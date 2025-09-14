Participantes de La Casa de los Famosos México se enteran y reaccionan a la tragedia de la pipa en el Puente de la Concordia

Hoy se vivirá la séptima eliminación del reality - Foto: Televisa

El silencio irrumpió en el jardín de La Casa de los Famosos México 3 justo cuando los habitantes celebraban un clásico nacional. Entre risas, botanas y la transmisión del partido América contra Chivas, la voz de los cronistas deportivos cambió de tono para anunciar lo impensable: “un minuto de silencio por la desgracia en el Puente de la Concordia”.

Los nueve concursantes: Aarón Mercury, Alexis Ayala, Mar Contreras, Aldo de Nigris, Dalílah Polanco, Shiki, Guana, Elaine Haro y Abelito, quedaron inmóviles. El desconcierto se apoderó del grupo, que no entendía el motivo de aquel homenaje luctuoso. Aislados del mundo exterior, la noticia cayó como un golpe inesperado.

“¿Qué pasó?”, preguntó con insistencia Abelito, mientras intentaba descifrar lo ocurrido. La pausa solemne se convirtió en un momento de incertidumbre. “Porque dijo silencio, no iban a hablar güey, entonces me callan”, comentó sin comprender del todo la magnitud de lo que escuchaba.

Mar Contreras intentó hilar una explicación: “En Sinaloa hay un municipio…”, pero el desconcierto seguía flotando en el ambiente. Ninguno tenía claro qué tragedia había estremecido al país.

La preocupación aumentó entre los participantes de La Casa de los Famosos México 3

Los cronistas, desde la transmisión deportiva, confirmaron con breves palabras la seriedad de lo acontecido: “descansen en paz toda la gente que perdió la vida en este suceso trágico y pronta resignación a todos los familiares”. Fue entonces cuando la magnitud del hecho empezó a calar entre los famosos.

La Jefa les mencionó que si querían podían calentar la comida: hamburguesas con papas, algo que suavizó la tensión, mientras que Aldo de Nigris fue quien respondió, en medio de la confusión.

“No hay ningún problema, gracias jefa”. Sin embargo, Aarón Mercury replicó con ironía a Abelito: “ahora sí te callas, ¿no?, después de que tú fuiste primero a hablar”.

El desconcierto se mezcló con la espontaneidad que caracteriza la convivencia dentro de la casa, donde incluso la tragedia del exterior se procesa con la crudeza de la incomunicación.

Alexis Ayala, con más temple, lanzó una reflexión: “vamos a disfrutar lo que tenemos, es lo único que nos podemos enterar y es lo que vale la pena”.

Su frase sintetizó la paradoja de un reality show que, aunque observa el mundo con lupa, permanece aislado de las noticias que sacuden a la sociedad.

La tragedia que no conocían

El accidente ocurrió el miércoles 10 de septiembre en Iztapalapa. Una pipa de gas volcó y explotó a la altura del Puente de la Concordia, cerca de la terminal Santa Martha. El impacto fue devastador: 13 personas perdieron la vida y 94 resultaron heridas, según el gobierno de la Ciudad de México.

Mientras la capital aún se recupera del estruendo, los participantes de La Casa de los Famosos México procesan a destiempo la magnitud del siniestro.

El reality, diseñado para incomunicar a sus protagonistas, les permitió enterarse del hecho solo gracias a un partido de futbol, donde la voz de los narradores se transformó en puente entre la tragedia real y la burbuja televisiva.

Lo que para millones de espectadores fue dolor y consternación inmediata, para los habitantes del show fue un eco tardío, una noticia fragmentada y desconcertante que llegó en medio de la euforia de un clásico deportivo.

En ese choque de realidades quedó retratado el contraste entre la vida cotidiana marcada por la tragedia y la burbuja del espectáculo, donde incluso el silencio se convierte en parte del guion inesperado de la televisión.

Los famosos sorprendieron al mostrar sus colores en una dinámica futbolera que encendió las rivalidades.