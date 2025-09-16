México

Gobierno de Trump ordena a Delta y Aeroméxico poner fin a empresa conjunta antes del 1 de enero

El Departamento de Transporte de Estados Unidos propuso en julio la medida

Por Omar Martínez

Guardar
El gobierno de Estados Unidos,
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, instruyó a Delta Air Lines y Aeroméxico a disolver su empresa conjunta antes del 1 de enero. Foto: REUTERS/Edgard Garrido/File Photo.

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a última hora del lunes 15 de septiembre que está ordenando a Delta Air Lines y Aeroméxico que deshagan una empresa conjunta antes del 1 de enero de 2026, que les permite coordinar decisiones de programación, precios y capacidad para vuelos entre Estados Unidos y México.

El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) propuso en julio de este 2025 la medida como parte de una serie de acciones dirigidas a la aviación mexicana.

Expuso que la acción “es necesaria debido a los continuos efectos anticompetitivos en los mercados entre Estados Unidos y Ciudad de México que proporcionan una ventaja injusta a Delta y Aeroméxico”.

El Gobierno de Estados Unidos no exige a Delta que venda su participación del 20% en Aeroméxico.

Luego de la noticia por parte del Gobierno de Estados Unidos, encabezada por el presidente Donald Trump, Aeroméxico se pronunció al respecto.

Aeroméxico se pronunció al respecto
Aeroméxico se pronunció al respecto por esta decisión del Gobierno de Estados Unidos. Foto: REUTERS/Edgard Garrido.

¿Qué dijo Aeroméxico sobre esta decisión de poner fin a acuerdo de colaboración?

A través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales, Aeroméxico se pronunció al respecto explicando la decisión que había tomado el Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Mencionó que lamenta esta decisión, la cual expuso que pasa por alto los beneficios de la alianza que ha brindado la conectividad, el turismo y a los consumidores de México.

Señaló que la medida no afecta a los clientes de esta aerolínea y precisó que los acuerdos de código compartido entre Aeroméxico y Delta continúan vigentes y lo seguirán siendo.

Aeroméxico detalló que se continuará disfrutando de la red de conectividad de ambas aerolíneas. La reciprocidad en los programas de viajero frecuente entre Aeroméxico y Delta Air Lines se mantiene sin modificaciones, lo que permite que los usuarios sigan acumulando y canjeando puntos de forma habitual.

Ambas aerolíneas analizan la resolución del Departamento de Transporte de Estados Unidos para definir las próximas acciones de su colaboración. Mientras se determina el rumbo de la alianza, las compañías operan bajo sus estándares habituales de conectividad y servicio para los pasajeros.

Aeroméxico lamenta la decisión tomada
Aeroméxico lamenta la decisión tomada por el Gobierno de Estados Unidos. Foto: X/@Aeromexico.

Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México también lamentó esta decisión

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores también lamentó esta decisión por parte del Departamento del Transporte de Estados Unidos. En un comunicado oficial compartido este lunes 15 de septiembre en sus redes sociales habló al respecto.

El gremio advirtió que esta resolución tendrá impactos importantes en la industria aérea de ambos países.

La organización reiteró su compromiso con la defensa de los intereses de la aviación nacional, el bienestar de los pasajeros y la protección de los empleos de pilotos y trabajadores del sector.

Asociación Sindical de Pilotos Aviadores
Asociación Sindical de Pilotos Aviadores también se pronunció por los hechos. Foto: X/@aspaprensa.

*Con información de Reuters

Temas Relacionados

Donald TrumpAeroméxicoDeltamexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades curativas del té de orégano

Esta infusión ayuda a combatir diversos padecimientos de salud

Cuáles son las propiedades curativas

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: Línea A reanuda servicio hasta La Paz

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más populares de este día

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Ranking Apple en México: top

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para la prueba del líder

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Oro en polvo: el condimento que potencia la memoria, regula la presión arterial y protege el hígado

Además de ser valorado por sus usos culinarios, también se le reconocen importantes propiedades curativas

Oro en polvo: el condimento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos hombres con 24

Caen dos hombres con 24 millones de pesos en drogas: viajaban en un autobús con paquetes con el logo de Batman

Detienen al Secretario de Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, por presunta creación de videos amenazantes

Autoridades investigan presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

Tarjetas de crédito y alerta de México: las claves para la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

ENTRETENIMIENTO

Ranking Apple en México: top

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más populares de este día

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para la prueba del líder

El top de las mejores series de Netflix en México

En medio del llanto, Armando, hermano del ‘Negro’ Araiza, vuelve a pedir trabajo: “Sin presupuesto”

Ex de Belinda lanzará película contando su versión del romance, así se ve la mujer que dará vida a la cantante

DEPORTES

Arturo Elías Ayub ayudó a

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX