La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo

Sigue minuto a minuto la transmisión en vivo 24/7 por Vix

Por Adriana Castillo

15:07 hsHoy

Noche de cine: estas fueron todas las revelaciones

  • Dalílah Polanco fue quien escondió la crema de avellana tras broma de Aldo de Nigris y Abelito.
  • Alexis Ayala nominó a Aldo de Nigris con 6 puntos a cambio de poder convivir cinco minutos con su esposa Cynthia Aparicio.
Los famosos disfrutaron de un
Los famosos disfrutaron de un especial de películas de terror. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)
14:53 hsHoy

Aldo vs Shiky: así reaccionó Poncho de Nigris

El influencer utilizó sus redes sociales para compartir su opinión sobre lo sucedido entre su sobrino y el conductor español. Sin profundizar en detalles, sugirió poner límites.

“Qué necesidad de amargar bonitos momentos. Hay que poner límites”, tuiteó.

(Captura X)
(Captura X)
14:45 hsHoy

Aldo de Nigris enfurece y estalla contra Shiky por la petición de no ser excluidos del equipo

Después de que el influencer recibiera la visita de su abuelita, surgieron tensiones en el grupo

Por Cinthia Salvador

Después de que el influencer
Después de que el influencer recibiera la visita de su abuelita, surgieron tensiones en el grupo. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del 16 de septiembre en La Casa de los Famosos estuvo marcada por una emotiva dinámica que desencadenó tensión entre algunos de los participantes del reality. Durante el reto conocido como “congelados”, Aldo de Nigris recibió la sorpresiva visita de su abuela, Doña Lety, quien ingresó a la casa produciendo gran emoción.

Leer la nota completa
14:29 hsHoy

Aldo de Nigris rompe en llanto por la visita de su abuelita Doña Lety en La Casa de los Famosos México

El influencer se reencontró con su abuelita durante la dinámica “congelados” del reality show

Por Cinthia Salvador

El influencer se reencontró con
El influencer se reencontró con su abuelita durante la dinámica “congelados” del reality show. (Captura de pantalla YouTube)

La noche del 16 de septiembre, se llevó a cabo “la vida en fotos” de Aldo de Nigris, quien habló sobre su familia y reveló lo mucho que quiere a su abuelita. El influencer compartió detalles sobre el divorcio de sus padres y como su abuelita Doña Lety se hizo cargo de él en ese duro momento.

Leer la nota completa
14:27 hsHoy

Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo la octava gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ y al menos cinco habitantes estarán en riesgo de abandonar la competencia.

Hasta el momento, ellos son los participantes que han sido eliminados de la competencia:

  1. Olivia Collins
  2. Adrián Di Monte
  3. Ninel Conde
  4. Priscila Valverde
  5. Mariana Botas
  6. Facundo
  7. Elaine Haro
(IG: lacasadelosfamososmx)
(IG: lacasadelosfamososmx)

La mañanera de hoy 17

Moda sin género, rap de

Suspenden clases en FES Zaragoza

"Ella no apuñaló a nadie":

El PRI celebra resolución del

El FMI nombró a un

El Festival de Cine Alemán

Mario Gotze reveló el cambio

