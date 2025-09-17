La mañanera de hoy 17 de septiembre | En vivo

La nueva aduana del Puerto de Veracruz ha tenido atrasos es porque se instalaron nuevos equipos de Rayos X y la colocación de un pararrayos, a finales de septiembre se reabrirá por completo.

13:00 hs

Las arengas

Las arengas del Grito de Independencia es porque hubo mujeres que tuvieron un papel importante y preponderante en las gestas heroicas en el país, habría que preguntarse por qué no se mencionaban.

Reconocer a las heroínas es algo fundamental.

Amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él, yo soy yo y él es él; argumentó la presidenta sobre Josefa Ortiz Reyes Girón y no Josefa Ortiz de Domínguez, no le pertenecemos a nadie.

En el Grito de Independencia también hubo que reivindicar a los connacionales, a la libertad, la justicia, etcétera.

Los héroes y heroínas, de los cuales muchos no se sabe, hay que reconocerlos también.

Hoy el pueblo de México tiene conciencia de su fuerza y de su historia y eso es lo que le da dignidad y poder.