Ángela Aguilar manda mensaje tras ‘abucheos’ en concierto de Guadalajara por el 15 de septiembre

(TikTok // IG: @leonardoaguilaroficial)

Ángela Aguilar ofreció un concierto gratuito el 15 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo. Esto como parte de las festividades por el 215 aniversario del comienzo de la lucha por la Independencia de México.

El espectáculo transcurrió sin contratiempos pese a las 213 mil firmas que se recaudaron para cancelarlo; no obstante, durante el show algunos asistentes manifestaron su desaprobación y rechazo hacia la intérprete de regional mexicano con gritos de apoyo a Julieta Cazzuchelli: “Cazzu, Cazzu”.

Y es que tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal están en la mira del público desde que comenzaron su relación amorosa días después de que el cantante de ‘Adiós amor’ terminó con la rapera argentina.

La cantante ofreció un concierto gratuito junto a su padre y hermano Leonardo por las fiestas patrias. (TikTok/@soykevinportillo)

Ángela Aguilar comparte mensaje tras abucheos en Guadalajara

Minutos después de que terminó el concierto, Ángela Aguilar y Leonardo mandaron un mensaje a los asistentes a través de redes sociales.

“Guadalajara, muchisísimas gracias. ¿Qué tal estuvo el concierto", comenzó Leonardo Aguilar y Ángela respondió: “Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡Viva México!“.

Los cantantes no mencionaron nada sobre lo sucedido, pero agradecieron al público de Guadalajara por acudir al evento con motivo de las fiestas patrias.

Los hermanos Aguilar agradecieron al público de Guadalajara por su asistencia al evento gratuito. (IG/@leonardoaguilaroficial)

En esta ocasión, Christian Nodal no acompañó a su esposa Ángela Aguilar porque también ofreció un concierto gratuito con motivo de las fiestas patrias. Este se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, y, según los videos que circulan en redes, también tuvo gran afluencia pese a peticiones de cancelación.

Cazzu celebra el cumpleaños de Inti; Nodal brilló por su ausencia

La rapera argentina celebró el cumpleaños número 2 de su hija Inti el pasado domingo 14 de septiembre; se desconocen muchos detalles sobre la celebración, no obstante, se sabe que organizó una fiesta con temática de jardín gracias a unas fotografías que publicó en sus redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce si Christian Nodal -padre de la menor- asistió al evento, pues no existen imágenes en donde se pueda ver junto a la menor.

(Instagram @cazzu)

Según algunos internautas, es probable que el intérprete de ‘Dime cómo quieres’ no asistiera a la celebración en honor a su única hija, pues se llevó a cabo en Argentina y él aparentemente se encontraba en México debido a que un día después ofrecería su show gratuito en Morelia.

Cabe mencionar que horas después de que terminó la fiesta de cumpleaños, Cazzu ofreció un concierto en su natal Argentina como parte de su gira Latinaje. Ahí, varios de sus fans la sorprendieron con recortes en forma de sol y cantando ‘Feliz cumpleaños’ para Inti.