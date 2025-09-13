Clara Brugada lamenta muerte de Alicia Matías, abuelita que salvó a su nieta de la explosión de pipa: “Dejó una huella profunda”

Clara Brugada aseguró que su gobierno trabajará para que el crimen no quede impune. | YouTube Clara Brugada

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lamentó el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, mujer que usó su cuerpo para proteger a su nieta de las llamas generadas por la explosión de una pipa de gas el miércoles pasado, en Iztapalapa.

La mandataria capitalina publicó esta mañana un mensaje en su cuenta de X, en el cual reconoció el actuar de la mujer de 49 años ante la explosión, afirmando que el haber dado su vida por salvar la de su nieta “ha dejado una huella profunda” en la sociedad.

En la misma publicación, Brugada expresó sus condolencias a familiares y amigos de Alicia Matías; sin embargo, señaló que ‘han sido días difíciles" tras el incidente y destacó que su gobierno lamenta el fallecimiento de “todas y cada una” de las víctimas mortales, recalcando que “no están solas”.

“Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame

“Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes”, escribió en la red social.

La jefa de Gobierno lamentó los fallecimientos de al menos 11 personas por la explosión de la pipa. | X- Clara Brugada

Alicia Matías, de 49 años de edad, falleció anoche en el Hospital de Traumatología ‘Victoriano de la Fuente Narváez’, ubicado en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, tres días después de que ocurrió la explosión de una pipa de gas LP, en el Puente de la Concordia, donde laboraba como ‘checadora’ de transporte público.

Previamente, la familia de Alicia indicó que debido al incidente, la mujer tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo, así como lesiones internas, por lo que desde un inicio los médicos pronosticaron bajas probabilidades de que sobreviviera.

La imagen de Alicia, con el cuerpo severamente afectado por las quemaduras y sin cabello, caminando junto a un policía que sostenía en brazos a su nieta Azulet, se convirtió en una de las más conmovedoras en medio de la tragedia.

Esto último ocasionó que en diversas ocasiones, tanto en redes sociales como por su familia, la mujer fuera llamada “heroína” por el gran acto de amor hacia su nieta.

“Le agradezco a mi mamá por lo que hizo, salvar a mi bebe, fue una heroína por lo que hizo”, dijo Cintia Jazmín Carrillo, hija de Alicia Matías y mamá de Azulet.

Pocas horas antes de la tragedia, la señora Alicia Matías se tomó una fotografía junto a su nieta, la cual envió a un chat familiar. En la imagen, ambas aparecen sonrientes.

Según se ha publicado en redes, este fue la última foto de la señora junto a su nieta, compartida momentos antes del trágico accidente. Foto: (Redes Sociales)

Suman 13 muertos por explosión de pipa de gas en CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que dos personas más fallecieron esta mañana a causa de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, por lo que al corte de hoy suman 13 muertos por la tragedia.

En su cuenta de X, la dependencia indicó que al corte de las 10:00 horas de este 13 de septiembre aún continúan hospitalizadas 40 personas y 30 más han sido dadas de alta.

“Tras lo sucedido en la Alcaldía #Iztapalapa, informamos: Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta” (sic), se lee en la publicación hecha a través de su cuenta oficial de X.