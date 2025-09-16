México

Esta fue la reacción de Pepe Aguilar ante asistencia a su concierto gratutio en Guadalajara: “Una imagen vale más que mil palabras”

El cantante ofreció un espectáculo musical con sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar por las fiestas patrias

Por Adriana Castillo

(@elytorres_91)
(@elytorres_91)

Pepe Aguilar publicó un contundente mensaje en sus redes sociales tras el concierto gratuito que ofreció Guadalajara, Jalisco, el lunes 15 de septiembre junto a sus hijos Leonardo y Ángela Aguilar.

El intérprete reposteó una fotografía en sus historias de Instagram, la cual aparentemente fue tomada desde el escenario y dejó al descubierto la gran afluencia al evento.

“Siempre he creído eso de que una imagen habla más que mil palabras. ¡Viva México", escribió el cantante en su post.

(IG: @pepeaguilar_oficial)
(IG: @pepeaguilar_oficial)

De esta manera, el intérprete de regional mexicano presumió que la presentación fue todo un éxito a pesar de las 213 mil firmas que se reunieron en Change.org para que no se llevara a cabo.

Eso no fue todo, minutos antes de que comenzara el evento, Pepe Aguilar publicó un video con el siguiente mensaje en respuesta directa al intento de cancelación.

“Hay días que no se explican. Y lugares donde no hace falta explicarlos. Estoy en Guadalajara!!! una ciudad que lleva toda mi historia entre sus calles, como yo llevo siempre a México en mi voz. Esta noche me acompañan mis hijos, mi mariachi y mi banda, y todo lo que soy. Porque las tradiciones no se cancelan. La raíz no se discute. Y el amor por lo que nos une… no se vota. A veces, con tanto ruido alrededor, lo único que queda es cantar más fuerte!!!! Gracias GUADALAJARA !!! Gracias México amado. Aquí sigo. Aquí estoy. Y esta noche no estoy solo. ¡Estamos todos! VIVA MÉXICO CA……BRITOS!!!”, dijo.

La cantante ofreció un concierto gratuito junto a su padre y hermano Leonardo por las fiestas patrias. (TikTok/@soykevinportillo)

‘Abuchean’ a Ángela Aguilar en Guadalajara y ella responde con un agradecimiento

El concierto gratuito de Los Aguilar en Guadalajara se llevó a cabo sin ningún contratiempo; no obstante, durante el evento algunos asistentes lanzaron gritos en contra de Ángela Aguilar, específicamente mencionaron a Cazzu, e pareja de su esposo Christian Nodal.

“Cazzu, Cazzu”, se escuchó.

Los hermanos Aguilar agradecieron al público de Guadalajara por su asistencia al evento gratuito. (IG/@leonardoaguilaroficial)

Pese a lo sucedido, la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ siguió con su presentación individual y, cuando terminó, se reunió con su hermano Leonardo para compartir un mensaje de agradecimiento para todas las personas que acudieron al evento.

“Guadalajara, muchisísimas gracias. ¿Qué tal estuvo el concierto", comenzó Leonardo Aguilar y Ángela respondió: “Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡Viva México!“.

Cabe recordar que Ángela Aguilar lleva más de un año envuelta en controversia por su romance con Christian Nodal y los rumores de presunta infidelidad que se desprendieron al respecto.

