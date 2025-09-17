México

La mañanera de hoy 17 de septiembre | En vivo

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre diversos temas y respondió preguntas de la prensa

Por Eduardo Marsan

13:01 hsHoy
13:00 hsHoy

La nueva aduana del Puerto de Veracruz ha tenido atrasos es porque se instalaron nuevos equipos de Rayos X y la colocación de un pararrayos, a finales de septiembre se reabrirá por completo.

13:00 hsHoy

Las arengas

Las arengas del Grito de Independencia es porque hubo mujeres que tuvieron un papel importante y preponderante en las gestas heroicas en el país, habría que preguntarse por qué no se mencionaban.

Reconocer a las heroínas es algo fundamental.

Amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él, yo soy yo y él es él; argumentó la presidenta sobre Josefa Ortiz Reyes Girón y no Josefa Ortiz de Domínguez, no le pertenecemos a nadie.

En el Grito de Independencia también hubo que reivindicar a los connacionales, a la libertad, la justicia, etcétera.

Los héroes y heroínas, de los cuales muchos no se sabe, hay que reconocerlos también.

Hoy el pueblo de México tiene conciencia de su fuerza y de su historia y eso es lo que le da dignidad y poder.

Mexican President Claudia Sheinbaum rings
Mexican President Claudia Sheinbaum rings a bell and holds the Mexican flag as she shouts the "Cry of Independence" to mark Mexico's Independence from Spain, at the National Palace in Zocalo Square, downtown Mexico City, Mexico September 15, 2025. REUTERS/Henry Romero
13:00 hsHoy

Gira de fin de semana

  • Viernes 19 de septiembre - Guerrero y Oaxaca.
  • Sábado 20 de septiembre - Chiapas, Tabasco y Campeche.
  • Domingo 21 de septiembre - Yucatán y Quintana Roo.
13:00 hsHoy

En las giras por los estados ha sido muy importante porque se habla de lo que se realiza en cada entidad, hay mucho entusiasmo en los eventos.

13:00 hsHoy

Grandes avances

A 40 años del sismo de 1985 en materia de Protección Civil ha habido muchos avances, entre ellas las normas de construcción para edificios; el sistema de alerta sísmica; acciones preventivas -por ley- en todo el país

Los sismos no se pueden predecir, la ciencia aún no logra hacerlo.

Es muy importante que los simulacros sigan realizándose.

La alerta en celulares es muy importante porque millones hacen uso del dispositivo, incluso en zonas rurales.

Chiapas tiene su propio sistema de alertamiento, se gestiona para que sea integrado a la red nacional.

13:00 hsHoy

Sistema de Alertamiento Masivo

José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, refirió lo siguiente:

  • Es un sistema que emite alertas rápidas a todos los teléfonos celulares de una zona geográfica específica o en todo el país.
  • Se probó de manera exitosa el 19 de abril con una cobertura del 98%.
  • La alerta es para las plataformas Android e IOS.
  • No es un mensaje de texto. Llega directo sin llegar a ningún chat.
  • No es una aplicación. No se descarga, ni es necesario realizar algún tipo de actualización o tener saldo.
  • La alerta sonará aunque el móvil esté bloqueado o en silencio.
Gobierno de la CDMX lamenta
Gobierno de la CDMX lamenta que mensaje de texto no llegara a todos los celulares Crédito: Cuartoscuro
13:00 hsHoy

Simulacro Nacional 2025

  • Se llevará a cabo el viernes 19 de septiembre a las 12 horas (tiempo del centro) en todo el país.
  • Se trata de un evento de carácter preventivo de México para afianzar y promover la cultura de la protección civil.
  • El ejercicio se realizará sobre la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán.
  • En los estados de Campeche, Yucatán, Sonora, Quintana Roo y Baja California Sur la hipótesis sea huracán.
  • En los estados de Durango, Guanajuato y Tamaulipas la hipótesis sea incendio urbano.
  • En Baja California la hipótesis será por tsunami.
  • A través de los 14 mil 491 altavoces se transmitirá la alerta.
  • En la telefonía celular será trasmitido el alertamiento en más de 80 millones de usuarios por medio de un mensaje el cual fue desarrollado por la Agencia de Transformación Digital y la SICT.
  • Más de 100 estaciones radiofónicas y 11 televisivas se unirán en la difusión.
13:00 hsHoy

Tarjeta FINABIEN

  • Rocío Mejía Flores, titular de Financiera para el Bienestar, indicó que la tarjeta puede ser solicitada en línea para poder hacer el envío de remesas a través del portal www.finabien.gob.mx.
  • El trámite también puede realizarse en los 53 consulados de México en Estados Unidos.
  • También puede tramitarse en el país en cualquiera de las mil 700 sucursales.
  • Debido a la alta demanda se agotaron las tarjetas, razón por la cual se duplicó la producción de las mismas.
  • El envío de remesas puede hacer vía App.
  • FINABIEN aplica una comisión de 2.99%, la más baja del mercado: si mandan 400 dólares los familiares reciben 7 mil 638 pesos.
  • Se pueden enviar hasta 2 mil 500 dólares diarios y hasta 100 mil dólares mensuales.
  • A través de la App FINABIEN también se pueden hacer aportaciones en el IMSS con el NSS (Número de Seguridad Social).
  • En lo que va del año se han enviado 31 mil 772 millones 872 pesos.
13:00 hsHoy

Inició la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que los temas para hoy serán el Simulacro Nacional 2025 e información sobre la tarjeta FINABIEN.

