Elaine Haro confiesa su miedo a ser funada en La Casa de los Famosos México 3 | Entrevista

La actriz está lista para el encierro - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

A unas horas de entrar a La Casa de los Famosos México 3, Elaine Haro no habla de estrategias, ni de cómo va a jugar, ni de qué personaje mostrará frente a las cámaras. Habla de algo más real: el miedo a decepcionar.

En entrevista con INFOBAE MÉXICO la actriz señaló que le asusta que la gente no conecte con ella o que no les guste su contenido. La actriz ha estado frente a las cámaras desde niña, así que su miedo en realidad es que se mostrará tal cual es y que no le guste a la gente.

La joven artista, quien también se dedica a la música tiene 21 años, quien formará parte de este reality que se podrá ver a partir de las 20:30 horas de este domingo por Las Estrellas y ViX. A diferencia de muchos, ella no va buscando escándalo. Va por visibilidad, sí, pero no a cualquier costo.

La tercera temporada del reality está a punto de comenzar Crédito: La Casa de los Famosos

No quiere actuar, quiere ser ella

Elaine no tiene un plan para caerle bien a todos. Sabe que no se puede. Lo que sí quiere es mostrarse con verdad: sensible, emocional, alegre, un poco dramática y con muchas ganas de seguir creciendo.

No entra sola: llega con el peso de sus sueños, de su trabajo independiente como cantante y del esfuerzo que ha puesto en levantar, junto a su familia, una boutique de ropa. “Si gano, invertiré todo en seguir produciendo mi música. Es lo que más quiero”, asegura.

Sobre lo que puede pasar adentro, prefiere no adelantarse. No conoce a sus compañeros, no sabe cómo será vivir con ellos ni cómo reaccionará cuando las emociones se acumulen. Lo único que tiene claro es que no quiere engancharse con lo negativo.

“Viajar ligero”, dice. Es su forma de recordarse que no todo es personal. Si alguien la critica o si surgen conflictos, su respuesta será directa: hablar claro, sin rodeos. “No me gusta suponer. Prefiero preguntar y ya”.

(Captura IG: @lacasadelosfamososmx)

No es de pleitos, pero tampoco se deja

Aunque tiene un carácter tranquilo, hay cosas que no está dispuesta a tolerar. No le gusta que hablen mal de otros a sus espaldas, que critiquen cuerpos o que inventen cosas. Si algo así pasa, sabrá cómo enfrentarlo, mencionó que hay veces que contesta y otras que prefiere guardar silencio.

Elaine no pretende ser la que grita más fuerte ni la que busca pantalla. Dice que le gusta convivir, reírse, aprender de los demás. Y aunque tiene el carácter suficiente para defenderse, espera no tener que hacerlo muy seguido.

(Captura IG: @lacasadelosfamososmx)

Deja su vida en pausa

Antes de encerrarse, dejó algo de contenido en redes. Además del reality, sigue trabajando en varios proyectos. No se detiene. “Siempre hay algo que hacer”, dice.

Su familia está feliz por ella. La han acompañado en todo: castings, tropiezos, logros. “Saben lo que me ha costado esto. Me apoyan en todo”.

Lo que viene es un salto al vacío. Elaine no sabe cómo saldrá de ahí ni cómo la verá la gente. Pero no quiere pensar en eso ahora. Su enfoque es claro: ser ella misma, pasarla bien y, si se puede, cumplir uno de sus sueños más grandes.

Desde muy jovencita ha participado en proyectos televisivos como teatrales. (Instagram @elaineharomusic)