia la actuación, lo hará con dedicación y respeto, consciente de la exigencia que implica este arte.