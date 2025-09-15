Bermúdez Requena fue ubicado por autoridades mexicanas en Paraguay desde marzo, buscaba instalar una red criminal

El exfuncionario mexicano era buscado bajo una notificación roja de Interpol por diversos delitos, entre ellos asociación criminal, extorsión, secuestro exprés, narcotráfico y narcomenudeo. (FOTO: EFE)

El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, alias “El Abuelo”, detenido el pasado viernes 12 de septiembre en Paraguay, tenía planes de instalar una red criminal en ese país, aseguró el titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), Jalil Rachid.

Durante conferencia de prensa de este lunes, el funcionario destacó que la captura del presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, fue posible gracias a un operativo internacional en el que participaron autoridades de inteligencia y justicia de México y Paraguay.

“No podemos permitir que estructuras o líderes de estructuras vinculadas al crimen organizado se instalen en nuestro país”, detalló el titular de la SENAD.

La captura de Bermúdez Requena fue resultado de un operativo internacional entre México y Paraguay. (Captura FB Secretaría Nacional Antidrogas - SENAD)

“El Abuelo” ingresó de manera clandestina a Paraguay tras huir de México

Jalil Rachid, explicó que Bermúdez Requena buscaba establecerse en Paraguay luego de huir de México, donde enfrenta problemas judiciales y conflictos dentro de su propia estructura criminal.

Según dijo, el exfuncionario tabasqueño acumuló poder en su país, pero al verse acorralado decidió salir primero hacia Panamá, posteriormente a Brasil y, finalmente, ingresar de manera clandestina a territorio paraguayo.

Rachid detalló que la esposa de Bermúdez fue quien logró regularizar su estancia en Paraguay, mientras que él permaneció en situación irregular, lo que permitió un seguimiento de sus movimientos.

Añadió que desde el 5 de marzo las autoridades mexicanas detectaron su presencia en ese país, lo que abrió una investigación conjunta que culminó con su detención.

Explicó que la Secretaría Nacional de Inteligencia de México alertó a su contraparte paraguaya sobre la presencia de Bermúdez Requena en ese territorio, donde fue ubicado tras una investigación que incluyó el seguimiento a sus movimientos financieros.

“La Secretaría Nacional de Inteligencia de México se contacta con nuestra Secretaría Nacional de Inteligencia y mantiene contactos sobre una persona buscada en México con código Infracción Rojo, que es Hernán Bermúdez Requena, una persona buscada en México con una causa penal abierta”, informó el funcionario.

La presencia ilegal de Bermúdez y los conflictos internos con otros líderes criminales complicaron la investigación. | X / @OHarfuch

El ministro que Requena eligió instalarse en Paraguay porque ya tenía un sobrino radicado en ese país, Gerardo Bermúdez Arreola, quien también fue investigado y detenido.

Explicó que el exfuncionario mexicano ingresó de manera clandestina y se mantenía oculto en una vivienda, lo que le permitió pasar inadvertido.

“Es un sobrino suyo, ya se había instalado acá en Paraguay, que también fue investigado, fue aprehendido acá en Paraguay y obviamente las presunciones que tenemos se dan a partir también de ciertos indicios que estamos recabando sobre la investigación”, indicó.

El titular de la SENAD agregó que la investigación fue especialmente compleja, ya que además de su presencia ilegal en el país, existían conflictos internos entre Bermúdez y otros líderes criminales en México.

“Una investigación bastante compleja, tanto para México como para nosotros, ¿verdad? Para que se entienda un poco quién es esta persona y sin entrar a dar muchos detalles, porque realmente accedimos a muchísima información, después del procedimiento esto continúa, a partir del procedimiento que se están abriendo nuevas aristas”, explicó.