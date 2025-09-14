México

Hugo Catalán impacta en Regalo de Amor: su personaje abre debate sobre la familia moderna en la TV mexicana

El actor reveló detalles sobre este personaje

Por Armando Pereda

La telenovela se transmite de
La telenovela se transmite de lunes a viernes - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

La televisión abierta aún tiene el poder de sembrar preguntas en la vida cotidiana. Así lo demuestra Hugo Catalán, quien en Regalo de Amor da vida a Mario Duarte, un ginecólogo que se mueve entre la confianza de los protagonistas y las artimañas de la villana Fedra, interpretada por Valentina Buzurro.

Más allá del melodrama, su papel abre una discusión necesaria: la diversidad de formas de construir una familia.

Esta historia está protagonizada por Alejandra Robles Gil y Chris Pazcal Crédito: Televisa

Un personaje que refleja dilemas actuales

El actor reconoce que su personaje no se limita a ser un médico en pantalla. A través de él se visibilizan problemáticas reales como la fertilidad, el deseo de tener hijos y la complejidad emocional que estos procesos implican.

“La telenovela es una gran ventana para hablar de muchos temas sociales y emocionales”, afirma Catalán, consciente de que el melodrama llega a millones de hogares.

Ese cruce entre lo personal y lo colectivo convierte a Mario Duarte en un personaje atrapado entre dos polos: la ayuda sincera a los protagonistas que buscan ser padres y la manipulación de la antagonista. El espectador no solo presencia un conflicto ficticio, sino un espejo de los dilemas que enfrentan muchas familias.

Televisión como vehículo de conversación

Catalán considera esencial que la telenovela mantenga su esencia romántica y a la vez introduzca cuestionamientos sobre la vida contemporánea.

“Sigue siendo un género popular, pero eso no impide que toque fibras sensibles de la sociedad”, apunta. Su lectura del melodrama lo coloca como un espacio donde entretenimiento y reflexión conviven sin restarse fuerza.

Este melodrama está por iniciar
Este melodrama está por iniciar transmisiones - Foto: Televisa

El proceso de construcción

El actor admite que no tuvo asesoría médica para darle realismo al ginecólogo, aunque la experiencia personal de ser padre lo acercó al tema.

“Hasta que no lo vives, no hay manual que lo explique”, reconoce. Su método para encarnar personajes, asegura, no parte de memorizar frases, sino de comprender qué busca en cada escena: “No aprendo palabras, aprendo ideas y acciones”.

Una experiencia breve pero significativa

Su paso por la producción fue corto, apenas dos meses de grabación, pero dejó huella en su trayectoria. Un look distinto, un personaje con matices bondadosos y un guion que lo obligó a explorar nuevas emociones marcaron esta experiencia. “Si siempre hiciéramos lo mismo, sería aburrido”, reflexiona.

El proyecto coincidió con uno de los capítulos más intensos de su vida personal. Hugo Catalán se comprometió, se mudó con su pareja y espera el nacimiento de su hija. “Este año me dio muchos regalos: construir una familia, vivir nuevas etapas y enfrentar el reto de educar en un mundo tan complejo”, comparte con honestidad.

El impacto esperado

Catalán espera que el público no solo disfrute de la trama, sino que también “sufra con el personaje” y se identifique con sus dilemas. Para él, un rol cobra sentido cuando logra incomodar o despertar emociones colectivas.

Con El Regalo de Amor, Hugo Catalán confirma que las telenovelas, lejos de ser solo un pasatiempo, siguen siendo un espejo social capaz de detonar conversaciones necesarias sobre familia, amor y resiliencia.

Elenco de Regalo de amor
Elenco de Regalo de amor - Foto: Televisa

