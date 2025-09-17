México

CDMX: Clara Brugada da a conocer nueva forma de hacer reportes en Locatel

La nueva herramienta se da a conocer en el marco del 46 aniversario de este servicio de atención ciudadana

Por Jaqueline Viedma

Clara Brugada anunció la integración
Clara Brugada anunció la integración del chatbot Locatel para atender reportes y quejas ciudadanas. (Foto: Gobierno CDMX)

Este miércoles 17 de septiembre de 2025, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó una conferencia de prensa en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento para presentar innovaciones en la atención ciudadana, en el marco del 46 aniversario de Locatel.

Durante la sesión, expuso la implementación de un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, que permite a la población utilizar el “Chatbot Locatel” a través del número 55-5658-1111. Esta herramienta fue diseñada para fortalecer la digitalización gubernamental y facilitar el acceso a servicios desde dispositivos móviles, incrementando la capacidad de respuesta ante emergencias y trámites cotidianos en la capital.

En su intervención, Brugada Molina reconoció que Locatel ha sido clave en la atención de emergencias y desastres, situándose como un vínculo primordial entre la administración y la ciudadanía en contextos críticos. “Ha servido en los momentos más difíciles para la ciudad... y ha contribuido a que el gobierno de la ciudad tenga una relación directa con la ciudadanía en esos momentos”, señaló.

La mandataria local enfatizó que la incorporación del Chatbot Locatel vía WhatsApp representa un avance para optimizar trámites, acceso a la información y la gestión de reportes urbanos. Explicó que la plataforma permitirá realizar gestiones de manera rápida y directa, ofreciendo un canal práctico y disponible para acompañarte en lo que necesites, porque nuestra ciudad avanza con innovación y cercanía.

La implementación del chatbot de
La implementación del chatbot de Locatel se dio a conocer este 17 de septiembre en la CDMX.

El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), Ángel Augusto Tamariz Sánchez, detalló que el chatbot busca convertirse en el principal medio digital de contacto entre la ciudadanía y el Gobierno de la Ciudad de México. Destacó la integración de Bachetel como una función relevante para reportar baches y contribuir a la mejora de la movilidad urbana en el territorio capitalino.

En cuanto al balance operativo, el director general de Locatel, César Adolfo Mancera Ortíz, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2025 se atendieron 5 millones 326 mil 852 personas.

En ese mismo periodo, 17 mil 201 mujeres recibieron atención por medio de la Línea Mujeres, asistiendo además a 177 mil 422 trámites digitales y canalizando 743 mil 963 folios SUAC.

Mancera Ortíz subrayó que Locatel se consolida como el centro de contacto más grande de América Latina, un servicio que brinda atención las 24 horas los siete días de la semana. La comunicación a través de WhatsApp se dará a partir de un “Hola” y posterior, se deberá elegir la opción deseada.

