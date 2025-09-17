Fiscalía del Edomex da de baja a dos funcionarias ligadas con “El Choko”: investigan a otros servidores

Las dos mujeres fueron detenidas tras un cateo en Tultitlán (FGJEM)

Luego de la detención de Alejandro “N”, un hombre apodado El Choko y quien es identificado como un presunto líder criminal, las autoridades del Estado de México anunciaron que dieron de baja a dos funcionarias, una laboraba en una estructura administrativa y otra como agente del Ministerio Público.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó el 15 de septiembre que dio de baja a Juana Ivette “N”, identificada como pareja del Choko, así como a Diana Laura “N”, ambas adscritas a la Fiscalía Regional de Cuautitlán Izcalli.

“Juana Ivette “N”, se desempeñaban como secretaria administrativa, mantenía una relación sentimental con Alejandro “N” alias “Choko”, objetivo prioritario de las investigaciones conjuntas de autoridades federales y estatales, en tanto que Diana Laura “N”, contaba con plaza de Agente del Ministerio Público“.

Las dos mujeres fueron detenidas tras operativos coordinados entre diversas agencias de seguridad, específicamente en un cateo realizado en el municipio de Tultitlán por posesión de arma de fuego.

Fueron llevadas al penal de Nezahualcóyotl (FGJEM)

Respecto al caso de la exagente Diana Laura “N”, dicha mujer no estaba ejerciendo sus funciones desde el 4 de marzo pasado derivado de una licencia por lactancia.

Superiores de las ahora detenidas también fueron separados de sus funciones

Luego del arresto de las dos mujeres, ambas fueron llevadas al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, lugar al que acudirán agentes de la Fiscalía mexiquense para avisarles acerca de los procedimientos administrativos de remoción.

Cabe destacar que también fueron separados de sus cargos los superiores jerárquicos inmediatos de Juana Ivette “N” y Diana Laura “N”. Lo anterior, con el objetivo de abonar en el desarrollo de las averiguaciones que se extienden a otros servidores de la Fiscalía mexiquense.

Son investigados otros funcionarios (FGJEM)

“Aunado a ello se llevan a cabo investigaciones sobre otros servidores públicos de esta Institución con el fin de identificar el posible entramado interno de complicidad”, añade la FGJEM.

“El Choko” en el Edomex

La detención de Alejandro “N”, alias Choko, fue confirmada por las autoridades el pasado 12 de septiembre, además del hombre identificado como líder de la célula criminal fueron arrestadas 12 personas y asegurados 72 inmuebles.

Alejandro “N” es identificado como un de los principales líderes de La Chokiza, estructura que estaría relacionada con diversos delitos tales como extorsión y despojo de inmuebles.

En las operaciones que derivaron en los arrestos fueron aseguradas 16 armas de fuego, una decena de vehículos, tres motocicletas, dosis de droga, cartuchos y documentos.