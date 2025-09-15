México

Este es el ingrediente que no le debe faltar a tu michelada para celebrar el Día de la Independencia

Tu bebida favorita tendrá mejor sabor con esto

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
- (Imagen Ilustrativa Infobae)
- (Imagen Ilustrativa Infobae)

La celebración del Día de la Independencia impulsa cada año la creatividad y el entusiasmo en los hogares y bares alrededor de México.

En este contexto, la preparación de la michelada es una de las tradiciones destacadas, y existe un ingrediente cuya presencia se ha convertido en parte central de la experiencia: el jugo de limón. El aporte de este cítrico, más allá de su sabor, marca la diferencia en la composición y aceptación de la bebida en reuniones patrias.

La sal y el limón,
La sal y el limón, básicos para la michelada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La michelada, en su versión más extendida, combina cerveza, salsa picante, salsa inglesa, hielo, sal y, de forma fundamental, jugo de limón. Este último actúa no solo al brindar acidez y frescura, sino también al equilibrar los sabores y potenciar el aroma de la cerveza. La costumbre de escarchar el vaso con sal y jugo de limón acentúa el carácter refrescante de la bebida y prepara el paladar para el primer sorbo.

En diversas regiones del país se han incorporado variantes a la receta tradicional, entre las que destaca la inclusión de jugo de naranja. Este ingrediente aporta un matiz dulce y aroma frutal que puede suavizar el perfil ácido y acentuar la tonalidad dorada de la cerveza. Las preferencias varían según el estado, la ocasión y el gusto personal, aunque la base cítrica sigue consolidando la identidad de la michelada en celebraciones patrias.

Quienes optan por emplear jugo de naranja buscan una alternativa menos ácida y más aromática. Este cambio puede resultar atractivo para quienes evitan los sabores intensos o buscan experimentar mezclas distintas. El jugo de naranja ayuda a mantener la sensación refrescante sin sacrificar el punto frutal y la efervescencia de la preparación.

La CDMX en su amplia
La CDMX en su amplia variedad de lugares turísticos, ofrece grandes oportunidades para disfrutar de las fiestas patrias. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

En la decisión entre limón y naranja, la mayoría de recetas tradicionales prioriza el primero por su acidez pronunciada y su compatibilidad con la sal y la cerveza. El jugo de limón permite un balance rápido entre los ingredientes, pensando en climas cálidos y momentos de alta convivencia. No obstante, la variedad con naranja ha ganado popularidad en eventos más versátiles o reuniones con mayor presencia de cocteles personalizados.

El Día de la Independencia concentra una amplia oferta de alimentos y bebidas típicas, y la michelada ocupa un lugar clave por su perfil refrescante. La preparación admite ajustes, pero el jugo de limón sigue considerado esencial por quienes valoran la receta clásica. La combinación de cerveza, hielo y cítrico es buscada, año tras año, como punto de encuentro entre tradición y celebración popular.

Temas Relacionados

Día de la IndependenciaMichelada15 de septiembremexico-noticias

Más Noticias

Cuánto bajaron los precios de los centenarios de oro y las onzas de plata tras caída del dólar este 15 de septiembre

Varios bancos se encuentran en la lista de vendedores autorizados de estas piezas de metales preciosos, tales como Banco Azteca, Banorte, Banregio y Banamex, cada uno tiene un precio diferente por compra y venta de monedas

Cuánto bajaron los precios de

Resultados del Progol y Revancha: los ganadores del sorteo del 15 de septiembre

Después de cada jornada futbolera, la Lotería Nacional da a conocer a los ganadores del Progol

Resultados del Progol y Revancha:

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Octavo líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quiénes compiten por la inmunidad

Tras la eliminación de Elaine Haro, quedan ocho participantes en el reality de Televisa

Octavo líder de la semana

Martí Batres acusa “versiones falsas” sobre hospitales y pacientes en explosión de pipa en Iztapalapa

El titular del ISSSTE aclaró que los centros de salud contaban con insumos y que los familiares pudieron acompañar a los pacientes desde su ingreso; exhortó a medios de comunicación a verificar datos antes de publicarlos

Martí Batres acusa “versiones falsas”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Asesinan al comisario de Tuzantlán

Asesinan al comisario de Tuzantlán en un ataque armado en Huitzuco, tres mujeres resultan heridas

Inseguridad y violencia provocan suspensión de festejos patrios en al menos cinco entidades

Dónde está ubicado Bermúdez Requena en Paraguay: no es un recinto penitenciario

Autoridades federales aseguran 1.5 toneladas de metanfetaminas en el puerto de Mazatlán, estarían ligadas a “Los Chapitos”

Bermúdez Requena fue ubicado por autoridades mexicanas en Paraguay desde marzo, buscaba instalar una red criminal

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo hoy lunes 15 de septiembre: eliminación de Elaine Haro genera duras polémicas

Octavo líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quiénes compiten por la inmunidad

Viva México: redes estallan con memes por el 15 de septiembre y el Grito de Independencia 2025

Las ‘cenizas’ de Elaine Haro son despedidas con aplausos en el altar de La Casa de los Famosos México 3

Yeri Mua desafía amenazas de muerte y se presenta en Tijuana en medio de polémica con Lonche de Huevito

DEPORTES

Chivas sale del hoyo, Cruz

Chivas sale del hoyo, Cruz Azul sigue invicto y Monterrey repite la cima en la tabla de posiciones de la Liga MX

La semana de los mexicanos en Europa: días y horarios de todos los partidos

Así se burló Óscar de la Hoya de Canelo Álvarez por perder ante Terence Crawford

Diablos Rojos ganan el bicampeonato de la Serie del Rey de la LMB tras derrotar Charros de Jalisco

América Femenil pierde ante Chivas; Ángel Villacampa lo califica como “día de luto” para la afición