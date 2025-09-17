Emiliano Aguilar lanza indirecta contra su padre y hermanos en pleno Grito de Independencia; todos estaban en Jalisco

(TikTok)

Emiliano Aguilar lanzó una nueva indirecta en contra de su padre Pepe Aguilar y sus hermanos, Leonardo y Ángela Aguilar, en pleno concierto en vivo en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El rapero asistió a la ceremonia del Grito de Independencia que se celebró en la Plaza Principal y antes de que comenzara el protocolo oficial, los integrantes de la banda Los Empolvados lo invitaron a subir al escenario para que interpretara ‘Lamberto Quintero’, un famoso corrido de su abuelo Antonio Aguilar.

“Muchísimas gracias a todos, yo siento que no me merezco nada de esto, pero todo el amor y cariño de todos ustedes me hace sentir bien ching*n. Los quiero mucho”, comenzó.

El rapero cantó un icónico corrido de su abuelo Antonio Aguilar TikTok: @yoscl.2

Y añadió: “Les voy a cantar un corrido, pero no se preocupen, yo no soy de esos Aguilar. Les voy a cantar un corrido y ojalá se la sepan. Quiero que se escuche desde aquí hasta el cielo, en donde está mi abuelo”.

Emiliano no profundizó en su comentario sobre su famosa familia paterna, pero sí interpretó el tema en compañía del vocalista de la banda.

El momento se viralizó en redes sociales; mientras algunos aplaudieron la interpretación del cantante, otros le refrendaron su apoyo por la polémica que enfrenta con su padre y hermanos.

(IG: @emiliano_aguilar.t // YT: Pepe Garza)

“La gente de Tlajomulco jamás habíamos tenido a una celebridad tan grande y humilde como tú. Gracias por voltear a vernos.”

“Este es un verdadero concierto con cariño y sin mucho arguende!!”

“¡Ahí esta don Antonio Aguilar! Sí se le escucha la tonada."

“Yo tenía de dos, o ir a ver a Ángela Aguilar o a Emiliano y adivinen en donde estoy. Fue obvio con Emiliano.“

Algo que llamó la atención de los internautas fue que todos los Aguilar que están envueltos en controversia estaban en el mismo estado: Jalisco.

Y es que Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar participaron en la fiesta del Grito de Independencia en Guadalajara, municipio que se encuentra a menos de una hora de Tlajomulco de Zúñiga.

La cantante ofreció un concierto gratuito junto a su padre y hermano Leonardo por las fiestas patrias. (TikTok/@soykevinportillo)

Hasta el momento, se desconoce si existió algún acercamiento entre padre e hijo.

Cabe recordar que existe un distanciamiento entre Emiliano Aguilar y Pepe Aguilar por supuestos problemas familiares que han enfrentado en los últimos años.

Según el cantante, rompió relación con su padre luego de que su hermana, Ángela Aguilar, supuestamente dijo que le daba mensualidades para apoyarlo económicamente.

No obstante, Pepe Aguilar insiste en que Emiliano no le habla ‘porque no quiere’.