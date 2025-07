Aldo de Nigris no teme a las comparaciones con Poncho en La Casa de los Famosos México 3 | ENTREVISTA

El influencer está listo para esta experiencia - Diseño: Jesús Avilés/Infobae México

Aldo de Nigris está por entrar a La Casa de los Famosos México 3 y lo hace sin miedo a las comparaciones con su tío, Poncho de Nigris, quien fue finalista en la primera edición de este reality show, en el 2023. El influencer sabe que es parte del juego y no piensa cargar con eso.

“No me preocupa porque es algo con lo que voy a tener que lidiar. Es algo muy normal que la gente haga comparaciones. Es totalmente normal, y si sigo en el medio, en la tele, en las redes o donde sea, va a seguir pasando”, señaló en entrevista con INFOBAE MÉXICO.

La tercera temporada del reality está a punto de comenzar. (La Casa de los Famosos)

Aldo de Nigris entra sin estrategia a La Casa de los Famosos 3

Aldo que no entra con estrategia ni personaje armado. Va con nervios, claro, pero también con muchas ganas, señaló el joven de 26 años, quien ya tiene experiencia en realities y ahora será parte de este show de Televisa que inicia el 27 de julio por Las Estrellas.

“Estoy saliendo de mi zona de confort”, confiesa. Nunca había vivido algo exactamente así y lo describe como una mezcla de emoción y ansiedad. Asegura que lo único que realmente le preocupa es algo mucho más común: ir al baño con cámaras. “Eso sí me da pena”, admite entre risas.

(Rs)

No se considera una persona que se enoje fácilmente ni alguien que busque el conflicto. Dice que, como todos, a veces se queja o se cansa, pero no es de engancharse con nadie. Tampoco llega buscando amor, pero si surge algo, no se va a cerrar.

“Si de verdad siento algo por alguien, no lo quiero esconder”, comenta el regiomontano quien participó en el reality “La venganza de los ex”.

¿Aldo de Nigris recibió consejos de Poncho de Nigris?

Cuando se le pregunta por sus fortalezas dentro del programa, duda. Dice que tal vez algo físico, pero no está seguro. Prefiere no adelantarse. Y aunque recibió consejos antes de entrar, incluso de Poncho,, ya se le olvidaron.

(IG: @lacasadelosfamososmx)

“Me dieron tanta información que terminé entrando con la idea de solo ser yo mismo”, explica.

También habla de cómo ve las redes sociales y los juicios que vienen con este tipo de programas. No le sorprende que la gente comente o critique, porque él también lo hizo como espectador.

“Es parte de esto”, afirma. Lo único que sí teme un poco es ser malinterpretado o “funado”, pero espera tener la cabeza fría para sobrellevarlo si pasa. “Obvio me agüitaría, pero trataría de darle la vuelta.”

(IG: @lacasadelosfamososmx)