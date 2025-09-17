La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo

Aldo de Nigris rompe en llanto por la visita de su abuelita Doña Lety en La Casa de los Famosos México El influencer se reencontró con su abuelita durante la dinámica “congelados” del reality show

El influencer se reencontró con su abuelita durante la dinámica “congelados” del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del 16 de septiembre, se llevó a cabo “la vida en fotos” de Aldo de Nigris, quien habló sobre su familia y reveló lo mucho que quiere a su abuelita. El influencer compartió detalles sobre el divorcio de sus padres y como su abuelita Doña Lety se hizo cargo de él en ese duro momento.