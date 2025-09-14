Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

La cantautora será parte de este concurso - Foto: México Canta

Este domingo 14 de septiembre, la región Centro del país vibrará al ritmo de voces jóvenes y letras poderosas.

La quinta semifinal de México Canta promete una noche cargada de intensidad y talento, con la presencia estelar de Vivir Quintana, compositora y cantautora que se ha convertido en referente de la música mexicana contemporánea por su autenticidad y compromiso social.

La producción del concurso confirmó que ocho jóvenes intérpretes del centro del país subirán al escenario con un propósito claro: conquistar un lugar en la gran final.

El acompañamiento de Quintana aporta un sello distinto, pues su obra en defensa de los derechos de las mujeres y su búsqueda por resignificar el discurso musical le otorgan un peso simbólico al certamen.

El concurso musical se realizará en la Ciudad de México. Crédito: México Canta

Un escenario para nuevas voces

México Canta no es un concurso convencional. Es una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música. Su meta es clara: crear narrativas musicales frescas y responsables, alejadas de la apología de la violencia, y fortalecer los géneros tradicionales que forman parte del patrimonio sonoro del país.

En esta quinta semifinal, los participantes no solo interpretarán canciones; desplegarán un discurso artístico que busca conectar con audiencias ávidas de letras que evoquen amor, desamor y la grandeza de México. Cada interpretación será, en esencia, un manifiesto musical.

México canta por la paz y contra las adicciones - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

El camino hacia la final

El calendario del certamen está diseñado para mantener la expectativa. Tras esta quinta semifinal, el 21 de septiembre se celebrará la sexta fase, dedicada a la región Sur, y el 28 de septiembre se emitirá una recapitulación con los momentos más destacados de todas las etapas previas.

La gran final tendrá lugar el 5 de octubre en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México, un espacio cargado de historia y simbolismo que dará marco al desenlace de este concurso nacional.

Vivir Quintana: autenticidad y fuerza

La elección de Vivir Quintana como invitada especial no es casual. Su presencia encarna la voz de las mujeres en la música, su lucha por narrativas con sentido social y su compromiso con el cambio cultural.

Su participación no solo realza la calidad artística del evento, sino que también proyecta un mensaje claro: la música mexicana contemporánea puede ser poderosa y auténtica, sin perder su raíz ni su responsabilidad con la sociedad.

México canta - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Dónde y cuándo ver la semifinal

El público podrá seguir la quinta semifinal de México Canta este domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas (Centro de México). La transmisión se realizará a través de Canal 22, Canal 11, IMER y otros medios públicos, garantizando que la propuesta llegue a todos los rincones del país.

Con esta quinta semifinal, México Canta refuerza su propósito: dar visibilidad a jóvenes talentos, preservar la riqueza musical del país y demostrar que las nuevas generaciones pueden transformar las letras y los escenarios en espacios de paz y esperanza.