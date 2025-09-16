Viajes de Alexis Ayala antes de entrar a La Casa de los Famosos 3 fueron patrocinados por su esposa, asegura Sergio Mayer

Sergio Mayer reveló la posible razón de los lujos de Alexis Ayala. Credito: cuartoscuro

Desde los primeros días dentro de La Casa de los Famosos México, Alexis Ayala se sinceró con algunos de sus compañeros sobre la crisis económica que vivió antes de entrar al reality show.

De acuerdo con el villano de telenovelas, acababa de vivir uno de los años más complicados económicamente, pues estuvo entre litigios y abogados, pero gran parte del problema se resolvió antes de su ingreso a la casa.

"La venta de la casa se resolvió el miércoles antes de entrar aquí, antes de que me encerraran; el notario resolvió todo. Vengo con abogados desde hace más de un año y una serie de cosas”, contó.

Alexis Ayala aseguró haber vivido una crisis económica antes de entrar a La Casa de los Famosos México. Foto: ViX

Crisis económica de Alexis Ayala causa polémica en La Casa de los Famosos México 3

Pese a que el tema causó intriga semanas atrás, volvió a ser puesto sobre la mesa luego de un intercambio de palabras que el actor protagonizó con Dalílah Polanco en la cena de nominados, donde volvió a comentar que vivió una crisis financiera.

"Yo llegué aquí muy devaluado, llegué luego de dos años de estar quebrado económicamente, cuando he sido uno de los actores más importantes de la empresa", expresó.

Asimismo, mencionó que a raíz del infarto que sufrió hace algunos años dejó de trabajar por algún tiempo, principalmente durante la pandemia, situaciones que lo llevaron a caer en depresión y hasta intentar quitarse la vida.

“No me quité la vida porque Dios no quiso, no pude, fui muy cobarde”, agregó.

Ayala se ha convertido en uno de los habitantes más polémicos de la tercera temporada del reality de TelevisaUnivision. (@alexisayala, Instagram)

Las palabras del actor de 60 años adquirieron notoriedad en redes sociales, donde los internautas comenzaron a difundir varias imágenes en las que se ve a Ayala y su esposa, Cinthia Aparicio, viajar por Europa y tener cenas lujosas.

Sergio Mayer respalda crisis económica de Alexis Ayala

En medio de la controversia que desataron sus declaraciones, Sergio Mayer fue cuestionado al respecto en uno de los lives que realiza, pues además de ser panelista del reality show, es cercano al actor desde “Solo para mujeres”.

De acuerdo con el ex habitante de LCDLFMX, el viaje en el que fue fotografiado el actor estuvo patrocinado por su esposa, pues Ayala atravesó una crisis que lo llevó a vender su casa.

Alexis Ayala aseguró haber vivido un difícil momento económicamente antes de entrar a La Casa de los Famosos México Crédito: TikTok: Sergio Mayer

“Alexis Ayala se fue de viaje invitado por su mujer. Él está mal económicamente. Antes de entrar a La Casa de los Famosos México tuvo que vender su casa”, señaló en su transmisión en vivo.

Hasta ahora, el tema no ha sido abordado por Cinthia Aparicio, pero recientemente tuvo un reencuentro con el actor gracias a ‘La cabina de las tentaciones’.