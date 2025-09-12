México

Secretaría de Salud confirma 10 personas muertas tras explosión de pipa en Puente de la Concordia

También reportó que 24 personas han sido dadas del alta a más de dos días del accidente ocurrido en Iztapalapa

Por Jaqueline Viedma

Secretaría de Salud dio a conocer la lista de personas fallecidas tras accidente de pipa en Iztapalapa. FOTO: AGENCIA CUARTOSCURO.COM

La tarde de este 12 de septiembre de 2025, la Secretaría de Salud dio a conocer una lista actualizada con los nombres de personas fallecidas, heridas y dadas de alta tras el accidente del miércoles en el que una pipa volcó bajo el Puente de la Concordia en Iztapalapa, lo que provocó una explosión que afectó a casi un centenar de personas.

Hasta el momento se han registrado a 10 personas fallecidas por el trágico accidente:

Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de 19 años perteneciente a la UNAM, quien fue identificada apenas la noche del 11 de septiembre luego de una prueba de ADN que confirmó su identidad, fallecida en el Hospital General Rubén Leñero.

Misael Cano Rodríguez, trabajador de imagen urbana en la alcaldía Iztapalapa, quien tenía 39 años de edad y falleció en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).

Irving Uriel Carrillo Reyes de 20 años de edad, quien según el registro presentaba quemaduras en el 95% de su cuerpo y se encontraba en el INR.

Carlos Iván Contreras Salinas, 29 años de edad, quien se encontraba en el Hospital General José María Morelos y Pavón pero fue trasladado al Hospital Regional Zaragoza ISSSTE.

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

Eduardo Noé García Morales

Juan Antonio Hernández Betancourt

Jorge Islas Flores

Juan Carlos Sánchez Blas

José Armando Antillón Crescencio

