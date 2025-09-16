México

Ángela Aguilar manda mensaje tras ‘abucheos’ en concierto de Guadalajara por el 15 de septiembre

La intérprete de regional mexicano ofreció un show gratuito con Pepe Aguilar y Leonardo con motivo de las fiestas patrias y pese a la petición de cancelación

Por Adriana Castillo

Guardar
(TikTok // IG: @leonardoaguilaroficial)
(TikTok // IG: @leonardoaguilaroficial)

Ángela Aguilar ofreció un concierto gratuito el 15 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, junto a su padre Pepe Aguilar y su hermano Leonardo. Esto como parte de las festividades por el 215 aniversario del comienzo de la lucha por la Independencia de México.

El espectáculo transcurrió sin contratiempos pese a las 213 mil firmas que se recaudaron para cancelarlo; no obstante, durante el show algunos asistentes manifestaron su desaprobación y rechazo hacia la intérprete de regional mexicano con gritos de apoyo a Julieta Cazzuchelli: “Cazzu, Cazzu”.

Y es que tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal están en la mira del público desde que comenzaron su relación amorosa días después de que el cantante de ‘Adiós amor’ terminó con la rapera argentina.

La cantante ofreció un concierto gratuito junto a su padre y hermano Leonardo por las fiestas patrias. (TikTok/@soykevinportillo)

Ángela Aguilar comparte mensaje tras abucheos en Guadalajara

Minutos después de que terminó el concierto, Ángela Aguilar y Leonardo mandaron un mensaje a los asistentes a través de redes sociales.

“Guadalajara, muchisísimas gracias. ¿Qué tal estuvo el concierto", comenzó Leonardo Aguilar y Ángela respondió: “Gracias por todo su cariño, por todo su amor y ¡Viva México!“.

Los cantantes no mencionaron nada sobre lo sucedido, pero agradecieron al público de Guadalajara por acudir al evento con motivo de las fiestas patrias.

Los hermanos Aguilar agradecieron al público de Guadalajara por su asistencia al evento gratuito. (IG/@leonardoaguilaroficial)

En esta ocasión, Christian Nodal no acompañó a su esposa Ángela Aguilar porque también ofreció un concierto gratuito con motivo de las fiestas patrias. Este se llevó a cabo en Morelia, Michoacán, y, según los videos que circulan en redes, también tuvo gran afluencia pese a peticiones de cancelación.

Cazzu celebra el cumpleaños de Inti; Nodal brilló por su ausencia

La rapera argentina celebró el cumpleaños número 2 de su hija Inti el pasado domingo 14 de septiembre; se desconocen muchos detalles sobre la celebración, no obstante, se sabe que organizó una fiesta con temática de jardín gracias a unas fotografías que publicó en sus redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce si Christian Nodal -padre de la menor- asistió al evento, pues no existen imágenes en donde se pueda ver junto a la menor.

(Instagram @cazzu)
(Instagram @cazzu)

Según algunos internautas, es probable que el intérprete de ‘Dime cómo quieres’ no asistiera a la celebración en honor a su única hija, pues se llevó a cabo en Argentina y él aparentemente se encontraba en México debido a que un día después ofrecería su show gratuito en Morelia.

Cabe mencionar que horas después de que terminó la fiesta de cumpleaños, Cazzu ofreció un concierto en su natal Argentina como parte de su gira Latinaje. Ahí, varios de sus fans la sorprendieron con recortes en forma de sol y cantando ‘Feliz cumpleaños’ para Inti.

Temas Relacionados

Ángela AguilarPepe AguilarChristian NodalCazzu15 de septiembreIntiGuadalajaraIndependencia de Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

La semilla rica en omega-3 que con una cucharada al día elimina colesterol ‘malo’ y reduce la azúcar en la sangre

Tal es su popularidad que hoy se pueden encontrar en distintas presentaciones, desde su forma natural hasta molidas o en aceites

La semilla rica en omega-3

Cómo elegir el mejor aceite para cocinar: ya sea para freír, hornear y más

Cada tipo de preparación culinaria es esencial no sólo para realzar el sabor de los alimentos, sino también para cuidar la salud

Cómo elegir el mejor aceite

15 de septiembre en Sinaloa: ocho detenidos, un civil abatido y un incendio en Taste El Fresno

Las autoridades se movilizaron luego de recibir reportes de tiroteos, vehículos incendiados y presencia de grupos armados en varias comunidades

15 de septiembre en Sinaloa:

El dólar registró una nueva caída frente al “súper peso” en la apertura del 16 de septiembre

Pese a ser día feriado en México, la moneda nacional mantiene su buena racha frente al billete verde en las casas de cambio de aeropuertos

El dólar registró una nueva

Autoridades frustran robo masivo de autos en Acapulco, un presunto asaltante murió en el enfrentamiento

La Fiscalía de Guerrero detuvo a tres personas por el robo de vehículos en una agencia automotriz de Acapulco

Autoridades frustran robo masivo de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ni Grito de Independencia, ni

Ni Grito de Independencia, ni desfile militar: cuatro municipios en Veracruz cancelan fiestas patrias por violencia

Los dos cárteles detrás del huachicol fiscal: la red criminal que sacudió a la Marina, políticos y empresarios en México

Caro Quintero seguirá en aislamiento extremo en EEUU: revelan que dirigió red narco desde prisión en México a través de su hermano

Golpe a La Unión Tepito: cayó “El Irving”, uno de los criminales más buscados en la CDMX

Cae “El Pelón”, presunto lavador de dinero de Los Chapitos y cercano a Iván Archivaldo

ENTRETENIMIENTO

Así fue la vez que

Así fue la vez que Robert Redford contó como los mexicanos tocaron su corazón y cambiaron su vida

“Ojalá puedan estar como hermanos”: Maribel Guardia habla sobre Emiliano Aguilar y condena bullying contra Ángela

Reportan que Juan Soler abandonó ‘Top Chef VIP’ tras un susto cardíaco que lo alejó de la final

“Mis cosas son mis cosas”: Maribel Guardia explica si aún contempla a José Julián en su herencia

¡Cazzu, Cazzu! Así recibieron a Ángela Aguilar en concierto gratuito en Guadalajara por las fiestas patrias

DEPORTES

Esposa de Érick Gutiérrez, futbolista

Esposa de Érick Gutiérrez, futbolista de Chivas exhibe amenazas de muerte de fans del América tras el clásico

Turki Al Sheikh adelanta el futuro de Canelo Álvarez tras perder contra Terence Crawford

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara