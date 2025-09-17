La mañanera de hoy 17 de septiembre | En vivo

La nueva aduana del Puerto de Veracruz ha tenido atrasos es porque se instalaron nuevos equipos de Rayos X y la colocación de un pararrayos, a finales de septiembre se reabrirá por completo.
Las arengas del Grito de Independencia es porque hubo mujeres que tuvieron un papel importante y preponderante en las gestas heroicas en el país, habría que preguntarse por qué no se mencionaban.
Reconocer a las heroínas es algo fundamental.
Amo a mi marido, lo quiero mucho, pero no soy de él, yo soy yo y él es él; argumentó la presidenta sobre Josefa Ortiz Reyes Girón y no Josefa Ortiz de Domínguez, no le pertenecemos a nadie.
En el Grito de Independencia también hubo que reivindicar a los connacionales, a la libertad, la justicia, etcétera.
Los héroes y heroínas, de los cuales muchos no se sabe, hay que reconocerlos también.
Hoy el pueblo de México tiene conciencia de su fuerza y de su historia y eso es lo que le da dignidad y poder.
En las giras por los estados ha sido muy importante porque se habla de lo que se realiza en cada entidad, hay mucho entusiasmo en los eventos.
A 40 años del sismo de 1985 en materia de Protección Civil ha habido muchos avances, entre ellas las normas de construcción para edificios; el sistema de alerta sísmica; acciones preventivas -por ley- en todo el país
Los sismos no se pueden predecir, la ciencia aún no logra hacerlo.
Es muy importante que los simulacros sigan realizándose.
La alerta en celulares es muy importante porque millones hacen uso del dispositivo, incluso en zonas rurales.
Chiapas tiene su propio sistema de alertamiento, se gestiona para que sea integrado a la red nacional.
José Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital, refirió lo siguiente:
Inició la Conferencia del Pueblo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que los temas para hoy serán el Simulacro Nacional 2025 e información sobre la tarjeta FINABIEN.