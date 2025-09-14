México

Vivir Quintana en la quinta semifinal de México Canta: ¿a qué hora y dónde verlo?

Conoce todos los detalles de este concurso impulsado por el Gobierno de México

Por Armando Pereda

Guardar
La cantautora será parte de
La cantautora será parte de este concurso - Foto: México Canta

Este domingo 14 de septiembre, la región Centro del país vibrará al ritmo de voces jóvenes y letras poderosas.

La quinta semifinal de México Canta promete una noche cargada de intensidad y talento, con la presencia estelar de Vivir Quintana, compositora y cantautora que se ha convertido en referente de la música mexicana contemporánea por su autenticidad y compromiso social.

La producción del concurso confirmó que ocho jóvenes intérpretes del centro del país subirán al escenario con un propósito claro: conquistar un lugar en la gran final.

El acompañamiento de Quintana aporta un sello distinto, pues su obra en defensa de los derechos de las mujeres y su búsqueda por resignificar el discurso musical le otorgan un peso simbólico al certamen.

El concurso musical se realizará en la Ciudad de México. Crédito: México Canta

Un escenario para nuevas voces

México Canta no es un concurso convencional. Es una iniciativa del Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, en coordinación con el Consejo Mexicano de la Música. Su meta es clara: crear narrativas musicales frescas y responsables, alejadas de la apología de la violencia, y fortalecer los géneros tradicionales que forman parte del patrimonio sonoro del país.

En esta quinta semifinal, los participantes no solo interpretarán canciones; desplegarán un discurso artístico que busca conectar con audiencias ávidas de letras que evoquen amor, desamor y la grandeza de México. Cada interpretación será, en esencia, un manifiesto musical.

México canta por la
México canta por la paz y contra las adicciones - Diseño: Jovani Pérez / Infobae México

El camino hacia la final

El calendario del certamen está diseñado para mantener la expectativa. Tras esta quinta semifinal, el 21 de septiembre se celebrará la sexta fase, dedicada a la región Sur, y el 28 de septiembre se emitirá una recapitulación con los momentos más destacados de todas las etapas previas.

La gran final tendrá lugar el 5 de octubre en el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en la Ciudad de México, un espacio cargado de historia y simbolismo que dará marco al desenlace de este concurso nacional.

Vivir Quintana: autenticidad y fuerza

La elección de Vivir Quintana como invitada especial no es casual. Su presencia encarna la voz de las mujeres en la música, su lucha por narrativas con sentido social y su compromiso con el cambio cultural.

Su participación no solo realza la calidad artística del evento, sino que también proyecta un mensaje claro: la música mexicana contemporánea puede ser poderosa y auténtica, sin perder su raíz ni su responsabilidad con la sociedad.

México canta - Diseño: Jesús
México canta - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Dónde y cuándo ver la semifinal

El público podrá seguir la quinta semifinal de México Canta este domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas (Centro de México). La transmisión se realizará a través de Canal 22, Canal 11, IMER y otros medios públicos, garantizando que la propuesta llegue a todos los rincones del país.

Con esta quinta semifinal, México Canta refuerza su propósito: dar visibilidad a jóvenes talentos, preservar la riqueza musical del país y demostrar que las nuevas generaciones pueden transformar las letras y los escenarios en espacios de paz y esperanza.

Temas Relacionados

Vivir Quintanamexico cantamexico-entretenimiento

Más Noticias

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

Un operativo policial culminó con la captura de la principal sospechosa. Las circunstancias del crimen y la supervivencia del bebé abren interrogantes sobre lo ocurrido en Portal del Roble

Hallan a mujer embarazada sin

Hoy No Circula lunes: qué autos descansan este 15 de septiembre en el Valle de México y de Toluca

Recuerda que erste programa de restricción vehicular se extendió más allá de la Ciudad de México y su zona conurbada, ahora también aplica en los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Hoy No Circula lunes: qué

Asesinan a joven de 17 años en Tuxtla Gutiérrez, fingieron secuestro para extorsionar a su padre

La víctima habría convivido con sus victimarios durante el día y la noche posterior a su asesinato

Asesinan a joven de 17

Exceso de velocidad sería causa de explosión de pipa en Iztapalapa señala FGR: familiares de víctimas exigen regulación

Manifestantes exigen que la empresa responsable atienda a víctimas y familiares; autoridades reportan seguimiento médico constante a los hospitalizados

Exceso de velocidad sería causa

Abuso, corrupción de menores y una condena ejemplar en Nayarit: la historia detrás del proceso de Daniel Isaac “N”

Un adolescente fue víctima de delitos graves en un domicilio particular; la intervención de las autoridades permitió esclarecer los hechos e incluir medidas de reparación de daños

Abuso, corrupción de menores y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan a mujer embarazada sin

Hallan a mujer embarazada sin vida y a su bebé con lesiones graves, vinculan a proceso Martha Alicia en Ciudad Juárez

FGR obtiene sentencia de 175 años de prisión contra “El Coyote”, uno de los líderes de “Los Zetas” más buscados en Tamaulipas

Desmantelan presunta red de marihuana de La Familia Michoacana: cuatro detenidos y más de mil plantas aseguradas en CDMX

Fosa clandestina Las Agujas: suman 259 bolsas con restos humanos

Jornada violenta en Sinaloa: desde balaceras y el incendio de un hotel hasta el ataque al edificio de la sindicatura de Altata

ENTRETENIMIENTO

Hugo Catalán impacta en Regalo

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

Influencers Conder y Doris Name denuncian intento de asalto con violencia en carretera de Puebla

¿Tú crees? temporada 4: fecha, horario y dónde ver el regreso de Daniela Luján y Ricardo Margaleff

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy domingo 14 de septiembre: quién podría ser el séptimo eliminado

Museo Casa del Risco inaugura “Libertad desde el humor” con Sergio Sarmiento: horarios, ubicación y hasta cuándo verla

DEPORTES

Influencer quiso ganar miles de

Influencer quiso ganar miles de dólares apostando al Canelo y perdió casi 2 millones de pesos

¿Qué sigue para Saúl “Canelo” Álvarez tras su derrota con Crawford?

¡Otras más! Isaac del Toro vuelve a ganar una competencia y ya lleva 4 victorias en una semana

David Failtelson reacciona contundente ante la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez con Terence Crawford

Esto cuesta el reloj de diamantes del Canelo que robó miradas previo a su pelea contra Terence Crawford