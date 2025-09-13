México

Muere Alicia Matías Teodoro, la abuela que salvó a su nieta de la explosión en Puente de la Concordia

La mujer, quien trabajaba como checadora de ruta en la zona donde ocurrió el accidente, se encontraba internada en el Hospital Magdalena de las Salinas

Alicia Matías Teodoro, la mujer que salvó a su nieta de la explosión en el Puente de la Concordia, murió la noche de este 12 de septiembre en el Hospital Magdalena de las Salinas, donde se encontraba internada.

Poco después de las 21 horas comenzó a circular la información sobre el deceso de la mujer de 49 años, quien trabajaba como checadora de ruta de transporte público en la zona donde ocurrió el incidente.

La imagen de Alicia, con el cuerpo severamente afectado por las quemaduras y sin cabello, caminando junto a un policía que sostenía en brazos a su nieta, se convirtió en una de las más conmovedoras en medio de la tragedia.

La mujer sufrió quemaduras en 80 por ciento de su cuerpo, por lo que su estado era bastante delicado.

La noche del jueves 11 de septiembre ya habían circulado algunas versiones sobre la muerte de la mujer, pero fueron rechazadas por familiares.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México la había incluido en una lista de fallecidos; sin embargo, horas después aclaró la confusión:

“La Secretaría de Salud de la Ciudad de México reconoce que, en la información difundida el día de ayer sobre las personas fallecidas tras el incidente, se cometió un error al incluir el nombre de la señora Alicia Matías Teodoro.

“La señora Alicia Matías Teodoro se encuentra con vida, en estado de salud grave, y está recibiendo atención médica integral y especializada por parte equipos de salud, quienes se mantienen en contacto con su familia”, se indicó en un comunicado.

Sube el número de fallecidos por explosión de pipa en Iztapalapa

El deceso de Alicia Matías Teodoro se suma al de otras 10 personas.

Esta tarde la Secretaría de Salud informó sobre las personas fallecidas a raíz del accidente en la Calzada Ignacio Zaragoza:

Ana Daniela Barragán Ramírez

Misael Cano Rodríguez

Irving Uriel Carrillo Reyes

Carlos Iván Contreras Salinas

Oscar Rubén Uriel Cortez Cisneros

Eduardo Noé García Morales

Juan Antonio Hernández Betancourt

Jorge Islas Flores

Juan Carlos Sánchez Blas

José Armando Antillón Crescencio

De acuerdo con la información confirmada por la dependencia, hasta la tarde de este viernes 12 de septiembre han dado de alta a 22 pacientes, mientras que 54 personas continúan hospitalizadas.

