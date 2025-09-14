La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy domingo 14 de septiembre: quién podría ser el séptimo eliminado

La noche de este domingo, los habitantes de La Casa de los Famosos México 3 enfrentarán una nueva jornada de eliminación, en la que las emociones estarán al límite.
Actualmente permanecen nueve concursantes en este reality show que transita por su fase decisiva. Hoy, el público será testigo de una gala de eliminación que se anticipa intensa, marcada por los posicionamientos y los enfrentamientos que puedan suscitarse.
Los nominados y en riesgo de abandonar la competencia son: Abelito, Aldo de Nigris, Aarón Mercury, Alexis Ayala, Elaine Haro y Shiki. En contraste, los participantes que aseguraron su permanencia son: Mar Contreras, además de Guana, líder de la semana que gozó de inmunidad, y Dalílah Polanco, quien fue rescatada durante la transmisión del pasado viernes.
La tensión regresa esta noche a La Casa de los Famosos México 3. Después de siete semanas en las que el encierro ha sido un catalizador de emociones, el reality de Televisa se prepara para una nueva expulsión que podría reconfigurar las estrategias y alianzas de los nueve habitantes restantes.
El nombre de Aarón Mercury retumba dentro y fuera de La Casa de los Famosos México 3. Sus enfrentamientos, alianzas y hasta rumores sobre su vida personal lo han colocado en el centro de la conversación digital.
Un colchón se convirtió en el epicentro de una de las discusiones más tensas en La Casa de los Famosos México. La confrontación entre Dalílah Polanco y Alexis Ayala reveló la incomodidad que vive la actriz después de su accidente en el reality.
La velada que prometía ser festiva en La Casa de los Famosos México 3 terminó convirtiéndose en un campo de confrontaciones.
Entrar a La Casa de los Famosos México 3 sin ser una figura ampliamente reconocida en el país podría parecer una desventaja. Para Shiki, sin embargo, representa su prueba más importante.
A unas horas de entrar a La Casa de los Famosos México 3, Elaine Haro no habla de estrategias, ni de cómo va a jugar, ni de qué personaje mostrará frente a las cámaras. Habla de algo más real: el miedo a decepcionar.
Aldo de Nigris está por entrar a La Casa de los Famosos México 3 y lo hace sin miedo a las comparaciones con su tío, Poncho de Nigris, quien fue finalista en la primera edición de este reality show, en el 2023. El influencer sabe que es parte del juego y no piensa cargar con eso.
Aarón Mercury entra a La Casa de los Famosos México 3 con un objetivo claro: que el público conozca cómo es en realidad. Pero también lo acompaña un miedo muy específico: “Que me funen, la neta”, señaló en entrevista con INFOBAE MÉXICO.
Alexis Ayala está listo para mostrarse tal como es. Sin personajes, sin ficción y sin máscaras. El actor participará en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México y asegura que esta será una experiencia totalmente nueva para él.
Más allá de las cámaras, los retos físicos o la convivencia 24/7, lo que de verdad le quita el sueño a Guana antes de entrar a La Casa de los Famosos México 3 es algo más silencioso, pero igual de fuerte: el miedo a ser cancelado.