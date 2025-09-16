México

Oro en polvo: el condimento que potencia la memoria, regula la presión arterial y protege el hígado

Además de ser valorado por sus usos culinarios, también se le reconocen importantes propiedades curativas

Por Abigail Gómez

Guardar
Este condimento aromático y natural
Este condimento aromático y natural es utilizado en la cocina y en remedios tradicionales – (Imagen Ilustrativa Infobae)

El romero es una planta aromática originaria de la región mediterránea cuya presentación en polvo suele ser usada con frecuencia como condimento en la cocina para dar sabor a carnes, sopas y guisos.

Pero, además, también se emplea en infusiones y cuenta con usos tradicionales en la herbolaria como planta medicinal debido a que se le reportan importantes propiedades curativas que ayudan a combatir diversos males.

Entre sus beneficios se le atribuyen propiedades para mejorar la memoria, ayudar a regular la presión arterial y brindar salud al hígado, sobre lo cual te contamos a continuación.

El romero en polvo es
El romero en polvo es usado como condimento para dar sabor a los platillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los beneficios del romero para la memoria, regular la presión arterial y proteger al hígado

El romero se estudia por sus efectos en diferentes áreas de la salud, entre ellas la memoria, la presión arterial y la función hepática:

  • Memoria y función cognitiva: Algunos estudios indican que el aroma del romero y ciertos compuestos como el ácido carnósico y el 1,8-cineol pueden favorecer procesos relacionados con la memoria, la concentración y el aprendizaje. Se sugiere que podrían mejorar la actividad cerebral al aumentar el flujo sanguíneo y tener acción antioxidante.
  • Presión arterial: El extracto de romero presenta efectos relajantes sobre los vasos sanguíneos en ciertos estudios de laboratorio, lo que podría ayudar a regular la presión arterial. Sin embargo, es importante usarlo en dosis adecuadas ya que el consumo excesivo podría tener el efecto contrario.
  • Protección hepática: El romero contiene antioxidantes como el ácido rosmarínico y el ácido carnósico, que protegen las células del hígado frente al daño oxidativo y pueden favorecer su función al estimular la eliminación de toxinas.

Además de los antes mencionados, otros beneficios del romero pueden ser los siguientes:

  • Propiedades antioxidantes: Sus compuestos pueden ayudar a proteger las células del daño causado por radicales libres.
  • Mejora de la digestión: Se utiliza tradicionalmente para aliviar molestias digestivas, favoreciendo la expulsión de gases y estimulando el apetito.
  • Acción antimicrobiana: El romero tiene compuestos que ayudan a combatir ciertos microorganismos.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo usar el romero en polvo para obtener sus beneficios

El romero en polvo puede integrarse en la dieta diaria de las siguientes maneras para aprovechar sus beneficios:

  • Agregar pequeñas cantidades a guisos, sopas, carnes, pescados o verduras como condimento para realzar el sabor y aportar sus compuestos antioxidantes.
  • Espolvorear sobre ensaladas, pan o tostadas.
  • Mezclar con aceite de oliva para acompañar platillos o como aderezo.
  • Preparar infusiones, disolviendo una cucharadita de romero en polvo en agua caliente y filtrando antes de beber.
Su presentación en polvo es
Su presentación en polvo es ideal para usar como condimento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda usar dosis moderadas, ya que el sabor del romero en polvo es intenso y un consumo excesivo puede tener efectos indeseados.

Como mencionamos, para obtener sus beneficios basta con usarlo como condimento de forma moderada en la alimentación.

Antes de aumentar la cantidad habitual, especialmente si existen condiciones médicas, conviene consultar con un profesional de la salud.

Temas Relacionados

romeroBienestarmexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades curativas del té de orégano

Esta infusión ayuda a combatir diversos padecimientos de salud

Cuáles son las propiedades curativas

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: Línea A reanuda servicio hasta La Paz

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más populares de este día

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Ranking Apple en México: top

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para la prueba del líder

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

El top de las mejores series de Netflix en México

Esta plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de historias que han mantenido a los espectadores enganchados

El top de las mejores
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos hombres con 24

Caen dos hombres con 24 millones de pesos en drogas: viajaban en un autobús con paquetes con el logo de Batman

Detienen al Secretario de Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, por presunta creación de videos amenazantes

Autoridades investigan presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

Tarjetas de crédito y alerta de México: las claves para la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

ENTRETENIMIENTO

Ranking Apple en México: top

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más populares de este día

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para la prueba del líder

El top de las mejores series de Netflix en México

En medio del llanto, Armando, hermano del ‘Negro’ Araiza, vuelve a pedir trabajo: “Sin presupuesto”

Ex de Belinda lanzará película contando su versión del romance, así se ve la mujer que dará vida a la cantante

DEPORTES

Arturo Elías Ayub ayudó a

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX