Caen dos hombres con 24 millones de pesos en drogas: viajaban en un autobús con paquetes con el logo de Batman

Las dos personas capturadas (Guardia Nacional)

Dos sujetos fueron detenidos en Sonora luego de que agentes de seguridad descubrieron que llevaban dosis de diversas drogas. Las estimaciones de las autoridades federales indican que se trata de sustancias con un valor millonario y algunas tienen el logo del personaje de cómics Batman

El arresto de los dos hombres fue informado el 15 de septiembre y realizado luego de que efectivos de la Guardia Nacional y el Ejército, quienes observaron un autobús mal estacionado en Hermosillo, en el Boulevard Enrique Mazón López. Dentro de la unida estaban escondidas las dosis de droga.

“Al realizar una inspección a un autobús de pasajeros procedente de Los Mochis y con destino a Nogales, Sonora, detuvieron a dos personas, les aseguraron 92 paquetes con 34 kilos de metanfetamina, dos kilos de fentanilo y cuatro kilos de marihuana”, detalla la Secretaría de Seguridad y protección Ciudadana (SSPC).

Los paquetes asegurados (Guardia Nacional)

Dicha institución indica que el valor de las drogas aseguradas sería de 24.5 millones de pesos, según el informe que destaca las acciones relevantes realizadas el 12, 13 y 14 de septiembre.

Asimismo, la Guardia Nacional señala que el autobús había 50 paquetes con posible cristal (metanfetamina), así como 40 envoltorios con presunta cocaína. Es decir no coincide con las sustancias reportadas por la SSPC, aunque el número de detenidos, el sitio y el transporte si coinciden.

Por su parte, la Mesa Estatal de Seguridad compartió, también el 15 de septiembre, los resultados de operativos realizados en el periodo del 12 al 14 de dicho mes en diversos municipios. Lo anterior derivó en el arresto de 57 personas y parte del material fotográfico muestra a los dos sujetos detenidos en Hermosillo junto con los paquetes con la imagen de Batman.

Parte de lo informado por las autoridades estáteles (Mesa Estatal de Seguridad Sonora)

Vinculan a proceso a hombre que transportaba metanfetamina

Apenas el pasado 11 de septiembre la Fiscalía General de la Republica (FGR) informó la vinculación a proceso de Julio “H”, un hombre que fue capturado con casi 200 kilogramos de droga en Opodepe.

Según los registros de la FGR, dicho hombre fue capturado luego de que elementos de seguridad hallaron 200 recipientes de plástico con clorhidrato de metanfetamina, los cuales dieron un peso de poco más de 197 kilos de la sustancia.

Julio “H” viajaba en un auto particular y al momento de su arresto también le fue asegurada un arma de fuego, cargadores y cartuchos, material que fue hallado tras una inspección en el puesto de vigilancia “Querobabi”.