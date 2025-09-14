México

Consejos para prevenir la depresión en adultos mayores y mejorar su calidad de vida

En México, 3.6 millones de adultos mayores padecen depresión, según la Secretaría de Salud y la OMS

Por Merary Nuñez

La depresión en adultos mayores
La depresión en adultos mayores puede estar relacionada con afecciones físicas, cambios de rutina y pérdidas personales.

En México, la depresión es un problema relevante en la salud pública, pues al rededor de 3.6 millones de personas adultas mayores padecen de este trastorno, según datos de la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La depresión es una enfermedad que a cualquier edad puede manifestarse, sin embargo, entre las personas mayores puede estar relacionada a afecciones físicas, cambio de rutinas, disminución de capacidades, acontecimientos como la pérdida de un ser querido, señala el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Asimismo, la alcaldía Álvaro Obregón, difundió información acerca de de otros motivos que se encuentran relacionados con este trastorno:

  • Pérdida de apetito.
  • Alteraciones del sueño.
  • Baja autoestima.
  • Dificultad de concentración y olvidos.
  • Dolores corporales o malestar general.
  • Falta de energía.
  • Pensamientos suicidas (en casos más severos).

Estas son las señales de alerta

El IMSS destaca que la
El IMSS destaca que la depresión en adultos mayores es prevenible con apoyo social, ejercicio y alimentación saludable.

Diversos indicios pueden indicar la presencia de depresión, entre ellos:

  • Retomar contacto con personas con quienes se había perdido relación.
  • Abandonar tratamientos médicos.
  • Reducir la interacción social.
  • Mostrar irritabilidad.
  • Manifestar desinterés frente a actividades que solían ser gratificantes o impactantes.
  • Llorar con frecuencia, dormir en exceso y disminuir la ingesta de alimentos.

En caso de identificar alguna de estas conductas durante tiempo prolongado, los especialistas recomiendan asistir con la persona adulta mayor con profesionales de la salud.

¿Se puede prevenir la depresión en la vejez?

El IMSS destaca que la
El IMSS destaca que la depresión en adultos mayores es prevenible con apoyo social, ejercicio y alimentación saludable.|(Imagen Ilustrativa Infobae)

El IMSS, menciona que la depresión en las personas adultas mayores es posible prevenirla a través de acciones como:

  • Escucha atenta.
  • No minimizar a la persona.
  • Integración en actividades familiares y con personas de su edad.
  • Tener acompañamiento terapéutico.
  • Hacer ejercicio para producir serotonina y mantenerse activo.
  • Comer sano.

Por su parte, el canal de Youtube titulado Geriatría Para Todos, subraya que "El apoyo social es determinante para disminuir la incidencia y el impacto de los trastornos mentales”.

El IMSS advierte que “Aunque la depresión es frecuente en adultos mayores, no es normal”.

Acciones recomendadas cuando se presentan síntomas de depresión

El IMSS destaca que la
El IMSS destaca que la depresión en adultos mayores es prevenible con apoyo social, integración familiar y hábitos saludables.|(Imagen ilustrativa Infobae)

La Alcaldía Álvaro Obregón difundió una serie de recomendaciones ante la sospecha de depresión en adultos mayores.

Ante la sospecha de depresión. Entre las indicaciones se encuentra la importancia de continuar con actividades de interés, adaptando alternativas según las capacidades de cada persona.

Se recomienda mantener la comunicación con familiares y amistades, así como cuidar la alimentación, optando por horarios y cantidades adecuadas.

Otra sugerencia consiste en tomar únicamente la medicación prescrita por profesionales de la salud.

Se enfatiza que, ante la presencia de síntomas de depresión, es fundamental buscar apoyo con alguien de confianza y consultar a personal médico o profesional, a fin de establecer un punto de partida para la atención.

