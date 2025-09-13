Novia de “El Choko” trabajaba en Fiscalía del Estado de México, ya se encuentra detenida

La mujer fue detenida junto a su hermana en medio de un operativo realizado por distintas corporaciones de seguridad en el Edomex (SSPC)

Luego del traslado de “El Choko”, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó sobre la detención de Juana Ivette Ledezma Martínez, identificada como la pareja sentimental del líder criminal.

La operación en la que se llevó a cabo la aprehensión de la mujer, tuvo lugar en la colonia San Mateo Cuautepec, en el municipio de Tultitlán, Estado de México, mientras elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Marina, Fiscalía General de la República (FGR), y Guardia Nacional realizaban cateos en inmuebles que presuntamente habían sido despojados de sus dueños.

Según reportes del gabinete de seguridad, la también referida en documentos oficiales como Juana Ivette “N” o Juana Ivette Ledezma Martínez, era trabajadora de la Fiscalía del Estado de México (FGJEM). Entre sus funciones realizaba labores administrativas en el Ministerio Público del municipio de Tultitlán.

Se presume que debido a la posición de la que disfrutaba dentro de la fiscalía, sirvió como pieza fundamental para que “El Choko” tuviera acceso a información que pudo haber sido usada para protegerse a él mismo y a otros integrantes de la organización.

Actualmente las autoridades investigan a Ledezma por delitos como narcotráfico, extorsión, despojo y filtración de procesos judiciales y su hermana Diana Laura Ledezma Martínez, por complicidad. Al momento de que fueran detenidas se aseguraron cuatro armas de fuego, varias dosis de droga, cartuchos y tres vehículos.

Dan golpe a la Choquiza

(MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Durante el mismo operativo en que fue detenida la pareja de “El Choko”, se aseguraron 72 inmuebles ubicados en su mayoría en Los Héroes, Ecatepec. Además, en el interior de los espacios intervenidos se aseguraron los siguientes objetos:

16 armas de fuego

Cartuchos

Diez vehículos

Tres motocicletas

Diversas dosis de droga

Documentos y equipos de cómputo

La operación se centró en identificar y desarticular una red vinculada con extorsión, despojo de viviendas y otras conductas delictivas, según los reportes consultados. Por otra parte, se dio a conocer que en total fueron detenidas 13 personas que quedaron a disposición del Ministerio Público mientras avanza su situación judicial.

Las acciones fueron realizadas como parte de la “Operación Restitución”, una estrategia impulsada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el gobierno estatal, enfocada en recuperar inmuebles ocupados de manera ilegal y devolverlos a sus propietarios acreditados. Se ha informado que desde el inicio de las operaciones, en abril de 2025, se han recuperado 861 viviendas; de ellas, 430 ya fueron devueltas a sus dueños.