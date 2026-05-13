México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 13 de mayo

A través de las tres garitas que se ubican en el municipio fronterizo se puede cruzar de forma terrestre a territorio estadounidense, particularmente a San Diego, California

Guardar
Google icon
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)
Las tres garitas de Tijuana son Otay Mesa, Chaparral y San Ysidro (Infobae Imagen Ilustrativa)

El cruce fronterizo entre Tijuana, en Baja California y SanDiego, California, en Estados Unidos, es uno de los más transitados del planeta y las condiciones en las garitas impactan cada día a miles de personas.

Desde largos tiempos de espera hasta mejoras en infraestructura, la situación en las garitas puede cambiar significativamente, afectando tanto a viajeros frecuentes como a transportistas comerciales.

PUBLICIDAD

A continuación, presentamos un análisis actualizado del estado de las principales garitas de Tijuana: OtayMesa, Chaparral y San Ysidro este miércoles 13 de mayo.

En vivo: cómo está la línea en Tijuana

Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

PUBLICIDAD

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

Tráfico en Baja CaliforniaTráfico en GaritasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Erik Lira destaca liderazgo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

El mediocampista de Cruz Azul también habló sobre la relación que mantiene el plantel con Javier Aguirre

Erik Lira destaca liderazgo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Festival de Cine Europeo llega a la Cineteca Nacional: conoce la cartelera de películas

La selección de cintas abarca producciones realizadas entre 2024 y 2025

Festival de Cine Europeo llega a la Cineteca Nacional: conoce la cartelera de películas

Caso Héctor Melesio Cuén: camioneta implicada en su asesinato no resultó afectada en incendio de inmueble de la Fiscalía de Sinaloa

Su muerte ocurrió el mismo día en el que Ismael “El Mayo” Zambada fue secuestrado en una finca, donde las autoridades localizaron restos hemáticos

Caso Héctor Melesio Cuén: camioneta implicada en su asesinato no resultó afectada en incendio de inmueble de la Fiscalía de Sinaloa

Asesinatos, amenazas y ataques contra políticos en Chihuahua: el contexto tras el crimen de Lucía Mora, coordinadora de Morena

La presidenta del partido, Ariadna Montiel, condenó el crimen y acusó que el estado se encuentra “abandonado” en medio de la violencia

Asesinatos, amenazas y ataques contra políticos en Chihuahua: el contexto tras el crimen de Lucía Mora, coordinadora de Morena

Sheinbaum y Harfuch se contradicen: ¿Quién pidió realmente la seguridad de Rocha Moya?

La presidenta afirma que Rocha Moya pidió su protección; Harfuch afirmó que nadie la solicitó... La contradicción del gabinete que nadie ha explicado

Sheinbaum y Harfuch se contradicen: ¿Quién pidió realmente la seguridad de Rocha Moya?
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caso Héctor Melesio Cuén: camioneta implicada en su asesinato no resultó afectada en incendio de inmueble de la Fiscalía de Sinaloa

Caso Héctor Melesio Cuén: camioneta implicada en su asesinato no resultó afectada en incendio de inmueble de la Fiscalía de Sinaloa

Asesinatos, amenazas y ataques contra políticos en Chihuahua: el contexto tras el crimen de Lucía Mora, coordinadora de Morena

Con escueta respuesta, Sheinbaum dice desconocer si Los Chapitos buscan acuerdo con EEUU

EEUU intensifica amenazas contra México por temas de narcotráfico: la cronología en declaraciones

La FGR tendrá la ‘última palabra’ sobre el caso de los agentes de la CIA en Chihuahua, responde Sheinbaum tras informe de Fiscalía estatal

ENTRETENIMIENTO

Festival de Cine Europeo llega a la Cineteca Nacional: conoce la cartelera de películas

Festival de Cine Europeo llega a la Cineteca Nacional: conoce la cartelera de películas

¿Pedro Sola en problemas con la CONAPRED? Conductor llama ‘negro’ a compañero en vivo

Los momentos mexicanos de U2: visitas, referencias musicales, videos y el altercado con Ernesto Zedillo Jr

KATSEYE anuncia concierto en CDMX: cuándo y dónde será el show de la banda de chicas

El Túnel del Amor: reglas, dinámicas y lo que verás en el nuevo reality de ViX y UniMás

DEPORTES

Erik Lira destaca liderazgo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Erik Lira destaca liderazgo de Guillermo Ochoa en la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Liga Mx Femenil sigue rompiendo marcas y es la más vista del mundo

Presentan a leyenda del Atlante como auxiliar técnico del Piojo Herrera

Selección mexicana de Gimnasia Rítmica denuncia violencia psicológica

Juan Carlos Rodríguez lanza una ‘bomba’ y revela quiénes fueron los culpables de su salida de la FMF