La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy domingo 14 de septiembre: quién podría ser el séptimo eliminado

Descubre todos los detalles sobre esta nueva gala de este reality show

Por Armando Pereda

(IG: @lacasadelosfamososmx)
La noche de este domingo, los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 enfrentarán una nueva jornada de eliminación, en la que las emociones estarán al límite.

Actualmente permanecen nueve concursantes en este reality show que transita por su fase decisiva. Hoy, el público será testigo de una gala de eliminación que se anticipa intensa, marcada por los posicionamientos y los enfrentamientos que puedan suscitarse.

Los nominados y en riesgo de abandonar la competencia son: Abelito, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Elaine Haro y Shiki. En contraste, los participantes que aseguraron su permanencia son: Mar Contreras, además de Guana, líder de la semana que gozó de inmunidad, y Dalílah Polanco, quien fue rescatada durante la transmisión del pasado viernes.

El shippeo entre ambos cada vez es más intenso en redes sociales Crédito: 130Kriss (X)
15:43 hsHoy

Séptima eliminación en La Casa de los Famosos México 3: hora, canal y quién podría salir hoy

Conoce todos los detalles sobre la gala de hoy en donde se conocerá al nuevo participante en salir del encierro

Por Armando Pereda

(Captura de pantalla YouTube)
(Captura de pantalla YouTube)

La tensión regresa esta noche a La Casa de los Famosos México 3. Después de siete semanas en las que el encierro ha sido un catalizador de emociones, el reality de Televisa se prepara para una nueva expulsión que podría reconfigurar las estrategias y alianzas de los nueve habitantes restantes.

14:53 hsHoy

¿Aarón Mercury es gay? Su hermano destapa toda la verdad sobre el participante de La Casa de los Famosos México 3

El influencer se encuentra nominado y podría ser el séptimo eliminado del reality de Televisa

Por Armando Pereda

El influencer se encuentra nominado
El influencer se encuentra nominado - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

El nombre de Aarón Mercury retumba dentro y fuera de La Casa de los Famosos México 3. Sus enfrentamientos, alianzas y hasta rumores sobre su vida personal lo han colocado en el centro de la conversación digital.

14:50 hsHoy

“¿Vas contra la minusválida?”: el colchón que desató la furia entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala en La Casa de los Famosos México 3

Ambos participantes se encuentran nominados para salir el próximo domingo

Por Armando Pereda

Los participantes viven momentos incómodos
Los participantes viven momentos incómodos en el reality - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Un colchón se convirtió en el epicentro de una de las discusiones más tensas en La Casa de los Famosos México. La confrontación entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala reveló la incomodidad que vive la actriz después de su accidente en el reality.

14:45 hsHoy

‘No mereces la final’: Alexis Ayala fulmina a Shiki y la cena se convierte en batalla en La Casa de los Famosos México 3

Los ánimos se intensificaron tras la gala de nominación

Por Armando Pereda

Los participantes estuvieron en su
Los participantes estuvieron en su cena de nominados - Foto: Televisa

La velada que prometía ser festiva en La Casa de los Famosos México 3 terminó convirtiéndose en un campo de confrontaciones.

14:42 hsHoy

Shiki se enfrenta al mayor reto en La Casa de los Famosos México 3: conquistar al público que aún no lo conoce| ENTREVISTA

El conductor español revela a INFOBAE MÉXICO detalles sobre esta nueva experiencia que tendrá en la televisión mexicana en donde vivirá encerrado con diversas figuras del entretenimiento; el reality comenzará el 27 de julio por Las Estrellas

Por Armando Pereda

El conductor está listo para
El conductor está listo para este reality show - Diseño: Jovani Pérez/Infobae México

Entrar a La Casa de los Famosos México 3 sin ser una figura ampliamente reconocida en el país podría parecer una desventaja. Para Shiki, sin embargo, representa su prueba más importante.

14:40 hsHoy

Elaine Haro confiesa su miedo a ser funada en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

La participante ha compartido abiertamente a INFOBAE MÉXICO cómo la cultura de la cancelación impacta su experiencia dentro del aislamiento y la dinámica competitiva del famoso programa

Por Armando Pereda

La actriz está lista para
La actriz está lista para el encierro - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

A unas horas de entrar a La Casa de los Famosos México 3, Elaine Haro no habla de estrategias, ni de cómo va a jugar, ni de qué personaje mostrará frente a las cámaras. Habla de algo más real: el miedo a decepcionar.

14:38 hsHoy

Aldo de Nigris no teme a las comparaciones con Poncho en La Casa de los Famosos México 3 | ENTREVISTA

En entrevista con INFOBAE MÉXICO el influencer explicó lo que espera de este reality show y explicó cómo maneja el hecho de que muchos seguidores lo identifican junto al exparticipante de este programa

Por Armando Pereda

El influencer está listo para
El influencer está listo para esta experiencia - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Aldo de Nigris está por entrar a La Casa de los Famosos México 3 y lo hace sin miedo a las comparaciones con su tío, Poncho de Nigris, quien fue finalista en la primera edición de este reality show, en el 2023. El influencer sabe que es parte del juego y no piensa cargar con eso.

14:37 hsHoy

Aarón Mercury entra a La Casa de los Famosos México 3 con miedo a ser cancelado: “no quiero ser odiado” | ENTREVISTA

En entrevista con INFOBAE MÉXICO el influencer dio detalles sobre lo que espera de la experiencia en este reality show de Televisa que iniciará el próximo 27 de julio por Las Estrellas

Por Armando Pereda

El influencer está listo para
El influencer está listo para este programa - Diseño: Jesús Avilés / Infobae México

Aarón Mercury entra a La Casa de los Famosos México 3 con un objetivo claro: que el público conozca cómo es en realidad. Pero también lo acompaña un miedo muy específico: “Que me funen, la neta”, señaló en entrevista con INFOBAE MÉXICO.

14:36 hsHoy

Alexis Ayala asegura que su historia aún no se ha contado: “Voy con miedo a La Casa de los Famosos México 3” | ENTREVISTA

El actor explicó a INFOBAE MÉXICO cómo se prepara para el encierro de este reality show que está por empezar en Las Estrellas

Por Armando Pereda

El actor está listo para
El actor está listo para el estreno del relity - Diseño. Jesús Avilés/Infobae México

Alexis Ayala está listo para mostrarse tal como es. Sin personajes, sin ficción y sin máscaras. El actor participará en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y asegura que esta será una experiencia totalmente nueva para él.

14:36 hsHoy

Guana entra a La Casa de los Famosos México 3 con los nervios a flor de piel: “Me da miedo que me funen por algo que diga” | Entrevista

Además del encierro, el actor confiesa a INFOBAE MÉXICO su temor a la cultura digital y se prepara para afrontar las críticas que puedan surgir durante su participación

Por Armando Pereda

El reality show arrancará transmisiones
El reality show arrancará transmisiones el próximo domingo por Las Estrellas. Créditos: José Luis Cruz/ Infobae México

Más allá de las cámaras, los retos físicos o la convivencia 24/7, lo que de verdad le quita el sueño a Guana antes de entrar a La Casa de los Famosos México 3 es algo más silencioso, pero igual de fuerte: el miedo a ser cancelado.

