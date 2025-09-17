La Casa de los Famosos México en vivo hoy 17 de septiembre: Poncho de Nigris reacciona a pelea de Shiky vs Aldo

El influencer utilizó sus redes sociales para compartir su opinión sobre lo sucedido entre su sobrino y el conductor español. Sin profundizar en detalles, sugirió poner límites.
“Qué necesidad de amargar bonitos momentos. Hay que poner límites”, tuiteó.
La noche del 16 de septiembre en La Casa de los Famosos estuvo marcada por una emotiva dinámica que desencadenó tensión entre algunos de los participantes del reality. Durante el reto conocido como “congelados”, Aldo de Nigris recibió la sorpresiva visita de su abuela, Doña Lety, quien ingresó a la casa produciendo gran emoción.
La noche del 16 de septiembre, se llevó a cabo “la vida en fotos” de Aldo de Nigris, quien habló sobre su familia y reveló lo mucho que quiere a su abuelita. El influencer compartió detalles sobre el divorcio de sus padres y como su abuelita Doña Lety se hizo cargo de él en ese duro momento.
Este miércoles 17 de septiembre se llevará a cabo la octava gala de nominación de ‘La Casa de los Famosos México’ y al menos cinco habitantes estarán en riesgo de abandonar la competencia.
Hasta el momento, ellos son los participantes que han sido eliminados de la competencia: