Suman dos personas muertas por explosión de pipa en Iztapalapa: nuevo corte contabiliza 13 víctimas

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó las cifras y, según los nuevos datos presentados, se contabilizan 40 más hospitalizadas y 30 dadas de alta en diversos hospitales

Por Diego Mendoza López

El nuevo corte de Sedesa
El nuevo corte de Sedesa CDMX también incluye el fallecimiento de Alicia Matías Teodoro, abuelita que protegió a su nieta de 2 años de la explosión | Jesús A. Aviles / Infobae México

Al corte de las 10:00 horas del sábado 13 de septiembre, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa CDMX) ha dado a conocer nuevos datos de víctimas mortales y personas hospitalizadas tras la explosión de un pipa cargada con gas LP sobre el Puente de la Concordia, a la altura de la alcaldía Iztapalapa.

Al respecto, la institución de salubridad capitalina dio a conocer que se contabilizan dos muertes más, lo que ha elevado a 13 la cifra de personas muertas tras esta tragedia en la Ciudad de México:

“Tras lo sucedido en la Alcaldía #Iztapalapa, informamos: Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta” (sic), se lee en la publicación hecha a través de su cuenta oficial de X.

La nueva lista de la
La nueva lista de la dependencia de salubridad destaca que 40 personas ya fueron dadas de alta igualmente | X / @SSaludCdMx

Fallece Alicia Matías Teodoro: la “abuela heroina” que rescató a su nieta de 2 años de la tragedia

La noche del 12 de septiembre se confirmó el fallecimiento Alicia Matías Teodoro falleció luego de permanecer internada varios días en el Hospital Magdalena de las Salinas, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero. Esto después de resultar gravemente herida en la explosión de la pipa en el bajopuente de Iztapalapa. El accidente la afectó mientras se encontraba en la base de camiones donde trabajaba, y junto con su nieta Azuleth.

Esto último llevó a que, insistentemente y tanto en redes sociales como por su familia, la mujer fuera llamada “heroína” por el gran acto de amor hacia su nieta.

“Le agradezco a mi mamá por lo que hizo, salvar a mi bebe, fue una heroína por lo que hizo”, dijo Cintia Jazmín Carrillo, hija de Alicia Matías y mamá de Azuleth.

Según se ha publicado en
Según se ha publicado en redes, este fue la última foto de la señora junto a su nieta, compartida momentos antes del trágico accidente | Redes Sociales

La noticia de su deceso fue confirmada por sus familiares y autoridades poco después de las 21:00 horas. Alicia, de 49 años de edad, no logró sobreponerse a las lesiones sufridas durante el incidente, el cual también dejó a su nieta hospitalizada con quemaduras graves.

Clara Brugada emite condolencias a la familia Matías Teodoro por el incidente en Iztapalapa

Tras conocerse el deceso, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, expresó sus condolencias públicamente. En un mensaje en redes sociales, Brugada lamentó la pérdida y reconoció el dolor de la familia y de quienes se han visto afectados por el accidente:

“Con inmensa tristeza recibí la noticia del fallecimiento de la señora Alicia Matías Teodoro, una mujer que dio su vida por salvar a su nieta (...). Su acto de amor ha dejado una huella profunda. (...). A sus familiares y amigos mi más sentido pésame, (sic) publicó la mandataria capitalina en redes sociales.

Clara Brugada externó sus condolencias
Clara Brugada externó sus condolencias a los familiares de Alicia Matías con un mensaje en su cuenta oficial de X | Captura de Pantalla

Pocas horas antes de la tragedia, la señora Alicia Matías se tomó una fotografía junto a su nieta, la cual envió a un chat familiar. En la imagen, ambas aparecen sonrientes.

