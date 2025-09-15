Este es el ingrediente que no le debe faltar a tu michelada para celebrar el Día de la Independencia

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del Día de la Independencia impulsa cada año la creatividad y el entusiasmo en los hogares y bares alrededor de México.

En este contexto, la preparación de la michelada es una de las tradiciones destacadas, y existe un ingrediente cuya presencia se ha convertido en parte central de la experiencia: el jugo de limón. El aporte de este cítrico, más allá de su sabor, marca la diferencia en la composición y aceptación de la bebida en reuniones patrias.

La sal y el limón, básicos para la michelada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La michelada, en su versión más extendida, combina cerveza, salsa picante, salsa inglesa, hielo, sal y, de forma fundamental, jugo de limón. Este último actúa no solo al brindar acidez y frescura, sino también al equilibrar los sabores y potenciar el aroma de la cerveza. La costumbre de escarchar el vaso con sal y jugo de limón acentúa el carácter refrescante de la bebida y prepara el paladar para el primer sorbo.

En diversas regiones del país se han incorporado variantes a la receta tradicional, entre las que destaca la inclusión de jugo de naranja. Este ingrediente aporta un matiz dulce y aroma frutal que puede suavizar el perfil ácido y acentuar la tonalidad dorada de la cerveza. Las preferencias varían según el estado, la ocasión y el gusto personal, aunque la base cítrica sigue consolidando la identidad de la michelada en celebraciones patrias.

Quienes optan por emplear jugo de naranja buscan una alternativa menos ácida y más aromática. Este cambio puede resultar atractivo para quienes evitan los sabores intensos o buscan experimentar mezclas distintas. El jugo de naranja ayuda a mantener la sensación refrescante sin sacrificar el punto frutal y la efervescencia de la preparación.

La CDMX en su amplia variedad de lugares turísticos, ofrece grandes oportunidades para disfrutar de las fiestas patrias. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En la decisión entre limón y naranja, la mayoría de recetas tradicionales prioriza el primero por su acidez pronunciada y su compatibilidad con la sal y la cerveza. El jugo de limón permite un balance rápido entre los ingredientes, pensando en climas cálidos y momentos de alta convivencia. No obstante, la variedad con naranja ha ganado popularidad en eventos más versátiles o reuniones con mayor presencia de cocteles personalizados.

El Día de la Independencia concentra una amplia oferta de alimentos y bebidas típicas, y la michelada ocupa un lugar clave por su perfil refrescante. La preparación admite ajustes, pero el jugo de limón sigue considerado esencial por quienes valoran la receta clásica. La combinación de cerveza, hielo y cítrico es buscada, año tras año, como punto de encuentro entre tradición y celebración popular.