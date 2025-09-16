México

Caen dos hombres con 24 millones de pesos en drogas: viajaban en un autobús con paquetes con el logo de Batman

Los dos sujetos fueron asegurados en Hermosillo, Sonora

Por Luis Contreras

Guardar
Las dos personas capturadas (Guardia
Las dos personas capturadas (Guardia Nacional)

Dos sujetos fueron detenidos en Sonora luego de que agentes de seguridad descubrieron que llevaban dosis de diversas drogas. Las estimaciones de las autoridades federales indican que se trata de sustancias con un valor millonario y algunas tienen el logo del personaje de cómics Batman

El arresto de los dos hombres fue informado el 15 de septiembre y realizado luego de que efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército, quienes observaron un autobús mal estacionado en Hermosillo, en el Boulevard Enrique Mazón López. Dentro de la unida estaban escondidas las dosis de droga.

“Al realizar una inspección a un autobús de pasajeros procedente de Los Mochis y con destino a Nogales, Sonora, detuvieron a dos personas, les aseguraron 92 paquetes con 34 kilos de metanfetamina, dos kilos de fentanilo y cuatro kilos de marihuana”, detalla la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC).

Los paquetes asegurados (Guardia Nacional)
Los paquetes asegurados (Guardia Nacional)

Dicha institución indica que el valor de las drogas aseguradas sería de 24.5 millones de pesos, según el informe que destaca las acciones relevantes realizadas el 12, 13 y 14 de septiembre.

Asimismo, la Guardia Nacional señala que el autobús había 50 paquetes con posible cristal (metanfetamina), así como 40 envoltorios con presunta cocaína. Es decir no coincide con las sustancias reportadas por la SSPC, aunque el número de detenidos, el sitio y el transporte si coinciden.

Por su parte, la Mesa Estatal de Seguridad compartió, también el 15 de septiembre, los resultados de operativos realizados en el periodo del 12 al 14 de dicho mes en diversos municipios. Lo anterior derivó en el arresto de 57 personas y parte del material fotográfico muestra a los dos sujetos detenidos en Hermosillo junto con los paquetes con la imagen de Batman.

Parte de lo informado por
Parte de lo informado por las autoridades estáteles (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

Vinculan a proceso a hombre que transportaba metanfetamina

Apenas el pasado 11 de septiembre la Fiscalía General de la Republica (FGR) informó la vinculación a proceso de Julio “H”, un hombre que fue capturado con casi 200 kilogramos de droga en Opodepe.

Según los registros de la FGR, dicho hombre fue capturado luego de que elementos de seguridad hallaron 200 recipientes de plástico con clorhidrato de metanfetamina, los cuales dieron un peso de poco más de 197 kilos de la sustancia.

Julio “H” viajaba en un auto particular y al momento de su arresto también le fue asegurada un arma de fuego, cargadores y cartuchos, material que fue hallado tras una inspección en el puesto de vigilancia “Querobabi”.

Temas Relacionados

SonoraHermosilloGuardia NacionalMetanfetaminaNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cuáles son las propiedades curativas del té de orégano

Esta infusión ayuda a combatir diversos padecimientos de salud

Cuáles son las propiedades curativas

Metro CDMX y Metrobús hoy 15 de septiembre: Línea A reanuda servicio hasta La Paz

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más populares de este día

Apple se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Ranking Apple en México: top

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para la prueba del líder

Sigue la actualización minuto a minuto de este lunes para la prueba del líder

La Casa de los Famosos

Oro en polvo: el condimento que potencia la memoria, regula la presión arterial y protege el hígado

Además de ser valorado por sus usos culinarios, también se le reconocen importantes propiedades curativas

Oro en polvo: el condimento
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen al Secretario de Ayuntamiento

Detienen al Secretario de Ayuntamiento de Jiquilpan, Michoacán, por presunta creación de videos amenazantes

Autoridades investigan presunto concierto de Natanael Cano en Cereso de Hermosillo

Tarjetas de crédito y alerta de México: las claves para la captura de Hernán Bermúdez en Paraguay

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

ENTRETENIMIENTO

Ranking Apple en México: top

Ranking Apple en México: top 10 de las canciones más populares de este día

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 15 de septiembre: la ‘Jefa’ anuncia segunda llamada para la prueba del líder

El top de las mejores series de Netflix en México

En medio del llanto, Armando, hermano del ‘Negro’ Araiza, vuelve a pedir trabajo: “Sin presupuesto”

Ex de Belinda lanzará película contando su versión del romance, así se ve la mujer que dará vida a la cantante

DEPORTES

Arturo Elías Ayub ayudó a

Arturo Elías Ayub ayudó a influencer que perdió millones de pesos apostando en la pelea de Canelo Álvarez

Así reaccionó Julio César Chávez Jr. a la derrota de Canelo Álvarez contra Terence Crawford

CMLL celebra la Independencia de México con tres funciones históricas en Arena México, Puebla y Guadalajara

“La Hormiga” González se mete a la pelea por el liderato de goleo de la Liga MX

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX