Doña Lety, abuela de Aldo de Nigris, acusa a Mariana Botas de humillarla en LCDLFM; la actriz se defiende

Mariana Botas se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras asistir como invitada especial al programa de La Casa de los Famosos México que se transmitió el 16 de septiembre.

Y es Leticia Guajardo -madre de Poncho de Nigris y abuelita de Aldo de Nigris- la acusó de tratarla mal cuando hablaron tras bambalinas; sin embargo, la actriz se defendió y contó su versión de los hechos.

Doña Alegría asegura que una mujer de LCDLFM la humilló

Leticia Guajardo, también conocida en redes sociales como Doña Lety o Doña Alegría, publicó un video en sus historias de Instagram donde contó cómo fue su participación especial en el programa y cómo se sintió cuando entró a la casa para ver a su nieto Aldo.

Fue en ese espacio en donde reveló que una persona que colabora en el programa la humilló.

“Yo estaba en el foro, me senté en el lugar de Diego De Erice porque ahí me sentí más a gusto. De repente, tuve un encuentro con una persona que no sabía que era tan nefasta, no voy a decir el nombre, pero me humilló bien feo”, contó.

Doña Alegría no reveló la identidad de la supuesta persona que la trató mal, pero aseguró que fue grosera con ella cuando intentó entablar una conversación.

“Es una mujer de verdad, qué nefasta, qué grosera, una niña que no tiene educación y sí me molestó. No me dejó contestarle, me calló y yo me sentí mal por un momento”, dijo.

La señora Leticia aseguró que en ese momento se sintió mal, pero Wendy Guevara y Marie Claire Harp la ayudaron a sentirse mejor.

“Wendy la reportó y todo, estuvo conmigo pegada y me dijo que no se me bajara la alegría que iba a vivir con Aldito”, contó.

Leticia Guajardo no compartió más información al respecto, pero terminó con las especulaciones minutos más tarde. Y es que publicó un video de Mariana Botas con la siguiente frase: “Una grosera est*pida que no me dejó hablar y muy mal educada, nefasta”.

Mariana Botas se defiende

Tras el escándalo que se desató en redes por las acusaciones de Doña Alegría, la actriz contó su versión de los hechos.

De acuerdo con la información que compartió en sus historias de Instagram, sí tuvo una conversación con Leticia Guajardo donde la encaró por decirle que era una desgraciada cuando ella todavía estaba dentro de LCDLFM.

No obstante, considera que su charla fue cordial: “Hasta me dio una palmadita y me dijo ‘qué bonita estás’ y ya me fui porque en ese momento me dijeron que me fuera al set (...) Ella, mientras estuve adentro me dijo desgraciada, deforme, solo me defendí”.

Mariana Botas confesó sentirse desconcertada por las acusaciones de la abuelita de Aldo: “A lo mejor, a la señora no le gustó que le dijera de frente por qué había eso de mí, pero hasta nos reímos”.