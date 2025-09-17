Cancillería de México busca acelerar el proceso de extradición de Hernán Bermúdez: “Le espera su juicio aquí”, sentencia Sheinbaum

La mandataria mexicana confirmó un proceso de aceleración para la extradición de Hernán Bermúdez. | @Presidencia

En conferencia de prensa, la mandataria Claudia Sheinbaum afirmó que el Gobierno Federal se encuentra tramitando una aceleración en la extradición del exfuncionario Hernán Bermúdez, pues decretó que ya le espera un juicio en territorio mexicano.

“Lo está viendo Cancillería para que pueda acelerarse la extradición, es una orden de aprehensión.

“Fue muy importante sobre todo con el trabajo de inteligencia (mexicana) poder ubicar dónde estaba y el trabajo que hizo con las autoridades de Paraguay para su detención y se está esperando que ya pueda ser pronto la extradición para que pueda tener su juicio aquí en México”, informó Sheinbaum en La Mañanera del Pueblo.

Asimismo, la mandataria declaró que su gobierno está considerando cuatro puntos esenciales para continuar con las investigaciones y entender el motivo y punto de quiebre para que Bermúdez Requena fuera vinculado con los grupos delictivo de la zona.

Hernán Bermúdez Requena fue arrestado en Paraguay el pasado 12 de septiembre. (FOTO: EFE)

“Primero, la investigación la hace la Fiscalía, nosotros no le vamos a decir esto sí va y esto no va. Segundo, el Senador Adán Augusto cuando fue gobernador, Hernán Bermúdez fue su secretario de Seguridad, el Senador está dispuesto a declarar todo lo que sea necesario, ya lo dijo públicamente y también lo ha manifestado a la propia FGR y a la Fiscalía de Tabasco.

“Lo tercero es la importancia de conocer cómo fue que esta persona se fue descomponiendo hasta llegar a tener estos vínculos con la delincuencia y cómo se le separa del cargo hasta 2024 y comienza la investigación que hace la Fiscalía de Tabasco, se dan cuenta que esta persona sigue involucrada como generador de violencia en el estado y vinculado con diferentes delitos”, explicó Sheinbaum.

Cero impunidad contra la corrupción, delincuencia y actividades ilícitas

La mandataria también recordó que el último paso para investigar a Hernán Bermúdez será el conocer los motivos de su huida y no olvidar que en caso de hallarse culpable, habrá cero impunidad contra él y las personas vinculada a sus actividades.

Sheinbaum informó que habrá cero impunidad contra las personas consideradas culpables y colaboradores de la delincuencia. (ANAYELI TAPIA/Infobae)

“Tras las investigaciones de la FGR, él huye, y dado que tiene una orden de aprehensión pues la idea es que venga aquí y que declare.

“Porque venían investigaciones desde antes de que nosotros llegáramos, entonces estamos haciendo todo el trabajo desde antes para que se pueda dar a conocer el motivo. Lo importante también es la cero impunidad, no importa si fue secretario de Seguridad de un gobernador que fue de Morena. Que la Fiscalía haga las investigaciones que se tengan que hacer y ante el pueblo de México, que se informe todo lo que se deba, que no se esconda absolutamente nada”, finalizó Sheinbaum.