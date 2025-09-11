¿Aarón Mercury es gay? Su hermano destapa toda la verdad sobre el participante de La Casa de los Famosos México 3

El influencer se encuentra nominado - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

El nombre de Aarón Mercury retumba dentro y fuera de La Casa de los Famosos México 3. Sus enfrentamientos, alianzas y hasta rumores sobre su vida personal lo han colocado en el centro de la conversación digital.

Pero en esta ocasión, fue su hermano Rodrigo Glez quien rompió el silencio y puso sobre la mesa lo que muchos querían escuchar: desde su verdadero desempeño en la competencia hasta el cuestionamiento sobre su orientación sexual.

La más reciente gala de eliminación fue testigo de un duelo inesperado. Aarón se midió frente a Facundo, un adversario que muchos consideraban su némesis. Rodrigo, presente en la ceremonia, confesó que la tensión fue extrema.

“Ya sé, ya sé, la verdad es que estuvo cardíaco, casi se me sale el corazón. Fue una batalla importante porque para nosotros era como némesis”. El momento no solo selló la permanencia de Aarón, también dejó claro que, aunque sus seguidores celebraron, su hermano eligió guardar prudencia por respeto a los demás competidores.

Tras los polémicos comentarios del conductor sobre el tiktoker, su madre salió en su defensa. Crédito: LCDLFM

La estrategia y el humor de Aarón dentro de la casa

Para Rodrigo, Aarón ha sorprendido con la forma en que se mueve en el reality: “Lo está haciendo excelente, se mueve increíble y lo hizo perfecto”.

Sin embargo, reconoce que a veces su hermano no termina de creerse el impacto que genera y eso lo frena: “Podría desenvolverse más, porque quienes lo conocemos sabemos que tiene mucho contenido que ofrecer, pero a veces sobrepiensa y se limita”.

Los rumores sobre que Aarón se mantiene contenido por la llamada “cancelación” fueron descartados: “No creo que se esté reservando tanto, así es él. Sus chistes son más ligeros, bobos a veces, y no todos los entienden”, apuntó Rodrigo.

Aaron Mercury le dio su regalo de cumpleaños a Elaine Haro. (Captura de pantalla)

¿Una relación más que amistad?

Uno de los temas que más ha generado comentarios es su cercanía con Aldo de Nigris. Para algunos espectadores, ambos mantienen un vínculo que roza lo romántico. Rodrigo lo definió con claridad: “Siempre lo he dicho, es como un bromans. Tienen un humor muy similar, son de la misma edad, hacen click perfecto. Uno moreno y otro pelinegro, contraste perfecto”.

Ante las especulaciones sobre la orientación sexual de Aarón, Rodrigo fue contundente: “No, no para nada me molesta. Nosotros sabemos tan bien quiénes somos que cualquier cosa así puede ser broma. Él no se lo toma personal”.

La sombra de Yeri Mua y los ataques

El pasado sentimental de Aarón también volvió a escena. Su relación con Yeri Mua ha sido blanco de controversias y hasta amenazas contra ella. Rodrigo, sin entrar en detalles, pidió sensibilidad.

“Independientemente de cualquier desmadre del pasado, la vida de una persona no es un juego. Hay cosas que se quedan en segundo plano cuando estamos hablando de este tipo de situaciones”.

Mamá de Aaron Mercury acusa a Facundo de desplante contra su hijo desde el primer día en La Casa de los Famosos. (ViX)

Aliados, estrategias y respeto

Dentro de la casa, Aarón ha tejido relaciones significativas, como la que mantiene con Alexis Ayala, a quien considera una figura paterna. Rodrigo valoró esa cercanía: “Toda nuestra familia aprecia demasiado a Alexis porque se nota el respeto y el cariño auténtico que existe entre ellos”.

Sobre los señalamientos que tildan a Ayala de violento, Rodrigo rechazó esa visión: “No para nada. Obviamente todos buscan algo para criticar, pero yo lo veo respetuoso y auténtico. Es un juego y siempre habrá quien intente hablar mal”.

Finalmente, respecto a las jugadas estratégicas como la de Guana al cerrar el Cuarto Noche, Rodrigo opinó que cualquiera de sus decisiones iba a generar polémica, pero reconoció que mover a tres personas a un solo cuarto simplificaba la convivencia.

Entonces, ¿Aarón Mercury es gay?

La respuesta llegó sin titubeos: Aarón se siente seguro de quién es y no necesita etiquetas. Para su hermano, las especulaciones sobre su sexualidad son solo ruido externo, incapaz de alterar a alguien que ha aprendido a tomarse esas conversaciones con humor y sin ofensas.

Aaron Mercury contó qué pasó en el 2022, cuando fue golpeado en un bar en Querétaro. (ViX/Captura de pantalla)