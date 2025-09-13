México

Clara Brugada lamenta muerte de Alicia Matías, abuelita que salvó a su nieta de la explosión de pipa: “Dejó una huella profunda”

La jefa de Gobierno capitalina destacó que lamenta el fallecimiento de todas las víctimas mortales del incidente

Por Fernanda López-Castro

Guardar
Clara Brugada aseguró que su
Clara Brugada aseguró que su gobierno trabajará para que el crimen no quede impune. | YouTube Clara Brugada

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, lamentó el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, mujer que usó su cuerpo para proteger a su nieta de las llamas generadas por la explosión de una pipa de gas el miércoles pasado, en Iztapalapa.

La mandataria capitalina publicó esta mañana un mensaje en su cuenta de X, en el cual reconoció el actuar de la mujer de 49 años ante la explosión, afirmando que el haber dado su vida por salvar la de su nieta “ha dejado una huella profunda” en la sociedad.

En la misma publicación, Brugada expresó sus condolencias a familiares y amigos de Alicia Matías; sin embargo, señaló que ‘han sido días difíciles" tras el incidente y destacó que su gobierno lamenta el fallecimiento de “todas y cada una” de las víctimas mortales, recalcando que “no están solas”.

“Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta. Su acto de amor ha dejado una huella profunda. A sus familiares y amigos mi más sentido pésame

“Han sido días difíciles, sentimos la pérdida de todas y cada una de las personas que han fallecido por este incidente. A sus familias, les recordamos que no están solas y continuaremos cerca de ustedes”, escribió en la red social.

La jefa de Gobierno lamentó
La jefa de Gobierno lamentó los fallecimientos de al menos 11 personas por la explosión de la pipa. | X- Clara Brugada

Alicia Matías, de 49 años de edad, falleció anoche en el Hospital de Traumatología ‘Victoriano de la Fuente Narváez’, ubicado en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, tres días después de que ocurrió la explosión de una pipa de gas LP, en el Puente de la Concordia, donde laboraba como ‘checadora’ de transporte público.

Previamente, la familia de Alicia indicó que debido al incidente, la mujer tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo, así como lesiones internas, por lo que desde un inicio los médicos pronosticaron bajas probabilidades de que sobreviviera.

La imagen de Alicia, con el cuerpo severamente afectado por las quemaduras y sin cabello, caminando junto a un policía que sostenía en brazos a su nieta Azulet, se convirtió en una de las más conmovedoras en medio de la tragedia.

(RS)
(RS)

Esto último ocasionó que en diversas ocasiones, tanto en redes sociales como por su familia, la mujer fuera llamada “heroína” por el gran acto de amor hacia su nieta.

“Le agradezco a mi mamá por lo que hizo, salvar a mi bebe, fue una heroína por lo que hizo”, dijo Cintia Jazmín Carrillo, hija de Alicia Matías y mamá de Azulet.

Pocas horas antes de la tragedia, la señora Alicia Matías se tomó una fotografía junto a su nieta, la cual envió a un chat familiar. En la imagen, ambas aparecen sonrientes.

Según se ha publicado en
Según se ha publicado en redes, este fue la última foto de la señora junto a su nieta, compartida momentos antes del trágico accidente. Foto: (Redes Sociales)

Suman 13 muertos por explosión de pipa de gas en CDMX

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) informó que dos personas más fallecieron esta mañana a causa de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, por lo que al corte de hoy suman 13 muertos por la tragedia.

En su cuenta de X, la dependencia indicó que al corte de las 10:00 horas de este 13 de septiembre aún continúan hospitalizadas 40 personas y 30 más han sido dadas de alta.

“Tras lo sucedido en la Alcaldía #Iztapalapa, informamos: Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta” (sic), se lee en la publicación hecha a través de su cuenta oficial de X.

Temas Relacionados

Clara BrugadaAlicia MatíasIztapalapaexplosión de pipamexico-noticias

Más Noticias

Lo que queda hoy de Televiteatros, el recinto de CDMX que el terremoto del 85 dejó en ruinas

Este 2025 se cumplen 40 años de la tragedia que sacudió la capital del país

Lo que queda hoy de

“Pudo ser mi mamá”: graban cuando una mujer baja de microbús previo a la explosión en el Puente La Concordia

Hasta ahora las autoridades suman 13 personas fallecidas

“Pudo ser mi mamá”: graban

Suman dos personas muertas por explosión de pipa en Iztapalapa: nuevo corte contabiliza 13 víctimas

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó las cifras y, según los nuevos datos presentados, se contabilizan 40 más hospitalizadas y 30 dadas de alta en diversos hospitales

Suman dos personas muertas por

Cómo preparar entomatado, una receta típica del centro de México

Cocina este delicioso platillo tradicional y combina la historia con la riqueza de los ingredientes

Cómo preparar entomatado, una receta

Influencer relató cómo salvó su vida en la explosión en Puente de La Concordia: “Creí que iba a morir”

J LU Barber, barbero de Ecatepec compartió en redes sociales su dramático testimonio entre humo y llamas

Influencer relató cómo salvó su
MÁS NOTICIAS

NARCO

Bermúdez Requena fue detenido en

Bermúdez Requena fue detenido en una casa con alberca: había Joyas, fajos de billetes y botellas de vino italiano

Meses de investigación y 12 dependencias: así fue el operativo para capturar a Hernán Bermúdez, presunto líder de “La Barredora”

Así es la lujosa mansión donde detuvieron a Hernán Bermúdez Requena, presunto líder de La Barredora | Video

¿Quién es Hernán Bermúdez Requena? Presunto líder de “La Barredora”

Podría reabrirse investigación sobre la muerte de “El Mijis”, según la activista Frida Guerrera

ENTRETENIMIENTO

Muere Polo Salazar, entrañable actor

Muere Polo Salazar, entrañable actor de ‘Mujer, casos de la vida real’

La Casa de los Famosos México cambia de horario el 15 de septiembre: ¿A qué hora se transmitirá la prueba del líder?

Lo que queda hoy de Televiteatros, el recinto de CDMX que el terremoto del 85 dejó en ruinas

¡Viva México! Fiesta Mexicana: horario, artistas y todo sobre programa especial de Televisa por el 15 de septiembre

“Todo estaba destruido”: así fue como Silvia Pinal se arrastró entre los escombros de Televiteatros tras el terremoto del 85

DEPORTES

Cómo le fue a Rey

Cómo le fue a Rey Fénix en su lucha ante Sami Zayn en WWE SmackDown por el Campeonato de EEUU

Arena México estalla con la defensa de Bandido y Brody King en el Viernes Espectacular

Resultados de Worlds Collide 2025, Dominik Mysterio es el nuevo Megacampeón Triple A

Alertan sobre el estado de ánimo de Kevin Mier luego de sus repetidas fallas: “Algo debe estar pasando”

Eddy Reynoso responde a Juan Manuel Márquez sobre las críticas hacia Canelo Álvarez: “Están ciegos”