La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy domingo 14 de septiembre: quién podría ser el séptimo eliminado

(IG: @lacasadelosfamososmx)

La noche de este domingo, los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 enfrentarán una nueva jornada de eliminación, en la que las emociones estarán al límite.

Actualmente permanecen nueve concursantes en este reality show que transita por su fase decisiva. Hoy, el público será testigo de una gala de eliminación que se anticipa intensa, marcada por los posicionamientos y los enfrentamientos que puedan suscitarse.

Los nominados y en riesgo de abandonar la competencia son: Abelito, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Elaine Haro y Shiki. En contraste, los participantes que aseguraron su permanencia son: Mar Contreras, además de Guana, líder de la semana que gozó de inmunidad, y Dalílah Polanco, quien fue rescatada durante la transmisión del pasado viernes.