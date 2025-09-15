Quiénes no deben comer pozole por la noche

El pozole es uno de los platillos más importantes de las fiestas de independencia. (Foto: Twitter@callitkarm4a)

El pozole es uno de los principales platillos tradicionales mexicanos, el cual es preparado a base de maíz cacahuazintle, al que se le retira la cáscara por medio de un proceso conocido como nixtamalización.

Este platillo suele servirse en un plato hondo y se acompaña con guarniciones como lechuga, rábano, cebolla, orégano, limón y tostadas de maíz y sin duda es el platillo estrella de las Fiestas Patrias.

Es por esta razón que serán muchos los mexicanos que coman esta platillo como cena durante la noche; sin embargo, a pesar de que suele ser un platillo considerado como saludable, existe un sector de la población a quienes se recomienda optar por consumirlo durante la comida, en lugar de la cena.

Lo anterior se debe a que para ellos comerlo poco antes de acostarse puede generar problemas digestivos y otros efectos adversos de salud.

Este platillo tradicional debe prepararse de manera natural para potencializar sus beneficios para la salud. Foto: (iStock)

Quiénes no deberían cenar pozole para prevenir efectos adversos

Como mencionamos, algunas personas deberían evitar cenar pozole o consumirlo con moderación para prevenir posibles efectos adversos:

Personas con hipertensión arterial : El pozole suele contener altas cantidades de sodio por la sal, los condimentos y los acompañamientos como las tostadas.

Personas con problemas de colesterol o triglicéridos altos: Las versiones tradicionales con carne de cerdo pueden aportar grasas saturadas.

Diabéticos: El maíz es fuente importante de carbohidratos, lo que puede elevar la glucosa en sangre.

Personas con problemas renales: El exceso de sodio y proteínas puede ser perjudicial para la función renal.

Personas con enfermedades gastrointestinales: Los ingredientes picantes, como el chile, y las salsas pueden provocar irritación estomacal.

Personas con problemas digestivos pueden ser susceptibles a cenar pesado durante la noche. (Freepik)

Consejos para consumir el pozole de manera saludable y evitar el exceso de calorías

Además de las recomendaciones anteriores, estos son algunos consejos que puedes seguir para consumir pozole de manera saludable:

Optar por carne magra como pollo sin piel en lugar de carne de cerdo con grasa.

Servir porciones moderadas, evitando repetir platos.

Preparar el pozole con poca sal y moderar el uso de condimentos salados.

Acompañar el platillo con guarniciones frescas como lechuga, rábanos, cebolla y limón, limitando crema, chicharrón o tostadas fritas.

Elegir tostadas horneadas o de maíz simple, en vez de opciones fritas o cubiertas con grasa.

Evitar añadir grandes cantidades de salsa o chile en polvo si se busca reducir irritación digestiva.

Beber agua natural como acompañante y evitar refrescos u otras bebidas azucaradas.

Estos cambios pueden ayudar a hacer del pozole una opción más equilibrada dentro de una alimentación saludable.